Homem detido por tráfico humano no posto fronteiriço de Qingmao na Ilha Verde

A Polícia Judiciaria deteve, numa operação conjunta com as autoridades de Zhuhai, um homem suspeito de tráfico humano que alegadamente fazia parte de uma rede de contrabando que operava na zona da Grande Baía. Também no dia 14, a PJ deteve três indivíduos de nacionalidade vietnamita na Avenida Horta e Costa por suspeita de tráfico e consumo de droga, foi ontem anunciado em conferência de imprensa.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ), numa operação em conjunto com as autoridades de Zhuhai, deteve um indivíduo suspeito de estar envolvido numa rede de tráfico humano. O suspeito foi encontrado num estaleiro de construção no posto fronteiriço de Qingmao, na Ilha verde. O homem tem nacionalidade chinesa, de apelido Ieong, e tem 40 anos. Foi detido no dia 14 por volta do meio-dia quando estava disfarçado de trabalhador da construção no estaleiro de Qingmao, fornecendo a imigrantes ilegais capacetes, coletes reflectores e ferramentas de trabalho para que estes passassem também por trabalhadores e pudessem entrar em Macau clandestinamente, cobrando por pessoa 12 mil renminbis, afirmaram ontem as autoridades em conferência de imprensa.

Numa operação conjunta com o Gabinete de Segurança Pública de Zhuhai, a PJ deteve um imigrante ilegal que passava a fronteira no local de construção de Qingmao, enquanto as autoridades de Zhuhai detiveram dois homens do continente, incluindo o alegado cabecilha do grupo.

A PJ esclareceu ainda, na conferência de imprensa, que o suspeito detido em Macau esteve envolvido num caso de burla relacionada com um casino no ano passado, e estava interdito de entrar na RAEM durante três anos. O suspeito terá confessado que a rede de contrabando o iria auxiliar no regresso ao continente.

Três homens vietnamitas presos por tráfico de droga

Um homem de 27 anos, de nacionalidade vietnamita e trabalhador não-residente em Macau, foi detido por suspeita de tráfico de droga. O indivíduo foi detido no dia 14 depois de uma operação policial na qual os agentes receberam informações que o vietnamita estaria a vender droga na Avenida Horta e Costa. As autoridades detiveram o indivíduo e, durante a investigação, foram descobertos mais dois homens, também de nacionalidade vietnamita, que terão igualmente traficado droga, sendo ambos detidos.

O primeiro suspeito, com 27 anos, foi acusado de tráfico de droga, tendo confessado que vendia Ice e metanfetaminas há cerca um mês, cobrando mil patacas por cada saco de 0,5 gramas. Em cada venda conseguia 200 patacas de lucro, segundo as autoridades. Os outros dois suspeitos foram não só acusados de tráfico de droga, mas também de consumo e de posse de objectos para consumo de droga.

A policia acabou por encontrar na casa dos suspeitos 15,83 gramas de metanfetaminas, marijuana e parafernália utilizada para o consumo de droga, correspondendo no total a um valor de mercado de cerca de 53 mil patacas.