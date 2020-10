Chefia da DSAL terá falsificado documento para beneficiar colega com atribuição de subsídio

FOTOGRAFIA: GCS

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou ontem um comunicado onde diz ter verificado que um trabalhador responsável pelos trabalhos de administração e finanças da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), enquanto chefia funcional, tinha aceitado e tratado pessoalmente um pedido de subsídio de casamento apresentado por parte de um colega, sabendo previamente que este pedido tinha sido apresentado depois do prazo.

Segundo o CCAC, o suspeito chegou mesmo a escrever uma data e razão falsas relativamente ao pedido, alegando que o seu colega tinha apresentado o pedido de subsídio de casamento dentro do prazo legal. Assim, conseguiu enganar com sucesso a DSAL para aprovação do pedido, fazendo com que a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) concedesse mesmo o subsídio de casamento ao seu colega. O homem é suspeito de ter cometido o crime de falsificação praticada por funcionário e de burla.

Na sequência, a DSAL também divulgou um comunicado, informando que foi instaurado um processo disciplinar ao funcionário em causa e foram instruídas todas as subunidades no sentido de reforçarem a fiscalização do pessoal. “A DSAL reitera que tem vindo a prestar atenção à conduta disciplinar do seu pessoal e que, caso se venha a verificar a prática de actos de violação da lei e da disciplina, irá ser tratada de acordo com a lei, bem como irá ser reforçada continuamente a conduta disciplinar do seu pessoal e melhoradas as instruções existentes sobre os processos de trabalho, a fim de aumentar a consciência do pessoal quanto à integridade e ao cumprimento da lei”, lê-se na nota da DSAL.

O CCAC deu ainda conta de um outro caso envolvendo um outro funcionário da DSAL. Segundo o órgão de investigação, foi verificado que um formando de um curso de formação, para obtenção do cartão de segurança ocupacional na construção civil, terá subornado um vigilante da prova de avaliação da DSAL, tendo oferecido duas mil patacas durante o período de realização da prova, com a intenção de obter o auxílio por parte do vigilante para aprovação na prova. O formando terá cometido o crime de corrupção activa e o funcionário da DSAL terá, tal como no primeiro caso, cometido os crimes de falsificação praticada por funcionário e de burla.

A.V.