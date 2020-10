Sulu Sou quer que governação electrónica sirva para promover participação democrática da população

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado democrata apresentou hoje uma interpelação escrita dizendo que, no âmbito da governação electrónica, o Executivo deve proporcionar canais para a participação do público no processo de tomada de decisões. Sulu Sou perguntou ainda se o Governo já concluiu o estudo sobre a alteração da lei de protecção de dados pessoais.

A lei da governação electrónica entrou em vigor no passado dia 27 de Setembro e, nesse sentido, Sulu Sou apresentou uma interpelação escrita dizendo que “o Governo deve mudar o modo de prestação de serviços para um modo que promova a participação democrática, para que o público possa usufruir de um direito mais concreto de conhecer e participar na tomada de decisões”.

O deputado dá como exemplo a plataforma online das consultas públicas. “Embora exista um portal centralizado, nem todas as consultas podem ser submetidas em formato electrónico e as especificações são inconsistentes, o que pode causar confusão”, nota Sulu Sou, acrescentando que “o Governo raramente faz bom uso das redes sociais para consulta, e ainda se concentra na consulta offline para grupos comunitários tradicionais, o que torna a popularidade da consulta cada vez mais duvidosa”.

O deputado faz também referência às plataformas online de países e regiões, como os Estados Unidos, Reino Unido e Taiwan, onde é possível os residentes apresentarem petições e opiniões. Assim, Sulu Sou acha que “o Governo da RAEM tem definitivamente as condições para restabelecer a plataforma para absorver opiniões políticas, receber reclamações, e responder rapidamente, de modo a que os cidadãos possam tornar-se os protagonistas no processo de tomada de decisões do Governo”.

Sulu Sou fala também da Plataforma de Dados Abertos da RAEM, apontando que “os dados fornecidos são relativamente grosseiros”, o que, segundo o deputado, dificulta a tarefa da população e dos parlamentares para analisarem os resultados das políticas do Executivo.

Assim, Sulu Sou pergunta: “Uma vez que a promoção do governo electrónico se tornou uma prioridade política importante, está o Governo disposto a estudar o estabelecimento de uma plataforma oficial online para assinaturas, petições e deliberações políticas semelhantes às acima mencionadas, para que os cidadãos possam participar nas propostas políticas e encontrar consensos?”.

Sobre a plataforma online de dados do Governo, Sulu Sou pede um melhoramento contínuo dos dados que são disponibilizados, de modo a facilitar o acesso, utilização, análise e monitorização por parte do público.

O deputado alerta, por fim, para os perigos da internet: “A água pode transportar um barco, bem como virá-lo de pernas para o ar”. “A internet é suposto ser um canal para abrir o Governo, não uma ferramenta para monitorizar os cidadãos. A fim de assegurar que o direito à privacidade não é comprometido na era dos grandes dados, posso perguntar ao Governo se concluiu o estudo sobre a alteração da lei de protecção de dados pessoais e quando planeia ter as condições para entrar no processo de alteração relevante?”, pergunta o vice-presidente da Associação Novo Macau, deixando uma última questão ao Governo: “Enquanto promove vigorosamente o governo electrónico, que medidas estão em vigor para proteger mais eficazmente a privacidade, liberdade e privacidade da comunicação dos indivíduos?”.