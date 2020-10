Anima em situação “muito complicada”. Associação já não tem fundos para pagar salários e dívidas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Este mês, a Anima já não tem dinheiro para pagar salários nem dívidas, adiantou Albano Martins ao PONTO FINAL. Para sobreviver, a associação tem de juntar 2,7 milhões de patacas para fazer face às despesas correntes. Se o valor não for obtido, os animais da Anima ficarão da responsabilidade do Instituto para os Assuntos Municipais.

André Vinagre

As contas da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau estão no vermelho. Para sobreviver até ao final do ano, a associação precisa de juntar cerca de 2,7 milhões de patacas e os casinos – habituais doadores – não estão a dar resposta aos pedidos. “Está muito complicado”, lamentou Albano Martins, antigo presidente da Anima, ao PONTO FINAL.

“Nós estávamos a contar que os casinos dessem, mas, como sabemos, com o Covid, apenas dois casinos ainda responderam e os valores são substancialmente mais baixos”, referiu. A Anima pediu 500 mil patacas aos casinos, mas só vai receber 100 mil por parte de uma concessionária e 50 mil por parte de outra, cujos nomes não quis revelar. Este ano, a Fundação Macau já antecipou a entrega dos subsídios, no valor de cinco milhões de patacas. Valor, esse, que já foi gasto pela associação.

“Nós conseguimos sempre dar a volta, o problema é que este ano temos um problema adicional, que é o coronavírus, e isso não estava nos nossos planos”, assinalou, explicando: “Os casinos foram profundamente afectados. Os casinos dão-nos 2,8 milhões, este ano não deram nada”. “A situação está muito complicada”, lamentou o antigo presidente da Anima.

Além disso, a sociedade protectora dos animais tinha uma reserva de 400 mil patacas no banco, mas já foram gastas cerca de 300 mil. “Só lá há 100 mil. Não dá para nada, só os salários são quase 400 mil patacas”, assinalou. “Em Outubro nós temos de pagar [as despesas do] mês anterior e já estamos entalados”, alertou.

“A associação já não tem dinheiro para pagar salários nem para pagar as dívidas de Setembro. Porque as dívidas de Setembro são pagas no mês seguinte, temos a lista de fornecedores que temos de pagar e já não temos dinheiro”, alertou. A associação gasta, mensalmente, cerca de 750 mil patacas e tem mais de 30 funcionários.

Caso a situação não seja revertida, “a Anima encerra contas, não há outra solução”. Nesse caso, os animais ficarão à responsabilidade do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM): “Em situação de emergência, a autoridade sanitária responsável pelos animais é o IAM, que terá de absorver os animais. Eu espero que isso não aconteça”. Para Albano Martins, esse seria “o pior cenário para todos”. “Eu nem quero equacionar isso, mas uma coisa é certa, que os animais têm de comer e alguém tem de tratar deles”, referiu. A Anima tem, actualmente, 300 gatos e 400 cães e, além disso, dá apoio a mais um milhar de animais que não estão nas instalações da associação.

Agora, “a solução é continuar a procurar, a pedir a pessoas influentes, continuar a forçar outros casinos”. Albano Martins também não está optimista quanto às doações de privados: “Durante o ano passado todo, pessoas singulares doaram à Anima 421 mil patacas até Agosto”. O que significa que, mesmo que dessem o mesmo valor este ano, ainda ficaria a faltar 2,3 milhões para fazer face às despesas correntes.

O antigo presidente da Anima lamentou ainda que o Governo não tenha pensado nas associações na hora de distribuir apoios. “Não estamos a pedir mais dinheiro à Fundação Macau, só que este ano foi um ano excepcional. As empresas que têm trabalhadores receberam todas subsídios, a Anima tem 30 e tal trabalhadores e recebeu zero, nem um único apoio”, afirmou, reiterando: “Eu sempre pensei que também desse às associações que têm trabalhadores, mas não, é só para empresas. Agora vamos ter de conseguir viver e tentar sobreviver”.