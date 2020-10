Governo mantém cheques de comparticipação pecuniária em 2021 sem alteração de montante

FOTOGRAFIA: GCS

O valor e a forma de distribuição dos cheques de comparticipação pecuniária vão manter-se inalterados no próximo ano, garantiu o Chefe do Executivo à margem de um evento na Sede do Governo. Ho Iat Seng não se comprometeu com a atribuição de mais apoios relacionados com a situação pandémica e frisou que o processo de atribuição de subsídios da Fundação Macau necessita de uma revisão devido à actual “situação caótica”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, assegurou no passado sábado que o Governo vai continuar a distribuir cheques de comparticipação a todos os residentes no próximo ano e que o valor e forma de distribuição não vão ser alterados. O líder do Governo recordou que a verba destinada aos cheques de comparticipação pecuniária foi inscrita no Orçamento de 2021 e garantiu que a continuidade deste plano será decidida no futuro pelos residentes.

“Se todos os residentes acharem que é o melhor em termos monetários vamos considerar essa forma. Não há problema. Porque colocámos no orçamento. O secretário para a Economia e Finanças já colocou no orçamento, a distribuição será tratada no próximo ano. A forma de distribuir será seguida de acordo com a prática anterior. Todos consideram essa prática boa. É distribuído em Julho todos os anos. Apenas este ano foi mais cedo, em Abril. O montante não será reduzido. Certamente não será reduzido, será igual. Não haverá mudanças. Só não será aumentada porque a tesouraria do Governo está apertada”, disse Ho Iat Seng à margem da cerimónia de abertura da Sede do Governo.

Sobre a viabilidade de uma terceira ronda de medidas de apoio económico, Ho Iat Seng disse que irá depender da situação económica do próximo ano pois o Governo deve usar o erário público com cautela. “Não posso dizer com certeza que vai haver ou não vai haver uma terceira ronda de medidas de apoio económico. É muito difícil dizer que sim ou não. Na actual situação, quem disser isso será irresponsável. Se a economia recuperar no próximo ano, porque devemos continuar a apoiar? Se a economia no próximo ano estiver em baixa, então não podemos apoiar. Assim sendo, é essa a circunstância que devemos ter em conta e considerar”, adiantou Ho Iat Seng, assinalando depois que Macau, apesar de ter uma reserva financeira de mais de 600 mil milhões de patacas, tem de usar bem esse dinheiro.

Questionado sobre a reforma da Fundação Macau, Ho Iat Seng explicou que actualmente existe “uma situação caótica” na repetição de apoios, e salientou que as mudanças não podem ser concluídas dentro de um ano.

“A situação está um pouco caótica. Não é algo que possa ser reorganizada num ano. É feito gradualmente e tem de haver um período de adaptação para todos. As instituições têm de passar por uma adaptação, os residentes têm de passar por uma adaptação. Há tantas instituições que se candidataram a subsídios para actividades, se os subsídios subitamente não estão disponíveis, ficam desiludidas. Mas temos de deixar claro que os apoios não estão realmente indisponíveis. Por exemplo, se se trata de um evento cultural, então temos um fundo cultural, e outros fundos têm de ir para o departamento certo. Se é desportivo, tem de ir para o fundo do desporto, se for de outra área vai para o fundo dessa área. Não deve acontecer que as candidaturas sejam enviadas para três ou quatro fundos para uma só actividade. É isto que queremos evitar”, afirmou Ho Iat Seng.

Governo sem planos para “bolha de viagem” com Hong Kong

Ho Iat Seng descartou a possibilidade de Macau estabelecer uma “bolha de viagem” com Hong Kong à imagem do que aconteceu entre Singapura e o território vizinho. O Chefe do Executivo frisou que o Governo tem de ter em conta “a saúde, a vida e a segurança dos seus residentes”, e que, por isso, é necessário “ponderar cuidadosamente a criação desta medida entre Macau e outros países e territórios”.

“Actualmente, iríamos ficar sujeitos a significativa pressão com turistas estrangeiros. Hong Kong pode ter (um acordo) com Singapura. Mas em Macau, se abrirmos as fronteiras a turistas estrangeiros temos de conseguir ao mesmo tempo garantir o bem-estar dos residentes. Por isso, temos de ter cuidado”, referiu Ho Iat Seng, acrescentando que, até ao momento, ainda não foi discutido com nenhuma das partes essa possibilidade.

Em relação ao processo de aquisição de uma vacina contra a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, Ho Iat Seng reiterou que Macau já encomendou, mas como ainda não passou pela terceira fase de testes clínicos, não é possível prever o prazo de entrega nem quando possa ser usada.

O Chefe do Executivo disse ainda que o prazo de validade do teste de ácido nucleico de 7 dias está comprovado cientificamente, e não se comprometeu à extensão para 14 dias. “Toda a gente pode ver que já há problemas com Qingdao e problemas também surgiram ontem em Cantão. Há sempre a possibilidade de casos locais surgirem. No que toca à questão do prazo de validade do teste de ácido nucleico, se deve ser de 14 ou 7 dias, já temos provas científicas para apoiar os sete dias, mas não há dados que comprovem a opção dos 14 dias. Se houver provas nesse sentido, e se obtivermos o apoio na Comissão Nacional de Saúde, podemos avançar com isso. Temos de ser cuidadosos”, considerou.