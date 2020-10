Casal detido por suspeita de tráfico de droga destinada a discotecas

Mais de 200 gramas de cannabis foram apreendidas numa operação da Polícia Judiciária contra o tráfico de droga. Os suspeitos foram detidos e presentes ontem ao Ministério Público. Os estupefacientes foram adquiridos na internet por um casal de vietnamitas com autorização de residência em Macau. A droga chegou ao território por correio e ocultada em latas de chá.

Eduardo Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) deteve ontem dois cidadãos do Vietname na zona do Mercado Vermelho por suspeita de tráfico de droga e apreendeu um total de 239,9 gramas de cannabis e 2900 patacas em dinheiro. A operação foi desencadeada no passado dia 18 de Outubro na sequência de uma denúncia por tráfico de droga nas imediações das Portas do Cerco. Segundo as autoridades, os estupefacientes apreendidos destinavam-se a trabalhadores de discotecas locais.

“Foram detidas duas pessoas do Vietname por suspeita de tráfico de droga. Um homem, de apelido Mguwen, de 23 anos, desempregado, e uma mulher, de apelido Phan, 24 anos, que trabalhava num restaurante”, começou por dizer um porta-voz da PJ.

Os suspeitos foram identificados pela PJ depois de as autoridades terem recebido informações sobre um casal que alegadamente vendia doses de cannabis nas imediações das Portas do Cerco. “Recebemos uma informação de que havia um casal a vender marijuana nas Portas do Cerco a pessoas que trabalhavam nas discotecas locais”, justificou o porta-voz antes de adiantar mais pormenores sobre a operação.

Depois de terem sido identificados os suspeitos através do sistema de videovigilância, as autoridades desencadearam uma operação que durou até às 22h00 de ontem. “Após procedermos à identificação dos suspeitos através do sistema de videovigilância conseguimos localizá-los na zona da Areia Preta. Durante a operação o casal foi interceptado e revistado. Na altura da detenção, a polícia encontrou na posse do homem três pacotes de marijuana num total de 9,5 gramas”, referiu o porta-voz da PJ.

Durante o interrogatório, a polícia constatou que os suspeitos são namorados e partilham um quarto perto do Mercado Vermelho. “A mulher é funcionária de um restaurante e o homem tinha uma autorização do CPSP para permanecer em Macau”, detalhou o porta-voz.

Após a detenção dos suspeitos, a operação da PJ prosseguiu no apartamento do casal junto do Mercado Vermelho onde foram encontrados mais 234,4 gramas de cannabis. “No quarto que partilhavam junto do Mercado Vermelho encontrámos material para separação e pesagem de estupefacientes, assim como várias embalagens para doses individuais. No local foram apreendidos 230,4 gramas de marijuana, que somando aos 9,5 gramas apreendidos na posse do suspeito dá um total de 239,9 gramas”, afirmou o porta-voz da PJ.

De acordo com as autoridades, o homem confessou o crime e assumiu ter adquirido os estupefacientes através da internet. “O suspeito referiu que recebeu os estupefacientes há dois meses depois de ter contactado com um desconhecido na internet que lhe assegurou a venda de marijuana através de correio. O homem disse também que tinha recebido a droga em embalagens de chá. Depois de receber a encomenda, o suspeito separou os estupefacientes e vendeu a várias pessoas que trabalham em discotecas”, disse o porta-voz da PJ, acrescentando que o detido garantiu ter feito apenas uma encomenda. “Ele confessou ter feito apenas uma encomenda e começou a traficar em Setembro tendo vendido 10 pacotes de 3 gramas. Por cada pacote, o suspeito pedia entre 800 e 900 patacas, ou seja, no total conseguiu cerca de 8500 patacas”.

A namorada do suspeito disse à PJ que desconhecia a actividade do companheiro, mas as autoridades têm provas em vídeo de que a mulher de 24 anos participou no tráfico de estupefacientes. “A mulher disse que não sabia que o namorado estava a traficar estupefacientes, mas conforme a informação recolhida pela PJ através de imagens de CCTV, a namorada participou na venda de droga”, indicou o porta-voz da PJ, assinalando que as análises sanguíneas feitas aos suspeitos mostraram que não eram consumidores.

Os suspeitos foram ontem presentes ao Ministério Público e a Polícia Judiciária vai dar continuidade às investigações para saber a origem dos estupefacientes, quem comprou e consumiu. Segundo a estimativa das autoridades, as 239,9 gramas de cannabis têm um valor de mercado de 239.900 patacas.