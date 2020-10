Creches subsidiadas reabrem em Novembro com metade da capacidade

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Mais de 40 creches subsidiadas vão reabrir no dia 3 de Novembro com metade da capacidade e vários serviços suspensos. Actualmente, as creches subsidiadas funcionam a 35% da sua capacidade por causa das medidas de cortesia e, até ao final do ano, o IAS prevê que a capacidade aumente até aos 100%. Em conferência de imprensa, os Serviços de Saúde anunciaram planos para a instalação de um hospital de campanha no Inverno e o aumento do número de camas em Macau para meio milhar.

As creches subsidiadas pelo Governo vão reabrir no próximo dia 3 de Novembro com metade da capacidade e devem aumentar as vagas progressivamente até ao final do ano, anunciou ontem o chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto da Acção Social (IAS), Choi Sio Un, na conferência de imprensa semanal organizada pelo centro de coordenação e contenção do novo tipo de coronavírus.

“No dia 3 de Novembro vamos reabrir 41 creches subsidiadas, e nas primeiras duas semanas vão ter vagas até 50% da sua capacidade. Após observação da situação epidémica iremos retomar a totalidade das vagas”, começou por dizer Choi Sio Un, explicando depois que as creches subsidiadas que estão em funcionamento actualmente têm apenas 35% da sua capacidade.

De acordo com o representante do IAS, as creches vão assegurar “os cuidados básicos”, sendo que as “actividades interactivas” serão suspensas. “As creches subsidiadas vão disponibilizar apenas 50% da capacidade. Actualmente têm apenas 35% da sua capacidade, o que dá um total de 2700 crianças devido às medidas de cortesia. Depois de duas semanas, as creches vão aumentar o número de vagas de forma gradual. Nem todas as crianças vão voltar, estimamos que apenas 60 ou 70% é que voltarão às creches”, afirmou Choi Sio Un, acrescentando que os pais devem ponderar se devem continuar ou não com as crianças em casa. “Se os pais tiverem capacidade de tomar conta das crianças, é melhor que fiquem com elas em casa por enquanto”, frisou.

Questionado sobre o regresso à capacidade total, Choi Sio Un apontou para o final do ano. “As creches já têm um número definido de crianças registadas e terão a sua própria forma de tratamento e escolha das medidas mais adequadas. Quando poderemos chegar aos 100% da capacidade? Temos de ter em atenção o desenvolvimento da epidemia porque irá afectar o funcionamento das creches e tudo vai depender do número de crianças que vão regressar. Temos uma estimativa que as creches poderão retomar os seus serviços daqui a um ou dois meses”, assinalou.

Serviços de Saúde com plano definido para enfrentar segunda vaga no Inverno

Sem casos de infecção local em Macau há 204 dias, os Serviços de Saúde acreditam que o risco de novos casos no território continua alto apesar das medidas de controlo e prevenção implementadas. Apesar da situação local ser considerada “estável” e “boa”, o médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Iek Long, revelou alguns pormenores sobre os planos das autoridades para combater uma eventual vaga de novos casos em Macau durante o Inverno.

“Temos de ter a mente preparada para a possibilidade de a epidemia voltar a Macau. Sabemos que não vai ficar por aqui e, por isso, vamos aumentar a capacidade de testes de ácido nucleico. Actualmente podemos fazer 30 mil testes de ácido nucleico, mas em casos especiais podemos aumentar essa capacidade. Por outro lado, fizemos remodelações nos quartos dos hospitais para quarentena e aumentámos o número de camas de 232 para 266. Temos ainda a previsão de criar um hospital de campanha para aumentar a nossa capacidade para 500 camas. Já reforçámos a formação do pessoal médico e podemos enfrentar um novo surto”, assegurou Lo Iek Long.

Sobre a construção do hospital de campanha, Lo Iek Long recusou adiantar mais pormenores, mas assumiu que não será construído numa zona residencial. “Não temos pormenores para revelar sobre este projecto, posso apenas dizer que será instalado fora das zonas residenciais. Quero salientar que esse hospital de campanha é um plano B. Macau não regista casos novos há muito tempo, mas estamos preparados para eventuais riscos. Quando tivermos um plano concreto iremos divulgar, tudo está em negociações. Por enquanto, o número de camas de hospital em Macau é suficiente”, frisou o representante dos Serviços de Saúde.

Confrontado com a possibilidade de haver alterações às medidas de prevenção e controlo de visitantes provenientes da província de Cantão devido a novos casos, Lo Iek Long assumiu as autoridades não vão alterar as regras. Sobre a entrada de pilotos de Hong Kong para o Grande Prémio de Macau, Lo Iek Long garantiu que os cidadãos não devem ficar preocupados. “Não vamos implementar novas medidas aos visitantes de Cantão. Não sei quantas pessoas de Hong Kong vêm a Macau, mas já temos medidas para essas pessoas. Terão de fazer quarentena de 14 dias, que é o período máximo de incubação. Os pilotos de Hong Kong têm de fazer depois um teste de ácido nucleico, por isso o risco é muito baixo. Enfatizamos que a situação de Hong Kong já não tem casos com fonte desconhecida e os cidadãos não se devem preocupar com essa situação”, disse.

Quarentenas regressaram ao Regency Art Hotel

A chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, Lau Fong Chi, revelou que o Regency Art Hotel voltou a ser utilizado como unidade hoteleira para observação médica numa altura em que Macau tem actualmente 1084 pessoas em quarentena. “Macau tem actualmente 1084 pessoas em observação clínica nos hotéis designados dos quais 41 são trabalhadores não-residentes do interior da China, 296 são residentes de Macau e 747 são turistas. Tendo em conta o aumento do número de pessoas, desde 17 de Outubro que decidimos voltar a utilizar o Hotel Regency Art como uma unidade hoteleira para observação médica”.

Cerca de 50 mil tomaram vacina da gripe

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, considerou que os residentes de Macau estão mais consciencializados para os riscos das doenças sazonais. A poucas semanas para o início do Inverno, cerca de 50 mil cidadãos já tomaram a vacina da gripe, indicou a representante dos Serviços de Saúde, acrescentando que as autoridades fizeram um reforço na aquisição das vacinas. “Sabemos que estamos na época da gripe sazonal e os cidadãos têm prestado mais atenção às medidas de prevenção. Conseguimos ver que temos mais cidadãos a pedir para receber a vacina da gripe este ano. Cerca de 50 mil cidadãos já tomaram a vacina da gripe para o Inverno. Por um lado, penso que a consciência dos cidadãos está mais atenciosa, mas, por outro lado, as escolas e outros grupos também já administraram as vacinas. Daí que temos mais confiança quando vier a gripe. Comparando com os anos anteriores, adquirimos um total de 180 vacinas para os cidadãos de Macau”.