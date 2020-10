‘Águias’ e ‘leões’ à procura dos três pontos no primeiro dérbi da temporada

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS/ARQUIVO

Benfica e Sporting de Macau vão defrontar-se no domingo em partida a contar para a taça de Macau da Associação de Futebol. Praticamente na máxima força, os dois rivais não esperam facilidades num encontro em que ambos vão apostar na vitória.

“Um dérbi é sempre um dérbi, seja em Portugal ou em Macau”. Foi assim que Cuco, treinador do Benfica de Macau, começou por antever o duelo deste domingo frente ao Sporting, às 21h00, no Estádio de Macau. O horário, porém, não era o mais indicado para uma partida deste nível, lamentou o técnico das ‘águias’, mas que certamente não irá tirar o brilho a um jogo que “muita gente está à espera de ver”.

A última vez que se defrontaram, na final do campeonato da ‘bolinha’, foi o Sporting de Macau a levar a melhor, mas o treinador do Benfica garante que o desfecho desse duelo não irá afectar os seus jogadores. “O sentimento que a gente tem é que seja um bom jogo, nunca de vingança, isso nunca vai estar em cima da mesa, até porque é uma competição diferente. Agora, noutro ambiente, estamos à espera de proporcionar um bom futebol como foi no encontro da ‘bolinha’”, salientou ao PONTO FINAL.

Esperando um jogo com “adrenalina”, Cuco referiu que as equipas, de forma geral, estão um pouco “todas ao mesmo nível”, não sabendo ainda se irá continuar a apostar na juventude, se nos jogadores mais experientes, ou se irá fazer um misto de ambos. “O nosso objectivo passa por ganhar jogo a jogo, mas nunca como favoritos. O nosso objectivo está a ser conseguido. Com três jogos, e num plantel com 26 jogadores, 24 já jogaram, o que é fantástico, e o objectivo é continuar a rodar e dar minutos aos miúdos para jogar”, referiu o técnico, que terá o plantel praticamente na máxima força, com excepção de Chan Man, que por motivos laborais não deverá dar o seu contributo.

Do lado do Sporting, Nuno Capela afirmou que espera um desafio “muito difícil”, frente a uma equipa “que mantém uma base muito forte, experiente” e que joga junta há algumas épocas “com muito sucesso”. “Entraram bem nesta taça e estão moralizados pelos resultados que têm obtido”, frisou ao PONTO FINAL.

Porém, e apesar de esperar dificuldades, o treinador dos ‘leões’ garantiu que a equipa irá procurar a vitória. “Nem fazia sentido doutra forma. Reconhecemos a dificuldade do desafio e a valia do adversário, mas também temos as nossas armas e vamos potenciar o nosso jogo e dar trabalho ao adversário quando tivermos a bola”, prosseguiu.

Capela alertou ainda que, face às condicionantes da própria competição, jogos como este podem ser decisivos, mas garantiu que a equipa não pensa nisso nesta altura. “Para o Sporting não o é garantidamente. Temos vários objectivos para este ano para a equipa e vamos desafiar todos os nossos adversários com a intenção de ganhar o jogo, sabendo que contra alguns tens menos e contra outros mais condições para ganhar os três pontos”, concluiu o técnico dos ‘leões’.

A jornada arranca hoje com um duelo entre o Ka I e o Lun Lok, duas das equipas que ocupam a cauda da tabela. No sábado, a Casa de Portugal terá um teste difícil frente ao Monte Carlo, às 19h00, enquanto o Chao Pak Kei vai medir forças depois, às 21h00, com o Hang Sai. No domingo, antes do dérbi, o Ching Fung vai defrontar a formação da Polícia, às 19h00.