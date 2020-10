Governo descarta criação de subunidade para gestão centralizada de frotas oficiais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado Sulu Sou defendeu a criação de um departamento que fizesse a gestão centralizada dos veículos das frotas oficiais, mas o Governo descartou essa possibilidade. Em resposta a uma interpelação escrita do vice-presidente da Associação Novo Macau, Cheong Chiu Ling frisou também que o Executivo vai exigir que os serviços utilizem “os veículos de forma mais adequada”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A chefe do Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Cheong Chiu Ling, assegurou que, de momento, não está em consideração a criação de uma subunidade de gestão de veículos oficiais, sugerida por Sulu Sou numa interpelação escrita enviada ao Governo a 31 de Agosto. O deputado considerou que a organização das frotas governamentais precisa de ser efectuada com mais eficiência e questionou o Executivo sobre quando serão apresentadas as conclusões de um trabalho de pesquisa sobre gestão e uso do sistema oficial de veículos no âmbito da reforma da administração pública.

O vice-presidente da Associação Novo Macau assinalou que, em Março de 2020, havia um total de 2.028 veículos ligeiros registrados como “veículos do Governo” com 318 vagas de estacionamento e 561 vagas reservadas em vias públicas. No entanto, o parlamentar referiu que “para aquisição, gestão, distribuição, reparação e manutenção de veículos oficiais, os diferentes departamentos de utilizadores de automóveis ainda estão a trabalhar de forma independente, o que torna mais difícil o acompanhamento e monitoramento público da gestão dos recursos e da proteção ambiental”.

Numa resposta enviada ao deputado pró-democracia a 29 de Setembro, Cheong Chiu Ling escreveu que, de momento, “não está em consideração a criação de uma subunidade de gestão de veículos oficiais na tutela da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego”.

O deputado quis também saber que medidas vão ser implementadas para incorporar mais veículos ecológicos à frota governamental e que indicadores existem para que a avaliação [do impacto ambiental] seja constante na implementação destas directrizes em todos os departamentos. “A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental pode ser autorizada a coordenar, orientar e monitorizar a eficácia da implementação de vários departamentos e continuar a promover o aumento da proporção de veículos ecológicos na frota governamental?”, inquiriu o deputado

Sobre esta matéria, Cheong Chiu Ling disse apenas que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental proporcionou as “instruções técnicas sobre o uso de veículos eléctricos” aos serviços públicos, tendo organizado “sessões de divulgação e esclarecimento em colaboração com os serviços competentes”, e que irá “proceder à respectiva actualização em tempo oportuno”.

No terceiro ponto da sua interpelação escrita, Sulu Sou quis ainda saber sobre a actual situação das horas extraordinárias dos motoristas públicos. “Gostaria de questionar o Governo se já calculou ou fez alguma revisão ao actual número de horas extraordinárias dos motoristas públicos? Vão ser tomadas medidas, nomeadamente no âmbito do reforço do Governo electrónico, para substituir a entrega de documentos, entre outras coisas, no sentido de proteger os direitos laborais dos motoristas públicos?”, indicou Sulu Sou.

Cheong Chiu Ling assinalou que o Governo “está a promover a plena electronização” do envio e recepção dos documentos oficiais que não carecem de apreciação e aprovação, e considerou que esta medida irá permitir “reduzir, significativamente, a utilização de veículos oficiais para circulação de correspondência oficial entre os serviços públicos”. Ao mesmo tempo, a representante do Governo frisou que isso “vai exigir que os serviços utilizem os veículos de forma mais adequada como, por exemplo, considerando, sempre que possível, a possibilidade de partilhar veículos em situação que o permitam, de modo a fazer um uso racional dos mesmos, contribuindo assim para a diminuição da necessidade de prestação de trabalho extraordinário por parte dos motoristas”.

Em relação à situação dos motoristas públicos, Cheong Chiu Ling recordou que o Governo eliminou o limite anual máximo de 300 horas de trabalho extraordinário que se aplicava anteriormente, mas manteve o limite mensal máximo de 52 horas, “com um máximo de 13 horas de trabalho extraordinário em média por semana, para evitar a prestação de trabalho extraordinário em excesso por parte dos trabalhadores”.