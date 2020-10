Número de pequenas e médias empresas aumenta na edição deste ano da MIF

FOTOGRAFIA: IPIM

A 25.ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF) vai contar com mais pequenas e médias empresas do que a edição do ano passado. Segundo um comunicado divulgado pela organização, este ano haverá mais de uma centena de pequenas e médias empresas na feira. Nesta edição da MIF e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (PLPEX), que se realizam entre os dias 22 e 24 de Outubro no Venetian, há também um aumento no número de expositores na Zona de Exposição das Pequenas e Médias Empresas de Macau, entre os quais 40% participam pela primeira vez.

Este ano, devido às circunstâncias da epidemia, os eventos programados “procuram ultrapassar os limites espaciais através da potencialização das salas de exposição online” que facilitarão a participação e comunicação às empresas participantes de todo o mundo, este ano impedidas de participar presencialmente, lê-se no comunicado.

A estrear nesta edição da feira, como forma de optimizar a experiência e os procedimentos de bolsas de contatos dos comerciantes, o IPIM oferecerá uma aplicação de telemóvel, que se chama “Scan2Match”, que servirá para os comerciantes poderem a qualquer momento consultar a agenda das bolsas de contactos e rever a lista de expositores, o que irá facilitar a procura e o aceleramento das operações e procedimentos, ‘in loco’.

A 25.ª MIF visa ajudar as pequenas e médias empresas a criarem oportunidades de negócios apesar da epidemia. A PLPEX vai continuar a dispor do Pavilhão de Exposição de Produtos dos Países de Língua Portuguesa, dedicado aos expositores dos países de língua Portuguesa que não poderão estar presentes e exibir os seus produtos e serviços.

A MIF é uma feira dedicada à promoção do comércio e do investimento em Macau, agindo como plataforma sino-lusófona, cooperando com a PLPEX na promoção de produtos e serviços dos países de língua portuguesa.

J.C.