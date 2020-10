Governo quer construir plataforma de intercâmbio com o interior da China para o sector empresarial

FOTOGRAFIA: GCS

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, anunciou, no sábado, que o Governo de Macau quer construir, em conjunto com o interior da China, uma plataforma de intercâmbio para o sector empresarial, no sentido de “reforçar ainda mais a troca de informações, bem como prestar apoios em diferentes aspectos, no sentido de apoiar os produtos de boa qualidade de Macau e dos países de língua portuguesa a entrarem, de forma mais fácil, no grande mercado do interior da China”. O secretário falava na sessão de partilha e intercâmbios sobre “Novos Conceitos, Novas Ideias, Novos Desenvolvimentos”.

O secretário começou por lembrar que “o mundo está a enfrentar uma grande mudança sem precedentes ao longo dos últimos cem anos e com factores de instabilidade crescentes”, o que também “incentiva o Governo a planear activamente novas ideias para proceder à reforma e inovação tecnológica e a procurar novos pontos de crescimento económico para impulsionar a recuperação ordenada da economia”.

Lei Wai Nong recordou que nas Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é referido que “é dado apoio a Hengqin em prol de oferecer suporte ao desenvolvimento da indústria de Macau no âmbito do comércio electrónico transfronteiriço, promovendo a entrada mais fácil dos produtos dos países da língua portuguesa no mercado do interior da China através de Macau”. E, por isso, as autoridades de Macau e do interior da China querem construir esta plataforma de intercâmbio para o sector empresarial.

“Com o grande apoio do Governo Central, e sob a liderança do Chefe do Executivo, o Governo da RAEM, em conjugação de esforços com os diversos sectores da sociedade de Macau, irá integrar-se no sistema de inovação do País, participando na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, concluiu o secretário.

