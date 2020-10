José Augusto Duarte destaca “legado histórico e cultural” de Macau

FOTOGRAFIA: CCILC

Na sua passagem por Macau, José Augusto Duarte, embaixador de Portugal em Pequim, reuniu-se na segunda-feira com a delegação de Macau da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Num comunicado divulgado ontem pelo organismo, é dito que José Augusto Duarte aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho desenvolvido pela câmara de comércio na aproximação de Portugal e China.

“Não foi por acaso que o primeiro encontro aqui em Macau foi precisamente com a CCILC [Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa]. Macau tem este legado histórico e cultural que tem propiciado as boas relações entre os dois países, tornando Macau numa plataforma privilegiada de comunicação e entendimento”, cita a nota enviada pela câmara de comércio. O embaixador indicou ainda que a vinda a Macau é uma oportunidade para ouvir a comunidade que reside no território, para saber “como tem vivido no actual contexto, os desafios que tem pela frente, o que a preocupa, o que o aconselham, para desta forma enriquecer a sua posição”.

João Marques da Cruz, presidente da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, enviou uma mensagem a partir de Portugal: “O crescimento económico, financeiro e demográfico reforçou o papel de Macau como plataforma financeira e comercial, essencial para o comércio entre Portugal e a China, um lugar de excelente relacionamento entre a China e os países de língua portuguesa e uma ponte activa para grandes projectos”. O responsável disse ainda que “a CCILC quer estar presente em todos os momentos relevantes e dar o seu contributo” e que “a sua delegação em Macau podem desempenhar um papel importante na procura de novas oportunidades e no apoio às empresas portuguesas”.

No jantar entre o embaixador português e Pequim e a câmara de comércio luso-chinesa estiveram também Paulo Cunha Alves, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Carlos Cid Álvares, CEO do BNU, Frederico Rato, advogado da Rato, Ling, Lei & Cortés, e Maria Carolina Lousinha, Vice-Cônsul de Portugal para os Assuntos Económicos e Comerciais, entre outros responsáveis.