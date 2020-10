DSAT estuda ajustamento de passadeira junto ao Largo de Santo Agostinho

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Si Ka Lon apresentou uma interpelação escrita ao Governo a 4 de Setembro indicando que alguns cidadãos se queixaram de que no cruzamento junto ao Largo de Santo Agostinho existe uma passadeira que está a tapar um sinal de trânsito já existente. A resposta da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), encaminhada ontem às redacções pelo deputado, adiantou que o organismo está a estudar a viabilidade de ajustamento da posição da passadeira em causa.

O deputado notou também que existem queixas dos residentes que moram nos edifícios Billow’s Bay e no Golden Bay Garden, na Avenida do Lam Mau, que visam as lombas colocadas numa via próxima das residências. Segundo os residentes, esta via tem lombas e todas as madrugadas, quando camiões passam por ali, produzem um grande ruído. “No que diz respeito às lombas colocadas nas faixas de rodagem da Avenida Marginal do Lam Mau, num pressuposto de garantir a segurança rodoviária, foi efectuada uma melhoria às respectivas lombas para que, no momento da passagem dos veículos, o ruído produzido possa ser reduzido ao máximo”, lê-se na resposta da DSAT.

Na interpelação, o deputado disse também que o planeamento da construção de estradas deve ser ponderado de forma abrangente e devem ser particularmente avaliados os eventuais impactos para as deslocações dos cidadãos. A DSAT explicou que os serviços de obras públicas solicitam a emissão de pareceres técnicos durante a fase de planeamento das construções e, após a conclusão das obras, as instalações passam a ser geridas conforme as funções, pelos serviços competentes.

O IAM acrescentou ainda que, no que diz respeito às vias públicas e de passeios pedonais, irá decidir sobre a qualidade dos materiais a utilizar, de acordo com a situação de deterioração dos pavimentos e a intensidade da circulação de viaturas.

