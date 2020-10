IPIM organiza três exposições simultâneas para um “resultado triplo” em contexto de pandemia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A 25.ª Feira Internacional de Macau, a Exposição de Franquia de Macau 2020 e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 vão decorrer simultaneamente entre os dias 22 e 24 de Outubro na sala de exposições do Venetian. Com um orçamento de 50 milhões de patacas, os três eventos ocupam uma área de 25 mil metros quadrados com mais de 1.200 espaços de exposição de produtos e uma forte aposta na componente ‘online’.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A sala de exposições do hotel-casino Venetian recebe na próxima quinta-feira três feiras simultâneas de divulgação de projectos de investimento, serviços financeiros, produtos alimentares e de bebida, produtos de inovação tecnológica e produtos típicos dos países de língua portuguesa com mais de 1.200 espaços de exposição. Com organização do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), a “Feira Internacional de Macau” (MIF), a “Exposição de Franquia de Macau 2020” (2020MFE) e a “Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020” (2020PLPEX) têm como objectivo impulsionar “o desenvolvimento da economia” numa altura em que a pandemia paralisou vários sectores de Macau.

“Ninguém podia ter previsto esta epidemia, mas um novo desafio também pode trazer novas oportunidades. É impossível fazer uma comparação de resultados com anos anteriores. Esperamos que através destes três eventos possa haver um triplo efeito, mesmo com a epidemia e todas as barreiras que conhecemos. Queremos alargar o funcionamento, a comunicação e o contacto entre empresas. Se houver contacto apenas entre dois pontos isso não será bom para o desenvolvimento da economia. Decidimos reunir estes três eventos para um resultado triplo”, afirmou ontem Benson Lau, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), durante a conferência de imprensa de apresentação dos três eventos.

Em relação ao orçamento, Benson Lau revelou que será de “mais ou menos” 50 milhões de patacas. “O orçamento é mais ou menos 50 milhões de patacas. Vamos aproveitar bem os nossos recursos. A liquidação é menos de 50 milhões de patacas, não se podem esquecer que é um orçamento para a organização de três eventos”, indicou o presidente do IPIM.

Uma vez que muitos expositores e compradores não vão poder marcar presença fisicamente devido às medidas de controlo nas fronteiras no contexto da pandemia, a organização apostou na criação de bolsas de contacto ‘online’ e de salões de exposições ‘online’ de forma a ultrapassar “os limites geográficos e espaciais”, assim como ligar mais mercados de um aspecto para o outro, com vista a identificar mais oportunidades de negócio.

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

“A situação de prevenção e combate à epidemia em várias regiões do estrangeiro apresenta-se ainda complexa e volátil, e, nesse caso, mesmo que os empresários dos Países de Língua Portuguesa e das regiões e países abrangidos pela iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ não possam presenciar os três eventos, podem interagir e comunicar com outros comerciantes através dos canais ‘online’. O IPIM também irá proporcionar ferramentas de conversação ‘online’ e serviços de bolsas de contactos em nuvem virtual, no sentido de contribuir para mais cooperação”, assinalou a organização em comunicado.

De acordo com os representantes do IPIM, até 19 de Outubro tinham-se registado mais de 1.100 expositores oriundos do interior da China, Portugal, Brasil, Canadá, Singapura, Japão, Hong Kong e Macau para exibir “mais de 3.700 produtos nas salas de exposição digitais”.

A Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa vai ter um espaço reservado com 70 tendas, sendo que os expositores vão ter em destaque a venda de produtos como licor, café, diamantes, pedras preciosas e água. “No decorrer dos eventos serão realizadas sessões de bolsas de contactos ‘online’ com temas dedicados exclusivamente aos países de língua portuguesa, com o intuito de desempenhar o papel de Macau enquanto plataforma sino-lusófona”, referiu a organização em comunicado.

Durante os três eventos vão decorrer mais de 50 fóruns de promoção de oportunidades de negócio e actividades de intercâmbio, nomeadamente o “Fórum para o Comércio e o Investimento Internacionais” ou o “Fórum sobre Oportunidades de Negócio nas Actividades de Franquia” onde “serão reunidas elites chinesas e estrangeiras para abordar tópicos relevantes como a economia digital e outros temas profissionais, de forma a dar mais inspiração para as empresas”.

Os três eventos serão abertos a visitantes profissionais no dia 22 de Outubro, e ao público nos dias 23 e 24 de Outubro. Para garantir a segurança dos presentes, o uso de máscara será obrigatório, assim como será feita a medição de temperatura à entrada. Seguindo as indicações dos Serviços de Saúde, cada bloco terá um limite máximo de 250 pessoas. “No que diz respeito aos trabalhos de prevenção epidémica vamos ter três zonas, e em cada zona vamos ter uma lotação máxima de 250 pessoas sendo com controlo do fluxo de pessoas”, indicou um dos representantes do IPIM em conferência de imprensa.