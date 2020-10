Grupo de conservação garante que Jetfoil Flores foi retirado do estaleiro de abate da Wang Tak

O primeiro Jetfoil Boeing do mundo foi retirado das instalações da Wang Tak e regressou aos estaleiros da Ocean Shipbuilding & Engineering Limited, onde esteve guardado na última década. A informação foi veiculada nas redes sociais por um grupo de conservação que temia o desmantelamento do Jetfoil Flores nos próximos dias. Em declarações ao PONTO FINAL, Anderson Cheong, representante do Jetfoil Conservation Concern Group, assegurou que o desmantelamento da embarcação foi adiado após uma moção no LegCo e que o Governo de Macau não respondeu às cartas enviadas a solicitar a preservação e conservação da mesma.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O grupo de conservação de barcos de Macau e Hong Kong, Jetfoil Conservation Concern Group, considerou que o regresso da embarcação Flores aos estaleiros da Ocean Shipbuilding & Engineering Limited na semana passada é um “sinal positivo” para o futuro do primeiro Jetfoil Boeing do mundo. No início do mês de Outubro, a embarcação foi enviada para os estaleiros da Wang Tak Engineering and Shipbuilding Company Limited, mas uma moção aprovada pelo Conselho Distrital Central e Ocidental de Hong Kong a solicitar ao Governo de Carrie Lam a preservação do Jetfoil Flores pode ter adiado o desmantelamento da embarcação, disse Anderson Cheong, representante do Jetfoil Conservation Concern Group, ao PONTO FINAL.

“Estamos muito satisfeitos pela moção aprovada pelo Conselho Distrital Central e Ocidental de Hong Kong a solicitar a preservação desta embarcação histórica. O Jetfoil Flores foi afastado da Wang Tak, que é uma empresa para onde mandam outras embarcações para desmantelamento, e regressou aos estaleiros da Ocean Shipbuilding & Engineering Limited, onde esteve nos últimos dez anos”, começou por dizer Anderson Cheong, acrescentando que o grupo espera agora por desenvolvimentos uma vez que o assunto deverá ser discutido no LegCo.

Apesar de não saber em que moldes poderá ser feita a preservação e restauro do Jetfoil Flores, Anderson Cheong disse que o Governo de Carrie Lam poderá financiar a operação. “Esperamos alguns desenvolvimentos da situação com esta proposta, uma vez que os deputados disseram que iam fazer qualquer coisa para resolver o problema junto do Governo de Hong Kong o mais rápido possível. Em relação aos financiamentos não tenho informações, mas o Conselho Distrital disse que o Governo de Hong Kong poderá estar na condição de providenciar fundos suficientes. Creio que agora o Conselho Distrital vai trabalhar com o Governo de Hong Kong, mas não tenho certeza porque ainda ninguém do Governo se pronunciou sobre esta moção”, indicou o representante do grupo, frisando que a moção “foi um sinal muito positivo” e que abre “grandes expectativas” para a preservação da embarcação que durante muitos anos fez a ligação entre Macau e Hong Kong.

Questionado sobre o conteúdo da moção, Anderson Cheong referiu que o presidente da Comissão de Tráfego e Transportes do Conselho Distrital Central e Ocidental, Yip Kam-lung, solicitou aos departamentos governamentais para que “se coordenassem com a Shun Tak Shipping e outras partes interessadas” no intuito de preservar e conservar o Jetfoil One (Jetfoil One / Mercury “Flores”).

Em relação às cartas enviadas à TurboJET e à Shun Tak Shipping no início do mês de Outubro, Anderson Cheong disse que o grupo ainda não obteve “qualquer resposta” sobre o futuro da embarcação. “Ainda ninguém da TurboJET respondeu à nossa carta. Resta-nos esperar por desenvolvimentos, mas acreditamos que, por agora, a embarcação está segura”, disse Anderson Cheong.

O PONTO FINAL enviou por e-mail várias questões à TurboJET relacionadas com o futuro do Jetfoil Flores, mas até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.

Grupo de conservação enviou cartas a vários departamentos governamentais de Macau

Com a ligação histórica do Jetfoil “Flores” a Macau, o Jetfoil Conservation Concern Group enviou cartas a diversos departamentos governamentais de Macau, nomeadamente a Ho Iat Seng, mas ainda não obtiveram resposta.

“Já tentámos entrar em contacto com o Governo de Macau para lhes apresentar este problema e enviámos cartas a vários departamentos, nomeadamente ao Instituto Cultural, à Direcção dos Serviços de Turismo e à Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, mas até ao momento ainda não obtivemos qualquer resposta. Enviámos as cartas a 6 de Outubro e ainda não recebemos resposta. No passado dia 15 de Outubro, escrevemos uma carta ao Chefe do Executivo Ho Iat Seng sobre este assunto”, referiu Anderson Cheong.

Em relação ao conteúdo das cartas enviadas ao Governo de Macau, o grupo assinalou que nos planos do Plano Director para os Estaleiros Navais de Lai Chi Vun está prevista a instalação de exposições de barcos. “A embarcação tem uma componente histórica muito importante entre as duas cidades. Para nós, a cidade onde ficaria não é importante, desde que alguém assumisse a responsabilidade de assegurar a sua conservação e restauro. Sabemos que o Plano Director inclui a demonstração de embarcações nos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun”, indicou Anderson Cheong.

No entanto, o grupo recebeu outras sugestões para o Jetfoil Flores. “Ouvimos também pessoas sugerirem a possibilidade de manter o jetfoil ao lado do Museu Marítimo na zona da Barra. Há uma área vazia nas traseiras do museu que não é utilizada”, acrescentou Anderson Cheong.