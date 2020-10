Cloee Chao denuncia tratamento injusto a funcionários do Sands e do Venetian durante tufão

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo, Cloee Chao, apelou à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para que dê seguimento às queixas de funcionários dos casinos Sands e Venetian, devido ao alegado tratamento injusto a que foram sujeitos durante a passagem do tufão Nangka.

Joana Chantre

Segundo Cloee Chao, presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo, vários funcionários dos casinos Sands e Venetian alegaram ter sido tratados injustamente pela empresa durante a passagem do tufão Nangka, na passada semana. A líder da associação disse, através de um comunicado enviado às redacções, que acompanhou e deu apoio aos representantes dos funcionários que procuravam assistência por parte da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), na passada quarta-feira.

Na terça-feira, o sinal n.º 8 de tufão foi içado às 7h30 da manhã e substituído pelo sinal n.º 3, às 19 horas. Como o turno da manhã do casino Venetian começa às oito da manhã, a mudança deveria ter ocorrido sob o sinal de tufão n.º 8, mas isso não terá acontecido e o pessoal do turno da noite anterior teve de permanecer nos seus postos de trabalho, indica o comunicado enviado por Cloee Chao.

“A prática de antigamente era de que os funcionários do casino teriam de trabalhar horas extraordinárias até o sinal do tufão ser retirado, antes de poderem picar o ponto e sair”, lembra Cloee Chao, acrescentando: “É intrigante que durante este tufão alguns dos funcionários tenham sido convidados a assinar um documento que declarava que tinham a obrigação de trabalhar horas extraordinárias até as 16 horas, não mais do que as 16 horas consecutivas. No entanto acabaram por trabalhar 19 horas consecutivas, tendo saído do trabalho às 19 horas”.

Os funcionários que já estavam de prevenção durante o tufão denunciaram que as suas horas extraordinárias não foram reconhecidas pela empresa, fazendo-os sentir como se estivessem “a ser tratados de uma forma injusta”. A associação apela a que a DSAL acompanhe o tema e dê instruções à empresa em questão para “resolver este assunto adequadamente”.

Recorde-se que já no fim do mês passado a líder da associação pelos direitos dos trabalhadores de jogo tinha divulgado um comunicado com reivindicações. Relativamente às compensações por horas extra de trabalho, a presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores de Jogo referiu que o assunto tem sido discutido nos últimos anos, tendo sido exigido aos trabalhadores que entrassem ao trabalho com 15 minutos de antecedência para “sessões de informação”, refere o comunicado. Porém, não houve qualquer pagamento extra por esse tempo adicional de trabalho, levando a associação a efectuar uma queixa à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais em Setembro e Outubro de 2019. Cloee Chao acrescenta que cerca de 200 funcionários pediram ajuda sobre esse assunto, sendo que as informações serão enviadas à DSAL no início de Outubro.