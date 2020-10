Regime jurídico de Macau inspirado em Portugal deve ser repensado

FOTOGRAFIA: GCS

O presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) defendeu ontem que o regime jurídico do território, inspirado no português, com “outra ética moral”, deve ser repensado, 21 anos após regressar à administração chinesa.

“Este ano comemora-se o 21.º aniversário do Retorno de Macau à pátria [China], e a implementação da política de ‘Um País, Dois Sistemas’ no território entrou numa fase intercalar”, começou por lembrar Sam Hou Fai, no discurso realizado durante a sessão solene de abertura do ano judiciário. “Cumpre-nos não só reflectir sobre as experiências bem-sucedidas e as deficiências verificadas na aplicação da política de ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau, como também analisar e estudar atentamente os desafios e problemas enfrentados durante a aplicação do sistema jurídico (…) que, por motivos históricos, se inspirou no sistema de Portugal”, defendeu o juiz.

Por um lado, salientou, “Portugal, sendo um país do continente europeu, diverge consideravelmente em ética moral, concepção de valores, usos e costumes, património cultural e muitos outros aspetos de Macau, uma região do Oriente com uma história e cultura próprias de milhares anos e onde a grande maioria da população é de etnia chinesa”. Por outro, prosseguiu, “é difícil transpor o sistema que vigorava num país distante, com mais de dez milhões de habitantes e uma extensão territorial próxima de 100 mil quilómetros quadrados, para uma jurisdição de dimensão reduzida, (…) numa Região Administrativa Especial da República Popular da China com uma população de cerca de 600 mil habitantes e com uma área territorial de apenas 32 quilómetros quadrados”. “Essas disparidades merecem a nossa atenção na elaboração e aplicação de lei, e devem ser encaradas com imensa cautela”, prosseguiu o presidente do TUI.

Sam Hou Fai dá como exemplo o regime de impedimentos que vigora no âmbito do Direito Público, “estabelecido com vista a assegurar a imparcialidade e justiça, além de evitar o tráfico de influências.

Para o presidente do TUI, este regime pode fazer sentido “vigorar numa jurisdição de grande dimensão”, mas “levanta problemas sérios e notórios numa sociedade pequena” como a de Macau, “onde a grande maioria da população, sendo de etnia chinesa, que valoriza muito o relacionamento interpessoal” e “muitas vezes assente numa comunidade associativa onde os habitantes em geral têm relações próximas e interesses cruzados”.

O juiz salientou que há uma média anual de 60 funcionários públicos a violar a lei penal, cometendo crimes como o abuso de poder, o peculato, a corrupção passiva para ato ilícito, a prevaricação e a violação de segredo. “E não foram raros os casos em que, embora estando em causa os seus interesses próprios ou interesses dos seus familiares, amigos ou colegas, o funcionário não só se absteve de declarar o seu impedimento, como ainda procedeu ao tráfico de influências”, acrescentou. Isto para concluir que em Macau, “para se salvaguardar a imparcialidade e a justiça, o cumprimento da lei tem de ser mais rigoroso” e deve-se “exigir critérios mais elevados”.

Associação dos Advogados pede debate urgente sobre reforma da Justiça

TRIBUNAIS

O presidente da Associação dos Advogados de Macau apelou ontem ao Governo para promover um debate urgente sobre a reforma da justiça de modo a reduzir a “opacidade das instituições”. “É fundamental um debate amplo e profundo sobre a reforma da Justiça nos tribunais”, defendeu Jorge Neto Valente na sessão solene de abertura do ano judiciário.

O advogado frisou que é importante que o debate “não seja meramente corporativo” e lembrou que “a independência dos tribunais não se consegue pelo seu isolamento e distanciamento da sociedade”. “Mais importante que a afirmação da independência pelos titulares dos órgãos judiciais é a percepção que a sociedade tem dessa independência e a credibilidade que a população lhes reconheça”, sustentou.

“Apelo ao Governo da RAEM, que é quem sustenta o aparelho judiciário, para que promova e impulsione esse debate sobre a Justiça, com vista a reduzir a opacidade das instituições e para os tribunais de Macau se prestigiem, localmente e no exterior”, disse o representante dos advogados de Macau.

Neto Valente aproveitou para enumerar alguns dos temas que devem ser discutidos: O “urgente alargamento” do número de magistrados do Tribunal de Última Instância; a alteração da composição do Conselho de Magistrados Judiciais; a revisão do Regulamento das custas nos tribunais; o reforço da presunção de inocência dos arguidos em processo penal e o seu direito ao silêncio; bem como a revisão de molduras penais e de prazos de prescrição dos crimes e das penas.

O presidente da Associação dos Advogados alertou ainda para o facto de no último ano judiciário todas as instâncias, à excepção do Tribunal de Última Instância, resolveram menos 7,6% dos processos a seu cargo, apesar do aumento no número de juízes e de funcionários. “A previsão que fiz em 2018, de que ao ritmo dos últimos anos os atrasos nos tribunais levariam dez anos para serem recuperados, revelou-se otimista”, salientou, acusando ainda alguns serviços públicos de resistirem à mudança e à inovação.

Ministério Público promete focar-se na segurança do Estado para proteger soberania chinesa

O Procurador do Ministério Público prometeu ontem que aquele órgão vai cumprir as suas obrigações na defesa da segurança do Estado para, desta forma, proteger a soberania chinesa. “Sendo defensor do Estado de Direito da RAEM com atribuições jurisdicionais, o Ministério Público irá cumprir rigorosamente as suas funções respeitantes à defesa da segurança do Estado, e salvaguardar legalmente a soberania, segurança e interesses relativos ao desenvolvimento do Estado”, assegurou Ip Son Sang.

O objectivo, acrescentou, na sessão solene de abertura do ano judiciário, passa também por prestar “garantias judiciárias sólidas para a implementação de ‘Um País, Dois Sistemas’ e desenvolvimento saudável da sociedade da RAEM”.

O mesmo responsável sublinhou a queda no número de inquéritos no ano judiciário 2019/2020, mas alertou para o aumento da criminalidade que surgiu à ‘boleia’ da crise pandémica e das restrições fronteiriças. “Em comparação com o último ano judiciário, verificou-se uma redução em diferentes graus na autuação de inquéritos [-18%]”, com a maior queda a registar-se nos crimes relacionados com o jogo ilícito, começou por salientar Ip Son Sang.

O Procurador explicou que “a limitação da passagem fronteiriça veio contribuir para a diminuição dos crimes de tráfego de droga transfronteiriço para Macau por intermédio de menores e também dos crimes relacionados com o sector do jogo”. Contudo, alertou, constatou-se que, “na sequência da evolução epidémica, verificou-se uma tendência para o aumento inquéritos autuados de crimes praticados através da Internet, e ainda surgiram crimes de burla com dinheiro falsificado (…), crimes de tráfico de droga através do correio e até por acostagem de embarcações”. “Face a este fenómeno, os órgãos de investigação criminal devem dar atenção às atuais circunstâncias conjunturais e acompanhar, de perto, a evolução do ‘modus operandi’ para que sejam salvaguardadas a ordem e a tranquilidade social da RAEM”, sustentou.

Governo garante continuar a defender Justiça independente e Estado de Direito

O Chefe do Executivo prometeu ontem continuar a defender a independência e a imparcialidade da Justiça para salvaguardar o Estado de Direito e o desenvolvimento do território. “O Estado de Direito é um dos princípios basilares da RAEM”, salientou Ho Iat Seng na sessão solene de abertura do Ano Judiciário em Macau. “O Governo da RAEM continuará, como sempre, a persistir com firmeza na defesa da independência e imparcialidade judiciais e a colaborar ativamente com os órgãos judiciais, executando cabalmente as suas decisões” e “cumprindo estritamente a Constituição [chinesa] e a Lei Básica”, acrescentou o governante.

Num momento em que Macau se confronta com o impacto da pandemia da covid-19, que “coloca sérios desafios ao desenvolvimento socioeconómico”, Ho Iat Seng sublinhou que “o sucesso da implementação ordenada” da acção governativa “e a salvaguarda eficaz da estabilidade social reside no Estado de Direito”. “Neste momento em que o mundo atravessa grandes mudanças, inéditas nos últimos 100 anos, o sistema de governação global sofre um ajustamento profundo; porém, apesar de tantas mudanças, há algo constante, a nossa crença e persistência na Defesa do Estado de Direito”, insistiu.

Ho Iat Seng deixou outras promessas no discurso: continuar a otimizar o mecanismo de formação judiciária e paralelamente, reforçar as instalações e equipamentos, os recursos humanos e os meios e instrumentos do sistema judicial”.