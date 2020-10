Agnes Lam critica “dualidade de critérios” do Governo nas restrições a estrangeiros nas fronteiras

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

As restrições de entrada de cidadãos estrangeiros no território têm de ser aliviadas após o regime de excepção concedido pelo Governo a todos os pilotos estrangeiros que pretendam participar no Grande Prémio de Macau, considerou ontem Agnes Lam. Na véspera do arranque do novo ano legislativo, a deputada prometeu continuar a defender as questões sociais num ano marcado pela pandemia da Covid-19.

A deputada Agnes Lam fez um balanço positivo do seu trabalho na Assembleia Legislativa e assumiu que a terceira sessão da 6.ª Legislatura ficou marcada por questões sociais relacionadas com a pandemia da Covid-19. Numa conferência de imprensa que serviu de apresentação ao trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa nos últimos meses, Agnes Lam criticou a “dualidade de critérios” do Governo em relação à interdição de estrangeiros no território, e deu como exemplo o regime de excepção concedido aos pilotos estrangeiros para o Grande Prémio de Macau.

“Quando o Governo anunciou que o Grande Prémio ia decorrer este ano disse logo que os pilotos estrangeiros seriam autorizados a entrar em Macau, caso fossem sujeitos a teste de ácido nucleico e cumprissem quarentena de 14 dias. Mas, ao mesmo tempo, todos nós sabemos que há membros familiares de residentes de Macau que são estrangeiros e que não podem entrar”, disse Agnes Lam, após apresentar o balanço da sua intervenção na terceira sessão da 6.ª Legislatura.

Apesar de reconhecer que no início da pandemia defendeu medidas de restrição nas fronteiras para impedir um surto comunitário, Agnes Lam disse não compreender por que razão o Governo ainda não aliviou as restrições a estrangeiros, uma vez que a situação epidémica em Macau está controlada. “Compreendemos que no início da situação pandémica o Governo tenha implementado restrições na entrada de estrangeiros por causa dos casos importados, mas com a situação pandémica estabilizada e com a autorização de entrada de pilotos estrangeiros para o Grande Prémio, porque é que o Governo não alivia estas restrições a familiares estrangeiros de residentes de Macau, que pretendem entrar na cidade cumprindo todas as exigências como quarentena de 14 dias e teste de ácido nucleico?”, questionou a deputada, acrescentando que esta “dualidade de critérios” só prejudica o próprio Governo.

“Creio que é uma situação de dois pesos e duas medidas. Creio que o Governo devia rever esta situação porque há claramente dualidade de critérios e passa uma ideia errada para a população de dois pesos, duas medidas”.

Para além dos familiares estrangeiros de residentes locais que pretendem entrar em Macau, Agnes Lam assinalou também que estas restrições estão a afectar também a importação de mão-de-obra vinda do exterior. “Há trabalhadores não-residentes que tinham contrato para vir trabalhar em Macau e que deviam entrar, mas como não podem entrar perderam o contrato. E depois há pessoas que não conseguem sair, que perderam o emprego e não têm dinheiro para pagar a renda”, frisou Agnes Lam.

Questionada sobre que planos tem para a protecção dos trabalhadores não-residentes para a última sessão da 6ª Legislatura, Agnes Lam referiu que é um assunto que segue com atenção, mas que não há uma “agenda particular”. “Não tenho uma agenda particular relativamente à questão dos trabalhadores não-residentes, mas recebemos algumas queixas e pedidos de ajuda, e, por isso, nunca deixámos de dar atenção aos seus problemas. Por exemplo, no início da pandemia, muitos trabalhadores não-residentes escreveram-nos por receio de não terem direito às máscaras porque, no início, o Governo anunciou que iria distribuir máscaras apenas aos residentes, o que excluía os ‘bluecards’. E apresentámos essa questão ao Governo, porque são pessoas que vivem e trabalham em Macau e também precisavam de máscaras”, respondeu Agnes Lam.

Em relação à possibilidade de abertura das reuniões das Comissões da Assembleia Legislativa ao público e à comunicação social, a deputada foi redundante. “Seria melhor que as reuniões das comissões fossem realizadas à porta aberta, mas, por outro lado, compreendo porque é que os meus colegas não querem que essas reuniões sejam abertas. E não é porque eu falo muito, é porque há deputados que falam muito e que não querem que se saiba. Alguns dos consultores também têm a sua opinião, mas não são deputados eleitos, e por isso não querem falar na presença de jornalistas. Sei que eu até sairia beneficiada caso as reuniões decorressem à porta aberta, porque falo muito, mas respeito a opinião dos meus colegas e a forma como pretendem que as reuniões continuem a funcionar”.

Balanço positivo de um ano legislativo marcado por questões sociais e de saúde pública

O impacto da pandemia em todos os sectores de Macau marcou grande parte da agenda política da Assembleia Legislativa. No balanço da terceira sessão da 6.ª Legislatura, Agnes Lam assumiu que as “prioridades da sociedade mudaram” com a pandemia e que procurou, desde logo, responder aos problemas sociais provocados pela Covid-19.

“Recebemos um aumento significativo de pessoas a pedirem ajuda. Até 30 de Setembro, tivemos 2.200 pessoas a pedir ajuda, incluindo residentes de Macau e trabalhadores não-residentes. Organizámo-los em 435 casos e já resolvemos 93% dos mesmos. Entre esses casos, 35% estavam directamente relacionados com a epidemia, e 25% relacionados com grupos desfavorecidos. Os casos epidémicos incluem os residentes de Macau presos em Wuhan e as famílias com membros estrangeiros actualmente retidos fora de Macau”, assinalou Agnes Lam.

Até ao final da terceira sessão da 6.ª Legislatura, Agnes Lam disse que submeteu um total de 48 interpelações escritas ao Governo e seis interpelações orais na Assembleia Legislativa. “As temáticas das minhas intervenções foram principalmente sobre prevenção e controlo de epidemias, apoio financeiro aos cidadãos e protecção de grupos mais desfavorecidos”, indicou a deputada.

Na opinião de Agnes Lam, a pandemia acentuou alguns dos problemas estruturais de Macau como sobrecarregou grupos mais desfavorecidos. “Recebemos queixas de famílias com crianças com necessidades educativas especiais e identificámos problemas de gestão de edifícios e de infiltrações que não puderam ser resolvidos”.

Para o próximo ano legislativo, Agnes Lam prometeu promover reformas nas políticas sociais para “melhorar a vida das pessoas desfavorecidas”, acompanhar os procedimentos de aprovação das obras públicas, o sistema indemnizações do Governo, assim com as medidas de apoio a longo prazo às vítimas de violência doméstica. Já a questão económica também será seguida com atenção pela deputada. “A epidemia levou a população de Macau a reflectir profundamente sobre os problemas causados pela dependência da indústria do jogo. Por conseguinte, no próximo ano, irei promover a reforma do sistema jurídico e políticas relacionadas para construir uma verdadeira diversificação industrial”.