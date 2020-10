Regime dos centros de explicações deverá estar pronto até ao final do ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Governo quer finalizar o trabalho legislativo do regime de licenciamento e fiscalização dos centros de apoio pedagógico particulares até ao final deste ano. O Instituto de Acção Social (IAS) disse ainda, em resposta a uma interpelação de Wong Kit Cheng, que em 2021 será implementado um mecanismo de comunicação para que os equipamentos sociais privados notifiquem a ocorrência de incidentes.

Wong Kit Cheng, através de uma interpelação escrita enviada a 11 de Setembro, questionou o Governo sobre a fiscalização dos estabelecimentos de educação infantil, alertando que, nos últimos anos, se têm registado casos de maus-tratos e abuso sexual de crianças. “Os pais acham que o Governo tem a responsabilidade de esclarecer a sociedade sobre as medidas e procedimentos respectivos, e mais importante, avaliar se as actuais instruções e diplomas legais são suficientes”, afirmou Wong Kit Cheng na interpelação escrita.

Assim, a deputada pediu ao Governo que reveja o regime da emissão da licença de equipamento social. Na resposta do IAS, datada de 30 de Setembro e remetida ontem pela deputada às redacções, lê-se que actualmente existem, no total, 64 creches em Macau, 23 das quais são privadas, e que a divisão de licenciamento e fiscalização dos equipamentos sociais do organismo realiza pelo menos três inspecções por ano às creches.

No ano passado, o IAS realizou um total de 179 inspecções às creches. O IAS indica também que “relativamente aos eventuais riscos à segurança detectados em algumas creches durante as inspecções imprevistas, especialmente, quanto aos cuidados ou à infecção colectiva das doenças transmissíveis, será aumentada a frequência de inspecções”.

Na interpelação, a deputada eleita pela via directa pediu também que o Executivo esclareça a sociedade sobre as regras de comunicação, fluxograma, prazos e consequências para os trabalhadores envolvidos em casos de maus-tratos de crianças nas creches. “Este instituto tem vindo a comunicar de forma estreita com as creches para que possam tratar de forma atempada as crises imprevistas e ajudá-las na implementação das medidas de prevenção e rectificação.

O IAS refere-se também ao mecanismo de comunicação relativo a assuntos de segurança pessoal e perigo que ameace a vida destinado aos equipamentos sociais, que foi implementado em 2019. Numa segunda fase, o mesmo mecanismo será também aplicado, em 2021, aos equipamentos sociais privados.

Por fim, Wong Kit Cheng abordou os casos de abuso sexual que aconteceram em centros de explicações e que “despertaram a atenção da sociedade para a ética e requisitos de ingresso dos trabalhadores”. A deputada questionou como é que vai ser reforçada a protecção das crianças.

O IAS respondeu que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) está a trabalhar para a alteração ao regime de licenciamento e fiscalização dos centros. “Actualmente, a DSEJ está a sintetizar as opiniões da área da justiça para organizar os conteúdos que pretende regulamentar numa proposta de lei e num regulamento administrativo complementar, esforçando-se para que, até ao final de 2020, os respectivos documentos legais sejam enviados aos serviços da área da justiça para análise jurídica”, adiantou o IAS.