Macau continua atractivo para investidores internacionais apesar da pandemia, diz Vincent U

Mais de 1300 investidores internacionais entraram em contacto com o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau nos últimos oito meses para expandir os seus negócios no território. Apesar da paralisação do sector turístico nos primeiros meses do ano por causa da pandemia, os investidores mantêm “um alto interesse” em Macau, disse ontem o vogal executivo do IPIM durante um almoço organizado pela Câmara do Comércio França-Macau.

Eduardo Santiago

O ambiente empresarial de Macau continuou favorável a investimentos internacionais apesar do impacto causado pela pandemia na economia local, nomeadamente no sector turístico, por causa da posição estratégica da cidade no projecto da Grande Baía, afirmou ontem Vincent U, vogal executivo do Conselho de Administração do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Durante um almoço organizado pela Câmara do Comércio França-Macau, Vincent U explicou que há sectores de Macau “com grande potencial” no projecto da Grande Baía e assinalou que a introdução de legislação na área da governação electrónica irá facilitar a captação de investidores internacionais.

“Macau é uma das quatro cidades nucleares do projecto da Grande Baía e um dos seus motores. Há sectores de Macau com grande potencial, nomeadamente na área financeira e na indústria da medicina tradicional chinesa. A introdução de legislação para um governo electrónico veio facilitar os processos às empresas que queiram investir em Macau porque vão reduzir nos custos processuais”, disse Vincent U.

De acordo com Vincent U, a estratégia para atrair investidores estrangeiros tem sido apresentar Macau como uma plataforma de negócios integrada no mercado da Grande Baía. “O IPIM tem procurado atrair empresas estrangeiras a investir no mercado da Grande Baía. Temos feito isso através de gabinetes no interior da China”, referiu o vogal executivo do IPIM, assinalando que, apesar da crise económica mundial, Macau tem suscitado interesse por parte de várias empresas de investimento internacionais.

“Havia 2428 novas empresas incorporadas em Macau na primeira metade do ano. Felizmente, os investidores e os potenciais investidores mantiveram um alto interesse no nosso mercado enquanto próximo passo para futuras expansões das suas actividades. Nos últimos oito meses, o IPIM recebeu mais de 1300 consultas de investidores internacionais, e interveio em negociações com mais de 150 projectos de investimento”, revelou Vincent U.

Questionado sobre o impacto nas finanças de Macau causado pandemia, o representante do IPIM disse que as reservas do Governo deram margem de manobra ao Executivo para lidar com o défice. “Sei que há um défice provocado em parte pela necessidade de implementação de medidas de ajuda económica às pessoas e empresas afectadas pela actual situação pandémica. Mas, por outro lado, sei que o Governo vai injectar mais dinheiro na economia para equilibrar o orçamento. As reservas de Macau permitem esta medida”, disse Vincent U.

Sobre os benefícios que Macau poderá retirar da cooperação regional com Hengqin, o vogal executivo do IPIM assinalou a importância da questão do espaço. “Porque o espaço é vital para os investimentos de Macau. Mas tudo vai depender das políticas que serão implementadas nesta cooperação regional entre Macau e a província de Guangdong. Os detalhes ainda são escassos”.

Na próxima semana, o IPIM organiza a 25ª edição da Feira de Comércio e Investimento Internacional de Macau. “É uma oportunidade de estabelecer novos contactos comerciais com centenas de empresas da China continental que vão estar cá. Com o tema ‘Promover a Cooperação e Criar Oportunidades de Negócios’, este evento vai mostrar as vantagens de Macau como ‘centro mundial de turismo e lazer’ e ‘plataforma de serviços de cooperação empresarial entre a China e os países de língua portuguesa’ assim como as oportunidades de negócios e vitalidade do desenvolvimento económico diversificado a nível interno e externo”, recordou Vincent U.