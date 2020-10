Alteração à lei de bases de segurança interna aprovada na generalidade, apesar do voto contra dos democratas

Fotografia: GCS

Foi aprovada na generalidade a alteração à lei de bases da segurança interna. Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e Au Kam San votaram contra a proposta do Governo, depois de Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, ter recusado fazer uma revisão total do regime para esclarecer os critério de interdição de entradas em Macau.

Na primeira reunião plenária desta sessão legislativa, os deputados aprovaram na generalidade a proposta do Governo de alteração à lei de bases da segurança interna da RAEM. Esta alteração prevê alterações como a mudança de nomes em alguns dos serviços públicos e a actualização de competência das autoridades.

A iniciativa do Governo pressupõe a redefinição do sistema de segurança interna, abandonando a classificação diferencial actual de “corporações e serviços de segurança” e passando a caracterizá-la por um conjunto de “organismos públicos que compõem o sistema de segurança interna”. Prevê ainda uma alteração que deverá tornar mais flexível a delegação concreta da competência de comando de acção conjunta e a substituição da designação de “corporações e serviços de segurança” por apenas “organismos públicos”.

Apesar de ter sido aprovado pelo hemiciclo, o diploma recebeu votos contra dos três deputados democratas. Para Sulu Sou, a revisão da lei deveria ser mais abrangente. “Se é para rever, porque não revemos tudo e melhoramos a lei, que tem já 18 anos. Nos últimos anos, várias pessoas foram impedidas de entrar, ao abrigo de uma lei de bases. É suficiente?”, questionou o deputado, citado pela Rádio Macau.

Na resposta, Wong Sio Chak frisou que “em nenhuma parte do mundo” as autoridades “indicam os motivos concretos” pelos quais alguns cidadãos são impedidos de entrar. “O nosso regime é igual ao da União Europeia e ao de Portugal. A jurisprudência é muito clara. A recusa de entrada de ‘persona non grata’ é uma das medidas cautelares da polícia. No nosso ordenamento, esta medida cai no âmbito da discricionariedade do corpo de polícia”, afirmou o secretário, citado pela rádio. Wong Sio Chak disse ainda que “a maioria dos deputados apoia” a revisão agora proposta pelo Governo.

Depois da votação na generalidade, os outros dois democratas – que também votaram contra a iniciativa – fizeram questão de explicar o voto contra, dizendo que a lei tem sido usada para recusar a entrada de pessoas que “contribuem para Macau”, quando deveria aplicar-se apenas a “terroristas e criminosos”. “A lei vai continuar a ser alvo da atenção da comunidade internacional. As autoridades não podem continuar a dizer que não comentam casos particulares”, acrescentou Sulu Sou também na declaração de voto.

Recorde-se que nos últimos anos mais de uma dezena de activistas e jornalistas provenientes de Hong Kong foram impedidos de entrar em Macau. As autoridades nunca deram explicações sobre as razões pelas quais foram impedidos de entrar no território.

Governo deixa cair Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência

Na sessão da passada sexta-feira, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, adiantou que o Governo não iria estabelecer a Direcção de Protecção Civil e de Coordenação de Contingência, como estava previsto. No debate sobre a alteração à lei dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) – que acabou por ser aprovada na generalidade por unanimidade dos deputados – , o secretário explicou: “O actual Chefe do Executivo não vai criar uma direcção de serviços independente porque vamos simplificar a máquina administrativa. Os SPU vão continuar responsáveis por estes trabalhos”. Este órgão deveria ter 75 funcionários e, assim, o número de agentes dos SPU vai ser agora discutido pelo Conselho Executivo. Segundo a Rádio Macau, o secretário acrescentou que “não está previsto um aumento significativo do quadro de pessoal”. “Tentamos mobilizar o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Alfândega, do Corpo de Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária. São cerca de 50 trabalhadores que estão a liderar os trabalhos de protecção civil”, disse Wong Sio Chak. Na sessão de sexta-feira, também o novo Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança foi aprovado pelos deputados, apesar da abstenção de José Pereira Coutinho.