Fotografia: Eduardo Martins

Leonor Veiga é historiadora de arte e também faz parte da equipa que faz a curadoria da edição deste ano da ARTFEM 2020 – 2ª Bienal Internacional de Macau – Mulheres Artistas. Em entrevista ao PONTO FINAL, afirma que, tal como o eurocentrismo, os homens continuam a prevalecer no mundo da arte. A investigadora que se dedica ao estudo da arte não-Ocidental aponta que há “uma grande vibração artística” no Sul da China e que Macau tem de o mostrar ao mundo.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Leonor Veiga ganhou, no ano passado, o prémio da “International Convention of Asian Scholars”, com a dissertação “A Terceira Vanguarda”, em que questionou a ausência da arte asiática dos livros de história. A investigadora diz ter partido a loiça toda ao expor as influências Orientais na arte Ocidental. “O eurocentrismo continua. É como os homens na arte, continuam a prevalecer”, diz Leonor Veiga em entrevista ao PONTO FINAL. A historiadora de arte é uma das curadoras da edição deste ano da ARTFEM 2020 – 2ª Bienal Internacional de Macau – Mulheres Artistas. Leonor Veiga cresceu em Macau e lamenta: “Eu sei mais sobre uma igreja em França do que sei sobre um templo budista de Macau, isto é um escândalo”. Sobre o desenvolvimento da arte na região, indica que está no bom caminho, mas pede que as instituições apostem nos artistas locais e que haja colaborações com as outras cidades do Sul da China: “Parece que há aqui uma grande vibração artística nesta zona do mundo e isso tem de ser celebrado e mostrado pelas instituições de Macau”. Ainda que o fotojornalismo não encaixe na categoria de arte, Leonor Veiga vê o fecho antecipado da exposição da World Press Photo na Casa Garden como “um sinal de que a liberdade de expressão em Macau pode estar em perigo”.

Tem-se dedicado ao estudo da arte, principalmente da arte não-Ocidental. Porquê?

Eu cresci em Macau, eu vi muita coisa em Macau, vi muita coisa na Tailândia, vi muita coisa nas Filipinas, eu vi muita coisa em todo o mundo, mas depois chegava aos museus e via sempre a mesma coisa. Via sempre pinturas a óleo com pessoas com cabelos loiros e olhos azuis, via sempre a arte do Egipto, via sempre Roma, via sempre a Grécia antiga, via sempre a Idade Média, via sempre o Renascimento. Depois, os livros de história da arte também tinham sempre a mesma coisa, e eu estava sempre à espera de que aparecesse a China e o Japão. Eu vivia na China e não percebia nada do que via, portanto eu também me queria informar. Em 2006 fui para a Indonésia estudar Batik [arte milenar do Sudeste da Ásia] e saí da Indonésia com um convite para voltar e fazer um doutoramento em Batik. Doutoramento esse que nunca cheguei a concretizar, porque não conseguiria facilmente arranjar financiamento para ele, mas não é que não tenha tentado. Estava a fazer mestrado em Arte Contemporânea na Gulbenkian com as Belas Artes em Lisboa, em parceria entre as duas instituições. Um mestrado espectacular, onde tive de aprender muito, porque a Arte Contemporânea, de facto, era-me mais ou menos desconhecida. E depois juntei as duas coisas, a arte tradicional com a arte contemporânea. Na altura, pareceu-me mais interessante continuar o meu estudo do Batik através da arte contemporânea. Depois, a tese de mestrado correu muito bem, eu tinha uma pergunta de doutoramento: “Porque é que isto não está nos livros nem está nos museus? Como é que isto se chama em termos de história da arte? O que é que está a acontecer?”. Fiz a tese de doutoramento em Leiden, chamei-lhe “A Terceira Vanguarda”.

Fotografia: Eduardo Martins

A que conclusões chegou na tese?

Cheguei à conclusão de que a história da arte tem três questões principais: o estilo, o movimento e a vanguarda. Como disciplina, não é muito elástica, não podemos criar uma nova categoria assim do nada. É óbvio que ,quando tens uma arte conceptual que integra elementos da cultura tradicional que normalmente está nos museus etnográficos, quando tens uma mistura de Marcel Duchamp com a tribo dos chocués de Angola, tu ficas “uau”, porque o objecto não pertence ao museu etnográfico, porque é um objecto artístico, e não pertence ao museu artístico porque obviamente é um objecto etnográfico e ele não faz sentido no meio de nenhum. Ou então, se faz sentido, és obrigado a admitir que ambos os museus têm premissas erradas. O que é que fazes? Partes a loiça toda. Mas, antes disso, a minha preocupação era o objecto em si. Então, o que é que eu fiz? Fui olhar para a história da arte e vi que aquilo não é um movimento. Mesmo o modernismo da Ásia tem muitas conotações e muitas interferências daquilo que era a cultura local. E o modernismo vem dos anos 30, na Ásia, vem do tempo do colonialismo e há ali uma nova abordagem artística que se forma através das escolas europeias e há toda uma exploração de uma identidade pós-colonial do Vietname, das Índias, Indonésia, e todos eles vieram com estas soluções, de cruzar. Mas depois os trabalhos normalmente são violentíssimos. Ou é o massacre nas Filipinas, ou é o massacre em Timor-Leste, ou é o massacre na Tailândia. A minha tese é: tens um trabalho maravilhoso que está a falar de uma coisa hiper violenta. Em Timor, eram as violações dos soldados indonésios, a Guerra do Vietname, as crianças que nascem deformadas por causa do ‘agent orange’. E eles fazem trabalhos maravilhosos com as artes tradicionais, falam sobre estas temáticas. Às vezes ficava um dia ou dois meio emocional porque o que estava a ler era tão forte que, às tantas, precisava de um distanciamento. Normalmente, dentro de comunidades vindas de fora, chegam a um tecido europeu ou americano e, para se integrarem, utilizam a cultura que trazem de trás, chama-se a isso o Quarto Mundo. O Quarto tem a ver com os ‘native american indians’, com os índios, e também com pessoas que vêm de outras regiões que vêm para o mundo Ocidental e que criam uma nova cultura, que é a quarta. É para essa gente que eu olho.

Pode-se falar em eurocentrismo?

Sim, o eurocentrismo continua. É como os homens na arte, continuam a prevalecer. Mas tem de haver pessoas, como eu, que vêm do lado Ocidental, que têm consciência de que alguma coisa está mal. Até vir um japonês ou um tailandês dizer “desculpa lá, a minha arte também existe e não tem nada a ver com a tua e eu estou cansado de não ter espaço”, as pessoas na Europa não acordam. Eu acordei porque eu vivi em Macau. Eu já estava acordada, eu queria era saber o que é que eu estava a ver em Macau, porque eu sei mais sobre uma igreja em França do que sei sobre um templo budista de Macau, isto é um escândalo. Eu vivi aqui a minha vida inteira, como é que é possível não me terem ensinado? Eu não falo cantonense, fui obrigada a não falar cantonense na escola, o staff proibiu-me de falar cantonense na escola. Macau estava formatada para eu não saber o que era a cultura chinesa, eu é que queria saber.

Isso agora está a mudar?

Não faço ideia, sei que agora estamos no período chinês. Não tenho filhos, mas tenho amigas que têm filhos que estão na escola e também têm disciplina de chinês, coisa que no meu tempo não havia. Eu podia ser completamente bilingue, porque eu cheguei a Macau com dois anos, via televisão em chinês porque não havia mais nada, eu sei tudo de ouvido, mas não sei o que estou a dizer. Há aqui um desfasamento.

Fez trabalhos de curadoria em Macau, Moçambique, Indonésia, Londres, Lisboa. Isso tem ajudado a ter uma visão global do estado da arte?

Não é fácil de perceber. As pessoas acham que se forem a Nova Iorque ficam a saber o que é que se passa. Nova Iorque – e eu aí estou com o Terry Smith, que escreveu um artigo em 76 que provocou celeuma no mundo da arte – é a cidade mais provinciana do mundo. Porque é que ele disse isso? Porque todas as avenidas de Nova Iorque só tinham artistas de Nova Iorque. Ele, que era australiano e em Sydney tinha artistas da China, do Japão, e estava constantemente a contactar com multiculturalismo, chega a Nova Iorque, que é a cidade onde devia haver toda uma representação mundial, e só vê artistas da quinta avenida. Ele é óptimo, é uma das minhas referências, e foi com esse artigo extremamente provocatório que ele ficou conhecido. Ele tinha toda a razão, se quisermos saber mesmo o que se passa, temos de ir visitar artistas. E não vale a pena tu quereres saber o que se passa no mundo inteiro, mais vale dedicarmo-nos a uma coisa só. Eu, neste momento, gosto de tudo o que tem a ver com a natureza, é o que me anda a interessar. Tudo o que é bonito e que a gente pode olhar e sentir alguma paz, é a natureza a fazê-lo. Eu preciso dessa paz para a minha vida, porque a vida está difícil e o planeta está em colapso. A natureza é uma coisa que está muito presente naquilo de que necessito. Sempre tive uma noção muito grande de ambientalismo, desde pequena, porque Macau era muito suja quando era pequena. Na Ásia, a gente ouvia dizer que aquela ilha da Tailândia já estava destruída, nós começámos a ouvir estas coisas muito cedo. Para mim, essa sensibilidade é antiga. Agora é geral.

Fotografia: Eduardo Martins

Há algum ponto unificador entre as várias correntes artísticas a nível global?

Há duas correntes muito fortes no mundo da arte. Uma é a heroica, em que é o artista que importa, é o chamado modernismo, que são as pinturas bonitas mas que não dizem nada, é o Rothko, por exemplo. Depois há outra corrente, que é a que eu gosto, que é o artista enquanto pensador social, enquanto crítico do que se passa. O problema é que nós fomos habituados a estudar a arte do artista enquanto herói, que faz umas pinturas abstractas, tipo Paul Klee – e eu adoro Paul Klee, nada contra – ou Picasso – de que eu já gosto menos. E tudo o que eles fazem, bom, mau, médio, é vendido por não sei quantos milhões. Esse culto da arte, afasta as pessoas, porque põe pressão numa coisa que não tem sentido nenhum. É lindíssimo, é delicado, eu adoro aquilo, mas calma. Não é preciso estarmos toda a vida a dizer que o melhor artista do mundo é o Paul Klee, ou o Kadinsky, ou o Mondrian. Por amor de Deus, o que o Mondrian fez foi umas riscas pretas e um quadrado amarelo aqui, um azul e um vermelho. A arte moderna ganhou um peso institucional demasiado forte para aquilo que ela própria é. Ela baseou-se em ideias de abstracção que vêm da cultura asiática e isso nunca é dito, eles nunca dizem. Eles eram todos filósofos, eles estudavam todos o taoísmo, mas nunca ninguém diz isso, parece mal, porque eles eram todos branquinhos de olhos azuis, ninguém diz isto, mas é verdade. É uma arte que extrapola a cultura Ocidental e que nos ensina a humildade, a simplicidade e o poder de síntese, que é tão difícil para o ser humano. Mas vendem-na sempre como uma grande invenção; desculpem lá, um quadrado branco com uma bola preta como o Kadinsky fez, ‘please’, não gozem comigo. Porque é que eu me desinteressava por aquela arte? Porque eu depois conheci a arte feita pelos chineses, via coisas maravilhosas com muito mais matéria, com muito mais ‘craft’, muito mais ‘skill’, aquelas palavras que nem vale a pena tentar traduzir para português. Eu via coisas muito boas e pensava: “Porque é que isto não é reconhecido também?”.

Como é que vê o desenvolvimento da arte em Macau?

Pelas artistas que estão aqui [na ARTFEM], está tudo muito bem. Mas elas têm de ser apoiadas. As instituições de Macau têm de fazer exposições individuais destas artistas, não é só a AFA. Fundação Oriente, Clube Militar, mexam-se, exponham estas artistas, chamem-nas, elas são boas. E também com os homens, caramba. Devem criar sinergias com artistas de fora, devem chamar cada vez mais as artistas de Cantão, Hong Kong, Shenzhen. Parece que há aqui uma grande vibração artística nesta zona do mundo e isso tem de ser celebrado e mostrado pelas instituições de Macau. Têm de lhes dar apoio, criar bolsas, criar residências, programas de intercâmbio.

E o desenvolvimento artístico na China?

A China é um colosso. As pessoas dizem-me: “Leonor, porque é que não investigas a China?”. A China é um colosso, eu não sei falar chinês, eu não sei ler chinês e há muita gente a estudar a China. Não sinto necessidade nenhuma de estudar a China. Eu estou a fazer o Sudeste Asiático, que é uma amálgama, que tem muito de Ocidental, porque foram colonizados, tem muita influência chinesa, tem muita influência indiana e é isso que me interessa, esses cruzamentos.

Na semana passada foi cancelada uma exposição da World Press Photo aqui em Macau. Isto pode ser sinal de que há o risco de a arte vir a ser censurada em Macau?

Eu não sei se essa é a melhor forma de pôr a questão. É uma exposição de fotografia jornalística. A fotografia jornalística pode vir para dentro da arte? Tem de ser justificado. A arte normalmente não é factual. Para aquilo que é factual vir parar ao mundo da arte a gente tem de justificar muito bem o que estamos a fazer. À partida, as fotografias que estavam lá, não viriam para dentro desta exposição da bienal.

Mas mesmo o fotojornalismo não cabendo no conceito de arte, poderá este ser um sinal também para a arte?

Não é um sinal para a arte, é um sinal de que a liberdade de expressão em Macau pode estar em perigo. Uma das coisas que é interessantíssima na minha tese de doutoramento é que, durante os anos 90, a maior parte dos países do Sudeste Asiático estavam em ditaduras como deve ser, aquilo era a sério, se dizias qualquer coisa cortavam-te a cabeça, e é por isso que há tantos genocídios na minha tese. Quando os poderes ditatoriais se sentem ameaçados, é quando eles começam a reprimir ainda mais. O fim das ditaduras é cheio de mortes, porque eles se sentem tão ameaçados que matam toda a gente, já nem há critério. No final dos anos 90, o FX Harsono fez uns trabalhos, e ele usou um símbolo adorado pelo regime, que era a máscara do Panji, que era o príncipe adorado pela cultura, como sendo o exemplo de virtude masculina. Ele cortou-a ao meio, ele fez tudo àquela máscara e nunca foi preso. Porquê? Porque ele, no fundo, estava a usar um símbolo permitido. Quando há falta de liberdade de expressão, os artistas são altamente importantes para desvirtuar. Eles arranjam sempre subterfúgios.