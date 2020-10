CPSP deteve residente de Macau por suspeita de lenocínio

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Duas mulheres do interior da China e um residente de Macau de 22 anos foram detidos por suspeita do crime de lenocínio e de prostituição na área dos hotéis do Cotai, revelou ontem um porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) em conferência de imprensa. “No dia 17 de Outubro, uma patrulha do CPSP destacada para controlar a zona do Cotai sinalizou um carro com movimentações suspeitas na zona dos hotéis. A polícia seguiu o trajecto do veículo suspeito até um hotel e constatou que uma mulher em trajes menores saiu do interior do carro para regressar pouco tempo depois”, começou por explicar o porta-voz do CPSP.

Através do sistema de videovigilância do hotel, a polícia descobriu que a mulher em trajes menores entrou num dos quartos, mas saiu minutos depois para regressar ao carro. “A polícia interrogou o homem do quarto que confirmou que a mulher lhe tinha oferecido serviços sexuais, mas que este tinha recusado”, indicou o porta-voz do CPSP, acrescentando que os agentes continuaram a seguir o veículo e constaram que havia duas mulheres em trajes menores no seu interior.

Depois de interceptar o veículo, os agentes da polícia identificaram os suspeitos. As duas mulheres são do interior da China e entraram em Macau com visto individual de turismo. “A primeira mulher disse que tinha entrado em Macau no dia 15 de Outubro e que foi obrigada a recorrer à prostituição para recuperar todo o dinheiro que perdeu nos casinos. Já a segunda mulher contou uma história semelhante e garantiu que não conhecia a outra mulher”, explicou o porta-voz do CPSP.

Em relação ao suspeito de 22 anos, o representante do CPSP referiu que o homem ofereceu-se para dar boleia às duas mulheres por 300 yuans por noite. “Todas as noites, as mulheres tinham de lhe pagar 300 yuan. O homem fornecia-lhes comida e preservativos, e terá recebido um total de 3000 yuan das mulheres. Dentro do carro, a polícia encontrou um total de 95 preservativos. O homem foi presente ao Ministério Público por suspeita de lenocínio. Já as mulheres entraram em Macau como visitantes, e como enveredaram por actividades que não constam no seu visto foram encaminhadas para outro departamento”, concluiu o porta-voz do CPSP.