A mãe natureza que se mostra em Macau

Sob o tema “Natura”, a ARTFEM 2020 Mulheres Artistas – Bienal Internacional de Macau voltou ao território para dar a conhecer o trabalho de 98 artistas de todo o mundo, que apresentam 143 obras, que vão desde a pintura, à escultura, passando pela instalação. Ao PONTO FINAL, os curadores fizeram uma visita guiada pelas quatro galerias onde estão expostos os trabalhos das artistas. Carlos Marreiros, presidente da comissão organizadora, levantou o véu sobre a edição de 2022, adiantando que a bienal feminina vai também passar pelo novo edifício do Fórum Macau.

A mãe natureza está em exposição em Macau sob a forma de trabalhos de pintura, escultura, instalação e cerâmica, feitos por quase uma centena de mulheres de todo o mundo. Entre feijão verde cultivado em forma de mandala, uma linha de pedras de jade e ‘lingerie’ tricotada com cabelo humano, estão em exposição 143 obras de 98 mulheres. Para a edição deste ano, a organização pensou em dividir as obras em quatro espaços da cidade: o Albergue SCM, o Armazém do Boi, a Galeria Lisboa da Doca dos Pescadores e a Fundação Oriente.

A bienal começou a 30 de Setembro e vai ficar nestas galerias até 13 de Dezembro para mostrar obras realizadas nos últimos dois anos, criadas por artistas de 22 países. Além das 31 artistas de Macau, há 13 do interior da China, 16 de Portugal, sete de Hong Kong, três da Indonésia, três da Alemanha e duas norte-americanas, por exemplo.

A ARTFEM 2020 Mulheres Artistas – Bienal Internacional de Macau, que é apresentada pela organização como “a única bienal exclusivamente de artistas mulheres no mundo inteiro”, tem como objectivo “criar uma exposição unificada em que todas as artistas pensam de forma pessoal sobre um tópico de relevância global – o mundo natural – e segundo, para pagar tributo ao papel fundamental das mulheres na consciencialização da crise climática que urge dar atenção”.

A próxima edição será só em 2022, mas já está a ser pensada pela organização. Carlos Marreiros, presidente da comissão organizadora, revelou ao PONTO FINAL que a próxima bienal se vai realizar em cinco locais. Às galerias deste ano, será acrescentado mais um espaço: o novo edifício do Fórum Macau, que fica junto ao edifício da Assembleia Legislativa. O arquitecto adiantou também que, em 2022, deverá haver uma “exposição temática de uma artista, de preferência da Idade Média ou Renascentista, portuguesa ou italiana”, mas não quis dar mais detalhes. Esta mostra será para mostrar “que a mulher esteve sempre com uma produção intelectual e artística de grande categoria”. Marreiros foi ainda mais longe e apontou para 2026. À 5.ª edição, a ARTFEM quer criar um “evento de características muito próprias, que luta pela condição feminina”.

UMA MANDALA TIBETANA NO MEIO DO ARMAZÉM DO BOI

Alice Kok é uma das curadoras da mostra e ficou responsável pelo espaço do Armazém do Boi, na Avenida Coronel Mesquita, a maior das quatro galerias à disposição da ARTFEM, o que foi um desafio porque “há mais possibilidades”. Aqui, ficaram as maiores instalações e Alice conta que foram precisos quatro dias inteiros para conseguir colocar tudo no espaço do antigo estábulo.

A obra que mais custou a montar foi a mandala que está plantada com feijão verde no centro do espaço, da autoria da artista indonésia Arahmaiani. Alice Kok, que se divide entre Macau e o Tibete, começa por dizer que a “ideia da artista teve por base as mandalas tibetanas”. E explica: “A mandala é um desenho tradicional, não existe só na cultura do Tibete, também existe na Índia e na cultura nativo-americana. É um desenho simétrico que é suposto representar toda a existência do universo”. O princípio é ter uma peça simétrica que, neste caso, a artista da Indonésia decidiu usar como canteiro para plantar feijão verde, fazendo a intersecção com o tema da bienal, “Natura”. Arahmaiani vive e trabalha em Yogyakarta e usa como inspiração o preconceito contra as mulheres e o desequilíbrio do mundo natural, conta a organização.

O segundo destaque de Alice Kok vai para Sin Sin Man, uma artista de Hong Kong que, em Macau, apresenta uma peça que usa apenas papel e tinta preta, mas em que consegue fazer com que se pareça com um material têxtil. “Parece pele, mas é só papel e tinta”, nota a curadora. A obra chama-se “Secret Garden” e, segundo Alice Kok, tem tudo a ver com a temática: “Este trabalho corresponde muito ao tema Natura, porque ela trabalha com a textura das coisas. Natura, no sentido em que não se trata apenas da natureza verde, mas também da natureza das coisas, do material em si. É por isso que o Carlos Marreiros escolheu a palavra em latim”. Sobre Sin Sin Man, a organização descreve: “Nas últimas décadas, fez criações em múltiplos domínios sem fronteiras. O seu amor particular pelas formas têxteis e tridimensionais resulta em silhuetas elegantes com detalhes inesperados que compõem o seu estilo de assinatura”.

Kate Ngan Wa Ao é uma artista local, mas que está actualmente radicada na Polónia, e é a autora da terceira obra que Alice Kok destaca. Kate Ngan Wa Ao apresenta na bienal feminina de Macau um vídeo da pele humana ampliada ao máximo, onde se vê cada poro e cada pêlo ao pormenor. “É algo que quando vemos não gostamos muito, é desagradável, mas isto somos nós, é a natureza. Mas quando ela amplia, faz-nos questionar sobre o que consideramos bonito, apesar de ser parte de nós”, assinala a curadora.

Por fim, Kok fala de Io Weng Si, artista de Macau, que apresenta aqui uma peça em que a casca de alho é protagonista. Em quatro panos brancos, são colocadas cascas de alho que simbolizam o processo de dar à luz. “O trabalho vai mudando com a humidade porque é realmente casca de alho”, aponta, assinalando a fragilidade e vulnerabilidade da obra.

“As mulheres têm uma qualidade inata para cuidar, porque somos mães, nascemos quase para sermos mães, nascemos de uma mãe – todos nascemos de uma mãe. A ideia de mãe e natureza estão muto ligadas”, explana Alice Kok. Sobre a condição da mulher em Macau, particularmente nas artes, a curadora diz não acreditar que haja um problema, mas, assume: “Em geral, o mundo e a sociedade ainda são muito patriarcais”. “A energia feminina pode ajudar a equilibrar as coisas” e “a bienal pode ajudar a levantar esse tipo de questões”, conclui. “A feminidade tem muito a oferecer”, remata.

MADEIRA, TINTA E PÃO NA GALERIA LISBOA

James Chu é presidente da Associação de Designers de Macau, director e fundador do Centro de Design Zhuhai-Macau e membro da Sociedade de Arte da China, e agora curador da ARTFEM.

Apesar de não estar em Macau, também ele destaca quatro peças, desta vez na Galeria Lisboa da Doca dos Pescadores. E a primeira que Chu realça é “Heavenly Eyes”, da artista chinesa Jiang Miao, de quem se considera um “velho amigo”. “Eu vi-a crescer de estudante para artista, e agora para artista de classe mundial que se tem saído muito bem na Ásia, especialmente no Japão, China, Taiwan e Hong Kong”. Jiang Miao trabalha essencialmente com madeira esculpida, onde aplica camadas de cor, “para formar uma combinação inexpugnável de cores como pedras preciosas debaixo de terra”. “É a mais bela arte de madeira e cor que eu tenho visto nos últimos anos, por isso recomendei vivamente a sua inclusão nesta bienal”, conta James Chu ao PONTO FINAL.

O segundo destaque de Chu vai para uma peça de escultura em silicone, em que Liao Wen, “uma escultora inteligente e corajosa”, como lhe chamou o curador, apresenta “Good Morning Sadness”, em que são mostradas faces carregadas de tristeza em fatias de pão. “Estas poucas fatias de pão contam uma história de vida – vida e morte – imaginação feliz e triste”, nota Chu.

Também na Doca dos Pescadores está um conjunto de 16 quadros de tinta sob papel de Packy Lai, uma artista de Hong Kong, cuja obra se chama “The One And Only”. “Apesar de ser muito bem sucedida no mercado comercial em Hong Kong, ela tem trabalhado muito na área da educação, bem como no seu próprio desenvolvimento artístico”, lembra o curador, que, por fim, destaca também Yang Sio Maan, uma artista de Macau que faz colagem de materiais encontrados. Yang Sio Maan é, descreve James Chu, “uma jovem artista encantadora altamente recomendada”. “A coisa mais difícil para a criatividade de um artista é como permanecer tão puro como uma criança. Yang fê-lo e fê-lo muito bem”, assinala Chu.

Para o curador desta edição da ARTFEM, “a arte da mulher e do homem é a mesma coisa, mas a maioria no mundo, especialmente na cena artística, o homem ainda dirige o império”. E deixa no ar: “Ninguém pode mudar esta situação num curto espaço de tempo. O mundo muda mais depressa do que podemos acreditar, talvez daqui a 100 anos a arte feminina seja mais importante do que a arte do homem, quem sabe”.

A INTERACTIVIDADE DA FUNDAÇÃO ORIENTE

A historiadora de arte Leonor Veiga veio de Portugal para ser uma das curadoras da exposição. O desafio foi lançado por Carlos Marreiros no ano passado, depois de Leonor Veiga ter ganho o prémio da International Convention of Asian Scholars, com a dissertação “A Terceira Vanguarda”.

Junto à Fundação Oriente, explica ao PONTO FINAL que “a exposição da Casa Garden é capaz de ser a mais pequena, porque os trabalhos têm alguma dimensão, mas em termos de quantidade de trabalhos é capaz de ser a que tem menos”. Na forma, os trabalhos expostos na Fundação Oriente são, na sua maioria, obras interactivas, onde “há uma relação entre a obra e a pessoa que está a ver a obra”.

Leonor Veiga começa por destacar “Montanha Invariável”, uma peça da artista de Macau Ho Weng Chi. “Há uma linha de jade feita de peças que parecem quase peças de ‘mahjong’”, começa por explicar, acrescentando que a artista “usa a potencialidade do jade para criar uma paisagem”. Na fila de peças rectangulares de jade estão desenhadas montanhas, “como uma pintura tradicional chinesa”. “Muito bonito, muito simples”, comenta.

No canto oposto da sala de exposições do rés-do-chão da Fundação Macau está o trabalho de Rita Portugal Lima, uma artista portuguesa que apresenta em Macau uma instalação com quatro peças em que bichos da seda são protagonistas. São mostradas as folhas que o bicho da seda come e os seus dejectos. Rita Portugal Lima aproveita, então, a seda para fazer uma máscara, ligando a sua obra à época de pandemia que se vive. “O período do confinamento também foi um período em que observámos a natureza de outra maneira”, diz Leonor Veiga.

Ao lado estão três quadros que seguram várias peças pequenas feitas em origami. É a obra de Filipa Pais Rodrigues, uma artista também ela portuguesa e sobre quem Leonor Veiga diz tratar-se de uma “artista revelação”. Por fim, a historiadora de arte e curadora destaca o trabalho de uma norte-americana, Kirsten Berg, que mostra na ARTFEM “Sacred Totem”. A artista usou objectos encontrados para fazer uma escultura que se assemelha a uma borboleta e ao osso sacro, “que é o primeiro osso do teu corpo que se forma, quando estamos em processo de gestação”. “É a partir dali que todos nascemos, então tem esta imagem tipo borboleta, porque é a origem da nossa vida e é a forma do osso também”, frisa.

Ainda fará falta uma iniciativa exclusivamente para mulheres artistas? “É tão comum o homem ter o destaque. Faz tanta falta dar apoio mesmo institucional só a mulheres. Os homens estão muito mais garantidos”, responde Leonor Veiga. “Ainda há muito por fazer”, diz. Para Leonor Veiga, “esta iniciativa, como vem com uma decalage temporal do feminismo do grito, faz o suporte às mulheres, mas sem aquela agenda sociopolítica chata que já ninguém aguenta”.

UM CORPO NU QUE CAI DO TECTO DO ALBERGUE

Carlos Marreiros focou-se nas obras em exposição no Albergue SCM, espaço cultural do qual é director-geral. “No Albergue, as galerias não são tão grandes, apresentamos 19 artistas, 21 obras e artistas de 12 países”, começa por dizer. Aqui, o fio condutor é a pintura e a escultura.

Das 21 obras expostas no Albergue, o arquitecto destaca desde logo uma das madrinhas desta edição da ARTFEM, Un Chi Iam, que mostra aqui um quadro pintado em 2008 que a artista de Macau descreve como o seu “cenário de sonho”.

“A Un Chi Iam é uma artista de Xangai que está em Macau há quase 40 anos, conviveu com artistas de grande nomeada, como Liu Haisu, um dos grandes modernistas da renovação da China”, refere Marreiros, acrescentando que a pintora trouxe, na década de 1980, “uma frescura enorme a Macau”. “Ela faz um exercício de pintura tradicional chinesa, o papel de arroz, e as tintas chinesas, mas com um discurso completamente não tradicional, de grande revelação, frescura e delicadeza”, completa o arquitecto.

Numa das salas do Albergue está pendurada uma escultura em silicone e fibra feita pela artista da Coreia do Sul a residir em Macau, MJ Lee. “Esta escultura foi produzida aqui, ela ‘scannou’ o seu corpo a três dimensões e produziu esta maquete”, explica Carlos Marreiros. O corpo nu esculpido à imagem de MJ Lee está pendurado do tecto do Albergue pelos braços, com a nuance de que todo o corpo está tatuado.

“Outro trabalho que eu destacaria seria uma escultura também desta jovem de Macau, Angel Chan”, nota o arquitecto, apontando para duas esculturas feitas a partir da forma de sapatos de salto alto que, colados e reduzidos a uma proporção menor, se assemelham a uma caveira humana e a uma coluna vertebral. “São duas peças bastante interessantes, de pequenas dimensões, porque aqui em Macau é difícil fazer escultura”, assinala Marreiros, apontado que seria também interessante aumentar a escala desta coluna vertebral feita a partir de sapatos de senhora: “Imagine esta coluna espinal com uma dimensão de 30 metros num parque, era engraçado”.

Pela singularidade da peça, Carlos Marreiros destaca a peça da portuguesa Cecília Costa, que apresenta uma peça de lingerie tricotada a partir de cabelos humanos, a que a artista chama “Os Deuses Usam Lingerie”. “É uma peça engraçada, muito irónica e faz referência a aspectos íntimos dos deuses”, constata, para depois atirar: “Se eu fosse Deus no Olimpo sagrado, não usava roupa interior”.

Carlos Marreiros deixa um último destaque para a outra madrinha desta edição da ARTFEM, Xiang Jing, a artista de Pequim responsável pela escultura da mulher nua e careca que está na segunda galeria do Albergue. O curador e presidente da comissão organizadora da ARTFEM nota que Xiang Jing “é do movimento das artes contemporâneas na China, ela levanta questões de intimidade, sexualidade, da aceitação social da mulher na China e no mundo”. “As esculturas delas são de um realismo fantástico, ela faz em fibra e outros materiais e depois pinta”, comenta Marreiros.

Carlos Marreiros diz sonhar com uma bienal exclusivamente feminina há 20 anos, “mas só consegui concretizá-la há dois”. “Em Macau, com nosso espanto, neste momento há mais artistas no feminino do que homens, e até em disciplinas como a instalação ou escultura. As coisas estão a inverter, felizmente em Macau há essa tendência”, aponta o arquitecto, pedindo ainda que as entidades públicas e privadas continuem a dar apoio à ARTFEM, porque “é uma bienal de orçamento bastante baixo, movimenta bastante gente e as pessoas continuam a ir aos vários sítios”.

