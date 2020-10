Cirurgião plástico do São Januário suspenso depois de ocultar estadia em região de risco

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um médico cirurgião do Centro Hospitalar Conde de São Januário não respeitou as indicações dos Serviços de Saúde e ocultou uma visita à cidade de Qingdao entre o final de Setembro e início de Outubro. Depois de entrar em Macau, o clínico regressou ao trabalho, mas não avisou as chefias da sua visita a uma zona considerada de risco e ocultou o código de saúde amarelo na entrada do hospital. A administração da unidade hospitalar abriu uma investigação interna sendo que o médico foi suspenso de funções e submetido a observação médica por sete dias.

A direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário abriu um inquérito interno a um médico cirurgião que não declarou aos superiores a estadia numa zona de risco após entrar em Macau. O clínico visitou a cidade de Qingdao, entre 25 de Setembro e 5 de Outubro, e regressou ao trabalho no dia seguinte. No entanto, o médico ocultou a estadia em Qingdao ao seu superior hierárquico depois de os Serviços de Saúde terem determinado, a 13 de Outubro, observação médica obrigatória aos indivíduos que visitaram essa cidade nos 14 dias que antecederam a entrada em Macau. Para além disso, o clínico ocultou o código de saúde amarelo na entrada do hospital.

“Como uma medida preventiva, o Centro Hospitalar Conde de São Januário solicitou ao médico a suspensão do seu trabalho, a submissão a observação médica por sete dias, tendo em simultâneo dado início a uma investigação interna ao médico. Os profissionais de saúde e os doentes com quem o médico contactou foram submetidos a testes de ácido nucleico virais, bem como foi já realizada uma avaliação de risco”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado.

Depois de uma reunião interna, os Serviços de Saúde exigiram uma fiscalização rigorosa de todas as chefias sobre a situação de todos os colaboradores de forma a evitar casos semelhantes. “Este médico devia ter declarado a sua situação à chefia, de modo a que o trabalho fosse reajustado, e devia ter realizado uma autogestão de saúde. Contudo, este cirurgião, além de não ter declarado a situação à chefia, conforme está estabelecido, continuou o seu trabalho clínico, nem apresentou o código de saúde diário no momento da entrada no serviço, pelo que não foi oportunamente identificado que o seu código de saúde era da cor amarela”, pode ler-se no comunicado.

Os Serviços de Saúde asseguraram também que no passado dia 19 de Outubro “completaram-se 14 dias desde que este médico saiu da cidade de Qingdao” e que, até agora, o clínico “não manifestou qualquer indisposição”. Entretanto, o médico realizou dois testes de ácido nucleico que deram resultados negativos. Para além disso, os exames realizados aos anticorpos do vírus revelaram que o médico não foi infectado. “A possibilidade de infecção entre os colegas que estiveram em contacto com o cirurgião e os seus doentes é baixa”, frisaram os Serviços de Saúde.

Na sequência deste caso, os Serviços de Saúde exigiram a todos os chefes, de todos os serviços, para que “supervisionem todos os funcionários e verifiquem se estiveram em áreas de incidência epidémica nos últimos 14 dias”, e caso tenham estado, se o declararam devidamente de acordo com os regulamentos. “Devem, ainda, ser implementadas regras rigorosas para a exibição do código de saúde quando os colaboradores entram no local de trabalho”, assinalaram as autoridades em comunicado.

Uma vez que a situação pandémica da Covid-19 ainda é muito grave a nível global, as autoridades de saúde frisaram que a “prevenção de casos importados e a protecção da comunidade evitando a ocorrência de casos internos” é a actual meta antiepidémica de Macau. “Os trabalhadores de todas as instituições de saúde, que estão nas áreas de entrada e saída, devem cuidadosamente verificar os códigos de saúde de todas as pessoas. Quando for detectado um código de saúde amarelo, de qualquer funcionário, o trabalho deve ser organizado de modo a minimizar as hipóteses desse colaborador entrar em contacto com outras pessoas”.

Homem sujeito a isolamento obrigatório por ocultar visita a Qingdao

Um residente de Macau foi obrigado a quarentena de 14 dias no passado dia 20 de Outubro por ter ocultado dados no seu código de saúde na chegada ao território, nomeadamente uma visita à cidade de Qingdao entre 9 e 13 de Outubro. O caso foi assinalado pelas autoridades no passado dia 15 de Outubro depois de uma denúncia através de correio electrónico.

Segundo os Serviços de Saúde, o alerta foi feito por correio electrónico sobre alguém que tinha publicado nas redes sociais uma fotografia de uma viagem recente à cidade de Qingdao que “poderia indiciar que esta pessoa teria ocultado, na declaração de saúde à entrada de Macau, o facto de ter estado nos últimos 14 dias na cidade de Qingdao”.

Após a investigação do Corpo da Polícia de Segurança Pública (CPSP), o suspeito de 35 anos admitiu ter ocultado a sua visita à cidade de Qingdao, entre 9 e 13 de Outubro, no código de saúde quando reentrou em Macau pelas Portas do Cerco no dia 14 de Outubro, “contornando, assim, as medidas de observação médica de isolamento decretadas pelos Serviços de Saúde”.

Neste contexto, os Serviços de Saúde decidiram “aplicar a medida de isolamento obrigatório contra o residente de Macau”, e cabe agora ao CPSP “acompanhar de forma mais aprofundada as alegadas infracções cometidas por este indivíduo”.

De acordo com o art. 10.º e art. 30.º da Lei n.º 2/2004 – Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, ao entrarem na RAEM, as pessoas devem prestar “declarações de saúde com fidelidade”, sendo que os infractores podem ser “punidos com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias”.