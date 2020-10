Munhub promove desfiles de seis designers portuguesas na PLPEX

Na Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (PLPEX) deste ano, a marca local Munhub irá promover seis desfiles de diferentes designers portuguesas, com quatro delas a apresentar em Macau pela primeira vez. As marcas Gaura e Lines Lab, já conhecidas da feira, estarão de regresso.

Joana Chantre

A Munhub, projecto local de promoção de expositores de moda de língua portuguesa, vai representar este ano cinco marcas portuguesas em ascensão, nomeadamente Sara França, Gaura, Inês Botas, Marta Branco e Beatriz Julião, juntamente com a marca local Lines Lab.

A Munhub foi fundada por Clara Brito e Manuel Correia da Silva, e há seis anos que está a organizar os desfiles de moda na PLPEX. São também fundadores da marca Lines lab, que pretende servir de plataforma para um ‘networking’ criativo e promoção da moda e design no Delta do Rio da Pérolas e nos países lusófonos.

Relativamente à escolha das marcas, “foram seleccionadas com o objectivo de trazer algum sangue novo para esta edição da PLPEX”, disse ao PONTO FINAL a fundadora da plataforma, Clara Brito. “Algumas marcas têm já colaborado connosco em anos anteriores, como a Gaura e a Lines Lab [também pertencente à designer], os outros são todos novos, de jovens designers no início da sua carreira”. “A idéia é mostrar o que se faz a nível da moda portuguesa, porque acima de tudo as marcas representadas são de designers portuguesas”, prosseguiu.

O grande objectivo da realização destas actividades é, na sua essência, promocional e não tanto comercial, explicou Clara Brito, bem como dar a conhecer estas marcas e o trabalho que elas desenvolvem, e as designers que estão por trás, que neste caso são todas mulheres, o “que acaba por ser uma curiosidade interessante, dado este contexto actual de mais atenção ao papel da mulher em varias áreas”, nomeadamente no design, com participação neste lado do mundo. A Gaura, por exemplo, é uma marca já apresentada na PLPEX noutras edições, e tem uma colecção nova que vai ser apresentada nesta edição, bem como a Lines Lab, que também irá apresentar um trabalho diferente.

Claro Brito afirma que espera que esta edição da Feira Internacional de Macau (MIF), que acomodará o projecto da Munhub, possa, mais uma vez, promover estas marcas e ver o ‘feedback’ do público. “Eu acredito que a edição este ano seja mais virada para o público local, devido a todos os constrangimentos de mobilidade que existe por causa do contexto da pandemia. Isto tem acima de tudo o objectivo de poder dar continuidade à promoção destas marcas nesta zona do mundo”.

Os desfiles de moda terão lugar duas vezes por dia, durante os três dias do evento. “Esperamos sobretudo revelar novas tendências para este público”, disse Clara Brito, acrescentando: “Estamos atentos para potenciais parceiros, que podem permitir no futuro a promoção destas marcas, e não apenas em Macau, mas também na Região do Delta do Rio das Pérolas”.

Este evento fará parte da 25.ª edição da Feira Internacional de Macau, a acontecer entre 22 e 24 de Outubro, no Hotel Venetian. A MIF vai contar com mais pequenas e médias empresas do que a edição do ano passado. Segundo um comunicado divulgado pela organização, este ano haverá mais de uma centena de pequenas e médias empresas na feira. Nesta edição da MIF e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (PLPEX), há também um aumento no número de expositores na Zona de Exposição das Pequenas e Médias Empresas de Macau, entre os quais 40% participam pela primeira vez.