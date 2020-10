Filipino detido depois de ter recebido encomenda com quase meio quilo de cocaína

Um cidadão filipino foi detido na passada segunda-feira sob suspeita de pertencer a uma rede de tráfico de droga internacional. Segundo a Polícia Judiciária, o homem de 33 anos recebeu uma encomenda com 498,6 gramas de cocaína, proveniente da África do Sul, cujo valor ronda os 1,6 milhões de patacas.

André Vinagre

Um trabalhador não-residente filipino foi detido na segunda-feira, acusado pelas autoridades de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Segundo explicou o porta-voz da Polícia Judiciária (PJ), ontem, numa conferência de imprensa, o homem terá recebido uma encomenda com 498,6 gramas de cocaína, com um valor de mercado de cerca de 1,6 milhões de patacas. A namorada do arguido, também filipina, está acusada de consumo de droga.

O porta-voz da PJ explicou, na conferência de imprensa, que, com a pandemia, a entrada de estrangeiros em Macau é mais difícil, devido às restrições nas fronteiras, e que, por isso, os traficantes de droga utilizam encomendas por correio para transferir as substâncias.

Assim, a PJ terá recebido informações dos serviços de alfândega de Hong Kong, alertando que uma rede de droga teria enviado uma encomenda suspeita a partir da África do Sul, que passaria por Hong Kong e cujo destino final seria Macau. Na segunda-feira, com a encomenda já no território, a PJ iniciou uma operação e verificou que o suspeito filipino, que trabalha num cabeleireiro no centro de Macau, tinha recebido a encomenda.

O homem, juntamente com a namorada, foi, então, abordado pelos agentes da PJ. Ao examinar a caixa de cartão, a polícia verificou que havia um esconderijo simulado com panos onde estava um pacote com a cocaína. O homem, que levava a caixa na mão, foi detido sob suspeita de tráfico de droga. A mulher, de 34 anos, alegou que que apenas acompanhou o namorado para receber a encomenda e explicou que não tinha nada a ver com o caso.

Depois de feito um exame médico ao casal, a PJ verificou que apenas a mulher, trabalhadora doméstica, tinha vestígios de consumo de droga, o que fez com que fosse acusada de consumo de substâncias ilícitas.

De acordo com o porta-voz da PJ, as autoridades dizem que a investigação leva a crer que o trabalhador não-residente fazia parte de uma rede de tráfico de droga e era responsável por receber encomendas do estrangeiro. Segundo apurou a PJ, por cada encomenda de droga que recebia, o homem auferia três mil patacas. Questionado sobre o número de vezes que o suspeito recebeu encomendas com droga em Macau, a polícia disse não saber e acrescentou que o caso ainda está sob investigação.

O caso foi entregue ao Ministério Público. A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas varia de um a 16 anos de prisão, consoante o tipo de substância.