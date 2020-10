Testes ao sistema de reconhecimento facial foram satisfatórios, dizem autoridades

FOTOGRAFIA: SPU

Tiveram início em Agosto os testes para o sistema de reconhecimento facial. Para os testes preliminares, foram seleccionadas 100 câmaras do sistema de videovigilância e, segundo um comunicado divulgado ontem pelos Serviços de Polícia Unitários (SPU), foi verificado que as técnicas testadas “aceleram efectivamente o reconhecimento das imagens dos indivíduos e veículos suspeitos”, reduzindo o tempo de pesquisa necessário da forma manual, tendo alcançado “resultados satisfatórios no âmbito do reforço da eficácia e da eficiência dos trabalhos policiais”.

Na fase seguinte destes testes, cujo início está previsto para fins de Outubro deste ano, serão seleccionadas outras 100 câmaras para efectuar os testes da técnica do reconhecimento facial, com 50 câmaras, e das chapas de matrícula, com mais 50 câmaras. Estes testes têm a conclusão prevista para o final deste ano, sendo de seguida publicado um relatório de avaliação.

No comunicado dos SPU, é referido que, desde a entrada em funcionamento do sistema de videovigilância em Macau, em 2016, o sistema tem tido os efeitos esperados no apoio à polícia na prevenção e combate à criminalidade, mas os trabalhos tradicionais de pesquisa das gravações para fins de investigação de casos são efectuados manualmente, o que implica a aplicação de uma grande quantidade de recursos humanos e de tempo.

Assim, com o objectivo de aumentar a eficiência da investigação, as autoridades da segurança propuseram o projecto do teste sobre a técnica de reconhecimento em modo “background” ao Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP). Actualmente, os testes consistem na introdução de dados simulados de indivíduos ou veículos suspeitos ao servidor do ‘background’ para verificar se existem correspondências nas gravações do Sistema “Olhos no Céu”, sendo depois verificado manualmente na gravação para fins de confirmação. O servidor ‘background ‘não está relacionado nem faz parte do Sistema “Olhos no Céu”, pelo que não implicam modificações nem às câmaras, nem ao Sistema “Olhos no Céu”, garantem os SPU.