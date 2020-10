Ávila com fim-de-semana preenchido em Tianma no CTCC e TCR China

O piloto português Rodolfo Ávila regressa ao volante este fim-de-semana, em Xangai, no Circuito de Tianma, no recomeço dos campeonatos da China de Carros de Turismo e TCR China.

Após as oito primeiras corridas das 16 que compõem o calendário do Campeonato da China de Carros de Turismo, Rodolfo Ávila ocupa agora o terceiro lugar na classificação de pilotos, estando a SVW333 Racing à frente na classificação de equipas. Devido aos ajustamentos realizados no calendário, este final de semana o campeonato realizará quatro corridas, o equivalente a dois eventos, no sinuoso traçado de Tianma.

No “super evento” realizado em Agosto, em Zhuzhou, Rodolfo Ávila conquistou três segundas posições e dois terceiros lugares. “Queremos continuar a senda dos bons resultados obtidos em Zhuzhou e não escondo que gostaria de conquistar a minha primeira vitória no campeonato. Todavia, só na quinta-feira, quando começarmos a andar, é que teremos uma visão mais precisa de qual será o nosso andamento face à concorrência. Vão ser quatro corridas e tudo pode acontecer”, explica o piloto do VW Lamando nº9, num comunicado divulgado pela equipa.

Após terem cumprido no circuito de Zhuzhou as duas primeiras jornadas duplas das cinco que perfazem a temporada de 2020, os concorrentes do campeonato TCR China também estarão em acção no circuito dos arredores de Xangai para duas corridas que se esperam bastante disputadas. Rodolfo Ávila, que ocupa o segundo lugar na classificação de pilotos, vai novamente tentar elevar as cores da MG Power Team num circuito que conhece bem. “Nas primeiras corridas ficou evidente que havia muito trabalho a fazer para chegarmos ao nível da concorrência. Nunca corremos nesta pista com o MG6 Power TCR, mas esta foi a pista utilizada para desenvolver o carro. A equipa está hoje melhor preparada que estava há uns meses e as indicações que recebi dão me confiança para o fim-de-semana que aí vem”, referiu o piloto do MG6 Power TCR nº20.

O fim-de-semana arranca hoje com os treinos-livres de ambos os campeonatos, enquanto que amanhã decorrem as sessões de qualificação – duas para o CTCC e uma para o TCR China. No sábado, pelas 8h40, tem lugar a corrida de 17 voltas do CTCC, para logo de seguida se realizar a corrida de 27 voltas do TCR China. Às 15h20 realiza-se a corrida principal, com 27 voltas, do CTCC. O programa repete-se no domingo.