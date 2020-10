Coutinho critica “lições de moral” que juízes dão a arguidos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

José Pereira Coutinho usou a sua intervenção antes da ordem do dia, na sessão de sexta-feira, para falar sobre a “dureza” com que os tribunais se dirigem aos arguidos. “Não falo da dureza nas penas, mas a dureza na forma como se dirigem aos arguidos que são seres humanos e que merecem ser respeitados com toda a dignidade humana. No fundo, estamos a falar de seres humanos e que merecem todo o respeito”, afirmou Pereira Coutinho, assinalando: “Temos lido e ouvido relatos de alguns juízes a dar lições de moral a arguidos, a levantar-lhes a voz, a mandar calar os defensores e a tratar os arguidos como se já estivessem condenados, criticando-os e rebaixando-os”.

“Os tribunais não existem para dar lições de moral, nem os juízes estão mais habilitados do que os outros cidadãos para discutir ética e ensinar valores éticos aos cidadãos”, afirmou o deputado. O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) disse que “mais grave ainda” é quando os magistrados dizem aos arguidos que “só foram absolvidos porque não houve prova, mas que isso não quer dizer que não tenham cometido o crime”. “As pessoas só podem ser condenadas se houver prova. Se não houver prova, são absolvidas e devem sair do tribunal inocentadas”, concluiu.

A intervenção de José Pereira Coutinho surge uma semana depois de ser conhecida a sentença no caso das irregularidades nas fixações de residência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em que Jackson Chang foi condenado a dois anos de prisão, tendo sido ilibado dos crimes mais graves. No fim da sessão, a juíza Leong Fong Meng dirigiu-se ao antigo presidente do IPIM dizendo: “Não há provas. Se praticou ou não os crimes [de que foi absolvido], você é que sabe”. Além disso, a juíza pediu ainda para as antigas chefias do IPIM “reflectirem bem sobre o que fizeram”. “Não confessaram. Não tiveram coragem de admitir o erro, o que foi um desrespeito”, apontou a juíza, concluindo: “Esperamos que tenham aprendido a lição”.

A.V.