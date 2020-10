Ho Iat Seng espera iniciar as obras da residência para idosos o mais rápido possível

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, recebeu na segunda-feira responsáveis da Associação Geral das Mulheres de Macau (AGMM) para auscultar as suas opiniões e sugestões no âmbito das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano financeiro de 2021. Na reunião, a associação pediu que o Governo optimizasse as políticas para idosos, ao que o Chefe do Executivo respondeu que o Governo quer acelerar o planeamento da residência para idosos e tem como “prioridade ajudar a classe sénior”.

Joana Chantre

Joanachantre@hotmail.com

Ho Iat Seng teve um encontro com representantes da Associação Geral das Mulheres de Macau (AGMM) para ouvir as suas opiniões e sugestões sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano 2021. Segundo um comunicado divulgado pelo Governo, a vice-presidente da AGMM expressou que a associação, sendo “uma importante ponte entre o Governo e os residentes”, tem recolhido, através dos centros de serviços da associação, opiniões dos residentes para compreender as suas expectativas e perceber quais são os projectos a que estão mais atentos para as LAG do próximo ano.

A presidente da direcção, Lam Um Mui, aproveitou a ocasião para apresentar 13 sugestões em nome da associações. Entre elas, “a difusão da Constituição e da Lei Básica e o aprofundamento da implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”; a “diversificação da educação do patriotismo e a valorização das boas tradições familiares”; a protecção dos direitos das mulheres e das crianças; a promoção de políticas favoráveis à família “para garantir uma situação vantajosa às empresas e famílias”; a expansão de plataformas de emprego na Grande Baía e acelerar integração dos jovens locais no país; e o melhoramento das condições dos idosos.

O Chefe do Executivo começou por agradecer à AGMM pelas sugestões e pelo trabalhos no combate a pandemia, especialmente no fornecimento de máscaras aos residentes e assegurou futuras contínuas colaborações com as associações.

No que diz respeito à juventude, Ho Iat Seng afirmou que o Governo irá continuar a criar condições para facilitar os jovens locais a trabalharem ou lançarem-se no empreendedorismo na Grande Baía. Quanto à educação patriótica, o líder do Governo lembrou que vai ser criada uma base de educação patriótica que se destina a alunos locais e irá proceder à educação patriótica através de fotografias, áudios e vídeos, e ainda outras actividades, para que os alunos tenham um melhor conhecimento sobre o desenvolvimento do país.

Em relação aos idosos, o Chefe do Executivo sublinhou que o Governo quer dar prioridade ao planeamento da “residência para idosos” e espera iniciar as obras o mais rápido possível, “tendo como prioridade ajudar a classe sénior”. Ho Iat Seng falou ainda sobre o plano de concessão de subsídio a cuidadores, dizendo apenas que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, está a acompanhar o assunto, sendo dada prioridade aos cuidadores dos familiares acamados. Ho Iat Seng ressalvou, no entanto, que “como o plano envolve despesas do Governo, é preciso proceder correctamente à devida avaliação para estudar uma promoção gradual”.

Por último, quanto à questão da habitação, Ho Iat Seng disse que o Governo irá concretizar por fases a política de habitação de cinco classes, sendo que após auscultar a opinião da sociedade, irá novamente fazer o planeamento sobre a habitação para a classe sanduíche. Além disso, o Chefe do Executivo acrescentou que espera promover a renovação urbana e melhorar a qualidade de vida dos residentes com um plano de construção de habitação para alojamento temporário.