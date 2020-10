Sulu Sou critica “deputados em part-time” e aponta a segundo mandato na Assembleia Legislativa em 2021

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

No balanço da 3.ª sessão da 6ª Legislatura, o deputado eleito por sufrágio directo considerou que as 25 leis aprovadas pela Assembleia Legislativa podem “não ter uma relação positiva com a promoção do interesse público” e considerou que a sociedade civil enfrenta um risco de “repressão política” na sequência do cancelamento de uma exposição sobre o massacre de Tiananmen. O vice-presidente da Associação Novo Macau criticou os “deputados em part-time” e mostrou-se confiante num segundo mandato em 2021.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou garantiu ontem que vai continuar a lutar por uma reforma na Assembleia Legislativa para proteger os direitos e liberdades de todos os residentes de Macau, e criticou a postura passiva dos membros do hemiciclo na apresentação de projectos de lei. Numa conferência de imprensa onde fez um balanço da 3.ª sessão da 6.ª Legislatura, o deputado eleito por sufrágio directo lamentou os “maus hábitos” das reuniões das Comissões da Assembleia Legislativa à porta fechada, e assinalou que os membros do parlamento continuam limitados a uma interpelação escrita por semana.

Apesar das dificuldades encontradas nos últimos três anos, Sulu Sou disse sentir-se “satisfeito com o trabalho desenvolvido” e deu como exemplo a questão do direito à privacidade dos cidadãos.

“Lembro-me que quando falámos sobre os direitos de privacidade muitos residentes não conseguiam perceber a importância deste assunto. Quando levantámos a questão dos perigos inerentes à vigilância constante do sistema de videovigilância CCTV, muitos residentes argumentaram que se não fizessem nada de ilegal não tinham nada a temer. Mas acho que depois do debate público sobre esta matéria nos últimos anos, nomeadamente na questão de reconhecimento facial, acho que houve um aumento de consciência por parte da população para a importância do seu direito de privacidade”, referiu Sulu Sou.

Na opinião do deputado, Macau é uma cidade segura com excesso de câmaras de videovigilância. “Sinto que nos últimos dois anos o Governo passou várias leis na Assembleia Legislativa que poderão danificar os direitos humanos, nomeadamente na secretaria da Segurança. Têm instalado cada vez mais câmaras de videovigilância em cada canto desta cidade. Não é só proteger os nossos direitos à privacidade, há que também reagir ao excesso de vigilância por parte das autoridades. Macau é uma cidade segura. Já o disse muitas vezes. Macau é das cidades mais seguras, não precisamos de mais câmaras de videovigilância para monitorizar as pessoas. Por outro lado, devemos incentivar as pessoas a monitorizar o próprio Governo. Essa foi uma das nossas lutas nestes últimos três anos e creio que houve progressos na sociedade nesta questão”, frisou.

Para além de criticar a atitude passiva dos deputados no exercício do seu poder em apresentar propostas legislativas, o vice-presidente da Associação Novo Macau mostrou-se preocupado com algumas das políticas do Governo na área da segurança, que no entender de Sulu Sou colocam a sociedade civil em risco de enfrentar casos de “repressão política”

“Uma vez que o Governo aplicou legislação para estabelecer uma ‘polícia secreta’, instituiu crimes anti-rumores, testou tecnologia de reconhecimento facial e monitorização por videovigilância, e proibiu muitos eventos relacionados com o incidente ‘4 de Junho’ sob o argumento da ‘prevenção de epidemias’, é evidente que a sociedade civil enfrenta muitos riscos de repressão política. Mas tanto a equipa da Associação Novo Macau como eu ainda aqui estamos para tentar dar o nosso melhor de forma a monitorizar e corrigir estes projectos de lei e eventos sociais que prejudicam os direitos dos cidadãos”, disse Sulu Sou.

Sulu Sou quer mais deputados da Associação Novo Macau na próxima Legislatura

O vice-presidente da Associação Novo Macau acredita que é possível colocar mais deputados pró-democracia na Assembleia Legislativa que trabalhem a “tempo inteiro” em prol da população em contraste com a maioria do hemiciclo, que apelidou de “deputados em ‘part-time’”. Sulu Sou assumiu a vontade de continuar a trabalhar enquanto deputado e assegurou que, ao contrário de algumas opiniões, a posição de legislador em Macau “pode fazer a diferença”. Apesar de reconhecer que ainda não é a altura ideal para abordar possíveis nomes para as próximas eleições, Sulu Sou garantiu que “todas as discussões e decisões vão ser tomadas por todos na Associação Novo Macau”.

“Eu estou na disposição de continuar nesta posição de deputado para continuar a monitorizar o Governo e ajudar as pessoas a ter uma voz na Assembleia Legislativa junto do Executivo. E por isso digo que quero continuar nesta posição [deputado] porque ganhámos muita experiência nos últimos três anos e aprendi muito”, indicou o deputado.

Questionado sobre os preparativos da Associação Novo Macau para as eleições, Sulu Sou foi evasivo na resposta. “Se me questionarem quando é que vamos começar a trabalhar para as eleições posso dizer, com confiança, que o nosso trabalho diário e o trabalho para as eleições começou no dia 18 de Setembro de 2017, ou seja, desde as últimas eleições”.

Desafiado a traçar um perfil para um potencial candidato da Associação Novo Macau à Assembleia Legislativa, Sulu Sou frisou que “a maioria das pessoas” estão aptas e que o mais importante é que seja “um deputado a tempo inteiro”.

“Um aspecto que enfrentamos enquanto deputados é a pressão com que temos de lidar nesta posição porque somos os representantes pró-democracia em Macau, uma minoria na Assembleia Legislativa. Por isso temos de ter uma estrutura psicológica para enfrentar as dificuldades e pressões que advêm deste posicionamento. A posição de deputado em Macau é confortável, mas não quando se trata de um deputado da Associação Novo Macau”, assinalou Sulu Sou, frisando que esta é apenas uma opinião pessoal.

Em relação ao futuro, o deputado admitiu que a entrada de mais um deputado pró-democracia na Assembleia Legislativa é um objectivo pessoal. “Alguns residentes questionam se com apenas um deputado da Associação Novo Macau podemos fazer alguma pressão junto do Governo para melhorar a situação. Ao final de três anos digo que um deputado pode fazer a diferença e deixá-los com algum medo e receosos. Eu sou um deputado a tempo inteiro e vou recorrer a todos os instrumentos para pressionar em certos problemas e apresentar reivindicações, mesmo que não passem no final”, respondeu Sulu Sou, argumentando que “se tivermos mais deputados da Associação Novo Macau representados na Assembleia Legislativa o nosso poder de pressão será maior”.

“Este é o meu objectivo. Espero que os meus colegas sejam deputados a tempo inteiro, sejam um, dois ou três. Isso é muito importante, acho que isso é uma responsabilidade quando estamos em representação dos residentes de Macau. Porque temos demasiados deputados em ‘part-time’ na Assembleia Legislativa que prometem coisas às pessoas de forma superficial. Eu, mesmo como deputado a tempo inteiro, não posso fazer promessas de que as vou conseguir a 100%”, disse o parlamentar.

“IAM caiu no ridículo” ao interditar parque de churrascos aos TNR, considera Sulu Sou

A questão da proibição de entrada de trabalhadores não-residentes na primeira fase de reabertura dos parques de churrasco de Hác Sá foi abordada por Sulu Sou como sendo um exemplo criticável da política de “dois pesos e duas medidas” do Governo. “Esta situação é um perfeito exemplo de dois pesos e duas medidas porque só abriram aos residentes locais. A maioria dos trabalhadores não-residentes de Macau não saiu do território nos últimos meses e nesta decisão não faz qualquer sentido invocar o risco de saúde. Sei que é importante fazer um controlo de entrada de pessoas para evitar aglomerações e assegurar o distanciamento social, mas não podem usar o argumento da nacionalidade para determinar quem pode e quem não pode entrar num parque de churrasco”, começou por dizer o deputado sobre um tema que tem levantado alguma polémica. Para Sulu Sou, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) tem de rever esta situação o mais rápido possível porque “caiu no ridículo”. “Isto tornou-se uma anedota, se esta história fosse partilhada na comunidade internacional todos iriam rir-se desta política do IAM”.

Já em relação à restrição de entrada de trabalhadores não-residentes estrangeiros, o vice-presidente da Associação Novo Macau considerou que o Governo poderia abrir gradualmente as fronteiras. “Não devemos ter dois pesos e duas medidas. Há trabalhadores não-residentes que vêm do interior da China e só precisam de apresentar o teste de ácido nucleico negativo para entrar em Macau. Mas os trabalhadores que vêm de outros países ainda não podem entrar em Macau. Creio que poderíamos melhorar esta situação gradualmente. O Governo pode considerar a implementação de quarentena de 14 dias para a mão-de-obra que entre em Macau de países estrangeiros. Acho que a proibição total da entrada destes trabalhadores não faz sentido. O Governo deveria considerar esta posição e deixar entrar trabalhadores estrangeiros após quarentena obrigatória de 14 dias nos hotéis designados”, referiu Sulu Sou, à margem de uma conferência de imprensa de balanço da 3.ª sessão da 6.ª Legislação.