Ho Iat Seng exige participação da sociedade no trabalho de cibersegurança

FOTOGRAFIA: GCS

Realizou-se na manhã de ontem a segunda reunião plenária da comissão para a cibersegurança. Segundo um comunicado divulgado pela comissão, na reunião, o Chefe do Executivo reconheceu o resultado obtido durante este ano no âmbito dos trabalhos da cibersegurança e indicou ainda que “a salvaguarda efectiva da cibersegurança é uma parte importante, para o Governo da RAEM, na defesa da segurança nacional, que enfrenta mudanças bruscas na conjuntura da segurança quer interna, quer externa”.

No final da reunião, Ho Iat Seng deu quatro instruções para os trabalhos deste âmbito. Primeiramente, indicou que, ao trabalho de estabelecimento da cibersegurança, deve ser conferida a importância ao nível da segurança nacional, “aprimorando ao mesmo tempo o desenvolvimento e a segurança”. O Chefe do Executivo disse ainda que é necessário ter em consideração a coordenação integrada e a criação do sistema, conhecer as necessidades e opiniões dos operadores e do público em geral, fornecendo-lhes assistência sempre que necessário. O líder do Governo exigiu ainda que haja a promoção da participação de todos os sectores da sociedade no trabalho de cibersegurança, “aumentando a atenção do público neste âmbito”. Por fim, Ho Iat Seng disse que é necessário prevenir eventuais riscos, “actuar realmente e não só por dever e preparar-se, adequadamente, para fazer face às exigências e à complexidade da situação da segurança interna e externa”.

Durante a reunião, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, falou do progresso da situação geral no âmbito dos trabalhos realizados pelo Governo quanto a este tema, nomeadamente na definição dos destinatários da lei de cibersegurança e no estabelecimento de um mecanismo de comunicação e cooperação entre o Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) e as entidades supervisoras.