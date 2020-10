Ho Iat Seng pede tempo para a reforma administrativa

FOTOGRAFIA: GCS

Numa reunião com os representantes de Macau à Assembleia Popular Nacional (APN), o Chefe do Executivo indicou que a reforma administrativa – um dos pontos-chave durante a campanha do ano passado – precisa de tempo para ser concluída devido aos problemas existentes na máquina administrativa e à complexidade do tema. Ho Iat Seng revelou ainda que o Governo deverá apresentar em breve o regime jurídico do registo e gestão de medicamentos tradicionais chineses.

A propósito da preparação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021, Ho Iat Seng reuniu-se na segunda-feira com os representantes de Macau à Assembleia Popular Nacional (APN). Na reunião, um dos temas em destaque foi a reforma administrativa, que foi uma das bandeiras de Ho Iat Seng durante a campanha para as eleições do Chefe do Executivo.

Neste âmbito, o líder do Governo indicou aos membros da APN que, “devido à complexidade dos trabalhos” e “tendo em conta que os problemas existentes na máquina administrativa pública foram acumulados a longo prazo”, não será possível concluir a reforma administrativa em um ou dois anos. Segundo o comunicado oficial divulgado ontem, o Chefe do Executivo disse que a reforma administrativa precisa de tempo e deve ser promovida de forma ordenada. Ho Iat Seng disse ainda considerar necessário ser pragmático e “não proceder com a reforma só por fazer”.

Outro dos temas em foco na reunião foi a diversificação da economia. Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau e também membro da APN, começou por apontar que o impacto da pandemia na economia da região evidenciou “o problema da indústria única” e propôs ao Governo que acelere a diversificação da economia.

Na sua intervenção, Lao Ngai Leong também referiu que o Governo deve procurar um novo ponto de crescimento económico, a par do aperfeiçoamento contínuo do ambiente de exploração de negócios, ainda que, segundo o deputado de Macau à APN, os trabalhos de promoção da construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin tenham registado avanços positivos para a diversificação da economia da região.

Na resposta, Ho Iat Seng afirmou que o Governo já tem promovido trabalhos no sentido de diversificar a economia, sendo que actualmente a prioridade é desenvolver a indústria da medicina tradicional chinesa. O Chefe do Executivo adiantou que o Executivo se encontra actualmente a elaborar a proposta de lei do regime jurídico do registo e gestão de medicamentos tradicionais chineses e o diploma irá ser entregue à AL “o mais rápido possível”. Ho explicou que, no futuro, a medicina tradicional chinesa poderá ser registada após apreciação e aprovação, o que deverá beneficiar a atracção de capitais para desenvolvimento. Outro ponto a desenvolver no futuro será o sector financeiro. Ho Iat Seng adiantou que no próximo ano o Governo irá legislar vários diplomas nesse âmbito.

Kou Hoi In disse ainda que espera que o Governo introduza “políticas aptas a receber quadros qualificados o mais rápido possível” para permitir a entrada daqueles que são necessários, contribuindo igualmente para a formação de quadros qualificados locais”. O líder do Governo respondeu, dizendo que a Administração está a proceder ao estudo e aperfeiçoamento dos respectivos mecanismos de apreciação e aprovação de quadros qualificados de fora.

Ho Iat Seng explicou que as políticas que permitam a entrada de quadros qualificados têm de ser devido às exigências derivadas da diversificação adequada da economia e do desenvolvimento social. Assim, “os quadros qualificados que vierem para Macau têm de contribuir concretamente em prol da sociedade, além disso, a ponderação terá de ser feita de forma integrada e consoante a situação de emprego dos residentes locais, para determinar a quantidade adequada de forma moderada”.

No encontro, o Chefe do Executivo reiterou que no próximo ano as obras públicas serão prioridade e disse acreditar que os projectos irão impulsionar uma série de oportunidades de emprego. Ao mesmo tempo, o governante reconheceu que as leis em vigor têm problemas, mas assegurou que o Governo está empenhado nos trabalhos de revisão das mesmas.

Houve também quem, durante a reunião, questionasse Ho Iat Seng sobre a renovação urbana. O Chefe do Executivo afirmou que a obra de construção de habitação para alojamento temporário e o regime geral de renovação urbana serão dois temas legislados em simultâneo e indicou que espera que “venha a permitir, a todos os residentes envolvidos, verificar as condições do alojamento durante a renovação em curso, dando confiança para que tenham vontade de aceitar e colaborar nas respectivas mudanças”.

No encontro com os 11 representantes de Macau à APN, estiveram presentes, além de Ho Iat Seng, os cinco secretários: André Cheong, secretário para a Administração e Justiça; Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças; Wong Sio Chak, secretário para a Segurança; Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas; e Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.