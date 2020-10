Carlos Marreiros dá aula ‘online’ sobre a “arquitectura do desenrascanço” de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Num ‘webinar’ organizado em parceria entre a Associação dos Arquitectos de Macau e a Hong Kong Institute of Architects, Carlos Marreiros fará uma apresentação sobre património tangível de Macau, a que chama “arquitectura do desenrascanço”. “Macau: A MediterrAsian City in China” realiza-se hoje a partir das 18h30.

André Vinagre

“Macau: A MediterrAsian City in China” é o nome do ‘webinar’ que vai acontecer esta tarde, pelas 18h30, organizado pela Associação dos Arquitectos de Macau e pelo Hong Kong Institute of Architects. Durante três horas, Carlos Marreiros vai dar a conhecer aos interessados a história do património tangível de Macau. “É uma aula sobre património”, descreveu Marreiros ao PONTO FINAL. “Quero mostrar às pessoas que Macau é uma cidade com alma, com todas as suas contradições”, acrescentou.

O arquitecto começou por explicar que “a arquitectura de Macau é fundamentalmente portuguesa de desenrascanço”. Ou seja, “portuguesa com mão-de-obra local e com materiais locais”. “O arquitecto imaginava o edifício no seu todo, desenhava e deixava o pormenor aos artesãos locais”, lembrou, assinalando que isso viria a permitir “adaptações muito engraçadas”.

Como exemplo, Carlos Marreiros apontou para as caveiras chinesas que, em Macau, substituíram as máscaras do teatro grego utilizadas na arquitectura neoclássica e também a calha do Clube Militar, onde aparece não uma gárgula, mas “um porquinho que deita água pela boca”. “São pormenores curiosos da arquitectura de Macau”, sublinhou.

O ‘webinar’ serve também para “tirar o mito” de que a arquitectura de Macau é colonial. “É errado, é preguiçoso e é pouco ambicioso chamar-lhe arquitectura colonial”, afirmou Marreiros. “Ora bolas, toda a arquitectura que não foi autóctone, foi colonial porque foi feito por quem colonizou? Isto não chega”, disse.

Neste ‘webinar’ será comparado o património de Macau ao património de Malaca, de Goa, de Singapura e do Brasil. Carlos Marreiros falará do “barroco Atlântico”, uma arquitectura “que tinha a ver com a matriz portuguesa mas que exaltava valores diferentes e utilizava uma cor muito mais forte”, e que, ao contrário daquilo que acontece na Europa, é visível em Macau, em Agra, em Goa e no Brasil.

“O meu ‘talk’ termina com exemplos de readaptação e reutilização de edifícios antigos. Aí, Macau é pioneiro, não tenhamos dúvida”, afirmou, exemplificando com o edifício da sede do BNU, que foi remodelado em 1997, e com o Albergue SCM, antigo abrigo da Santa casa da Misericórdia e actual espaço cultural.

Para Marreiros, a preservação do património em Macau tem sido “uma história de sucesso”: “As pessoas criticam mas é errado. Num sítio onde o terreno é exíguo, onde os terrenos custam mais que terrenos na área da Praça da Concórdia, em Paris, ou mesmo que em Trafalgar Square, em Londres, a história da preservação do património, que começa em 76 e que ganha forma nos anos 80 até hoje, é uma história de sucesso”. “Se há coisa com sucesso, é a preservação do património”, sublinhou.

“Apesar de tudo, é uma cidade única no extremo Oriente, em que as pessoas sentem uma certa latinidade, um certo portuguesismo, com também contribuições de Goa, na Índia”, notou.

O destaque nesta aula ‘online’ de Carlos Marreiros vai para o período pós-1850: “Explico o que é que é a escola de Macau, constituída, inventada e plasmada por dois arquitectos locais, José Tomás de Aquino e Alexandrino de Melo. São dois arquitectos que conscientemente misturaram conceitos e técnicas [ocidentais e orientais]”. Até porque “a arquitectura do desenrascanço sempre foi executada em Macau”.

O ‘webinar’ é gratuito e há lugar para 300 pessoas. Segundo Marreiros, já está quase alcançado o limite, entre interessados de Macau, Hong Kong, China, Itália e Portugal, por exemplo. O registo poderá ser feito no site da Associação dos Arquitectos de Macau, e o link para entrar no ‘webinar’ será depois enviado aos participantes.