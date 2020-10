“O que tem acontecido em Xinjiang nos últimos anos tem sido, no geral, positivo”

FOTOGRAFIA: EPA

Ao PONTO FINAL, Jianwei Wang comentou a escalada nas tensões sino-americanas e anteviu que uma eventual eleição de Joe Biden para a Casa Branca possa fazer com que os EUA baixem a guarda. O politólogo especialista na política externa chinesa e nas relações entre os EUA e a China, considera que uma vitória do candidato democrata nas eleições norte-americanas seria uma boa notícia para as empresas americanas em Macau. Questionado sobre as alegadas violações dos Direitos Humanos por parte do Governo chinês, o académico responde: “Com as acções do Governo chinês, Xinjiang é agora muito mais seguro”.

Para Jianwei Wang, professor emérito da Universidade de Macau (UMAC) e especialista na política externa chinesa e nas relações sino-americanas, vive-se actualmente o período em que as tensões nas relações entre os Estados Unidos e a China são maiores. Segundo o académico, a política externa “mais proactiva” e mais “ambiciosa” de Xi Jinping foi provocada pela ambição chinesa de se libertar do “cerco americano”.

“É uma reacção à política americana cada vez mais agressiva contra a China, que começou com o Presidente Obama”, apontou Jianwei Wang, destacando a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a estratégia da “nova Rota da Seda” adoptada pelo Governo chinês e que pretende desenvolver infraestruturas e apostar no investimento em alguns países da Europa, Ásia e África. “É uma plataforma para que a China possa pôr em prática a sua influência, já que a maior parte dos países que pertencem à ‘Uma Faixa, Uma Rota’ são países em desenvolvimento, e a China tem mais vantagens em lidar com esses países”, explicou Jianwei Wang.

Será esta uma estratégia para a China dominar o mundo? “Não me parece”, respondeu. Até porque “o ‘Uma Faixa, Uma Rota’ ainda não é aceite por parte de vários países-chave em todo o mundo, como os EUA, Japão, e alguns países europeus também estão desconfiados”.

TENSÕES QUE COMEÇARAM COM OBAMA E ESCALARAM COM TRUMP

Sobre o período conturbado nas relações entre os dois países, o docente do Departamento de Governação e Administração Pública da UMAC indicou que as culpas são repartidas entre EUA e China, mas não de forma igual. Ainda que, na sua opinião, a China não seja “totalmente inocente”, atribui a maior responsabilidade aos Estados Unidos, particularmente à Administração Trump: “É óbvio que os Estados Unidos e a China sempre foram concorrentes em várias áreas e houve conflitos em algumas áreas, mas havia uma cooperação. Mas parece que a situação piorou com a Administração Trump, particularmente nos últimos anos”.

Jianwei Wang explicou que, apesar de ter sido Obama o primeiro a impor políticas mais duras à China, ao tentar “limitar e conter a influência crescente da China na região”, foi Donald Trump a exacerbar o conflito. “A Administração Trump só quer competição e confronto, e não quer colaboração, essa é a diferença”, assinalou o docente universitário de Macau, acrescentando: “Vemos que houve uma deterioração das relações durante a Administração Trump, que foi provocada pela mudança das políticas americanas face à China”. Wang deu o exemplo das restrições impostas aos estudantes chineses nos EUA e a guerra contra a multinacional chinesa Huawei.

Os EUA vão a eleições no dia 3 de Novembro. Trump vai defrontar o candidato do Partido Democrata, Joe Biden. Em caso de vitória democrata, a hostilidade americana face à China deverá serenar, anteviu Jianwei Wang. “Muitas pessoas na China acreditam que não vai fazer muita diferença, porque os dois candidatos são consensuais no que toca a ser duro com a China. Isso é verdade, mas podemos fazer isso, pode ser feito de maneiras diferentes”, indicou, explicando: “Acho que Joe Biden tem uma melhor compreensão da China, comparando com o Presidente Trump. De acordo com o seu historial, ele não é particularmente hostil face à China”.

O analista indicou ainda que o conflito é uma “lose-lose situation” e que “ambos os lados vão perder” com a hostilidade recíproca. “Os EUA continuam a ser uma super potência, mas, por outro lado, se tiver uma política irrazoável, também irá perder. Os EUA eram um país muito popular entre os chineses, mas agora já não são”, notou.

RELAÇÕES SINO-AMERICANAS AFECTAM EMPRESAS AMERICANAS EM MACAU

Entre os EUA e a China, há Macau. Serão as empresas norte-americanas na RAEM afectadas pelo eventual deteriorar das relações? “Para já está tudo bem”, respondeu o académico. “Mas acho que se Trump vencer as eleições, e se a deterioração das relações entre os dois países continuar, há hipótese de as empresas em Macau virem a ser afectadas”, ressalvou. Jianwei Wang deu o exemplo das concessionárias de jogo americanas em Macau: “Numa análise final, o bem-estar das empresas americanas em Macau também depende da relação global entre os dois países. Não podemos esperar que a relação entre os dois países seja péssima e que as empresas americanas em Macau continuem como habitual”.

“Por outro lado, acredito que as empresas americanas podem ter um papel positivo na manutenção das relações entre os dois países”, indicou, apontado para Sheldon Adelson, líder da Sands e empresário próximo de Donald Trump, que, segundo as notícias, doou 75 milhões de dólares à campanha para a reeleição do actual Presidente dos EUA. Porém, “se as relações entre a China e os Estados Unidos forem de mal a pior, inevitavelmente, todas as empresas americanas na China serão afectadas”. Por outro lado, se for Biden a vencer as eleições de Novembro, isso serão “boas notícias para as empresas americanas em Macau”.

“Apesar de Macau ser uma cidade pequena, o bem-estar das empresas americanas em Macau estará subordinado às relações entre a China e os EUA, porque Macau faz parte da China. Não podemos esperar que Macau esteja à margem do continente e que as empresas americanas possam fazer o que bem entenderem aqui sem serem afectadas pela relação”, afirmou Wang.

Assim, Jianwei Wang defende que “Macau deve ter um papel positivo para convencer o Ocidente de que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ funciona e que as pessoas aqui ainda têm um alto grau de autonomia e, ao mesmo tempo, continuam a fazer parte da China”. E reforçou: “Eu acho que Macau pode ter um papel positivo nas relações China-EUA dando um exemplo de que as pessoas aqui são felizes, as pessoas aqui têm uma vida decente, têm liberdade e não são hostis para com países estrangeiros”. “Macau faz parte da China, mas Macau não é assim tão terrível e não é um mau sítio para viver, comparado com países ocidentais incluindo os EUA”, comentou.

Na opinião do professor da UMAC, a instabilidade que se vive em Hong Kong também tem prejudicado: “A instabilidade em Hong Kong afectou as relações China-EUA de uma maneira muito negativa, porque o congresso americano aprovou legislação para impor sanções referentes à situação em Hong Kong. E claro que a China reagiu de forma dura”. Após a imposição da lei de segurança nacional em Hong Kong, o assunto tornou-se, para Pequim, um “tema sensível”.

JIANWEI WANG DESVALORIZA NOTÍCIAS SOBRE ALEGADAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS EM XINJIANG

Xinjiang é também um tema que tem chamado a atenção da comunidade internacional. Recorde-se que o Governo chinês tem enfrentado uma crescente pressão diplomática devido às acusações de que mantém detidos cerca de um milhão de uigures em centros de doutrinação política em Xinjiang. Predominantemente muçulmanos, os uigures são etnicamente distintos do grupo étnico maioritário do país, os chineses han, que constituem já a maioria da população em Xinjiang, região chinesa que faz fronteira com o Afeganistão e Paquistão. O Governo chinês, que inicialmente negou a existência destes campos, afirmou, entretanto, tratar-se de centros de formação vocacional que visam integrar os uigures na sociedade. Antigos detidos afirmam que foram forçados a criticar o islão e a sua própria cultura e a jurar lealdade ao Partido Comunista Chinês (PCC).

Sobre as críticas internacionais relativamente às alegadas violações dos Direitos Humanos em Xinjiang, Jianwei Wang diz que “é pena”. “Eu acho que, na verdade, o que tem acontecido em Xinjiang nos últimos anos tem sido, no geral, positivo. Muitos incidentes terroristas aconteceram em Xinjiang e não era seguro viajar para Xinjiang. Mas, nos últimos anos, com as acções do Governo chinês, Xinjiang é agora muito mais segura”, justificou o académico. “Não existem notícias de ataques terroristas há muito tempo, acho que esse é um bom sinal”, afirmou.

Questionado sobre os alegados campos de concentração para uigures, o professor da UMAC diz que “é ridículo”: “Como é que se poderia pôr toda a população uigure em campos de concentração? Não há maneira de se fazer isso. Como é que se coloca um milhão de pessoas em campos de concentração? Não acho que seja verdade”.

“Acho que o Governo coloca os jovens uigures em programas de treino e os ajuda a encontrar trabalho e treiná-los para diferentes tarefas”, indicou, explicando que “se uma pessoa estiver envolvida em possíveis ataques terroristas e a ameaçar a segurança nacional do país, claro que o Governo tomará acções”.

Jianwei Wang acusa ainda a imprensa ocidental de ter uma visão deturpada sobre o que acontece naquela região: “Como é que a imprensa ocidental pode ter tanta certeza de que há campos de concentração em Xinjiang? Nunca foram lá”. “Se olharmos para trás na história, houve ocasiões em que as notícias do Ocidente sobre o que acontecia [na China] não eram exactamente fidedignas e verdadeiras”, notou, acrescentando que espera que Pequim organize visitas para que os jornalistas estrangeiros possam ir à região: “Espero que o Governo chinês possa ser mais aberto e convidar mais imprensa ocidental para ir a Xinjiang para verificar o que realmente acontece lá”.

Concedendo que existam campos para uigures na região, o académico ressalvou que isso “não significa necessariamente que sejam campos de concentração”. “Campos de concentração como os da Segunda Guerra Mundial, feitos pela Alemanha nazi? Não me parece que o Governo chinês esteja a fazer nada do género”, referiu.