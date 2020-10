Especialistas em propriedade intelectual fazem análise retrospectiva do actual regime na Fundação Rui Cunha

Para assinalar os 20 anos da entrada em vigor do regime jurídico sobre Propriedade Intelectual, a Fundação Rui Cunha e o Instituto de Estudos Europeus de Macau convidaram seis especialistas para uma retrospectiva sobre o impacto do Regime Jurídico da Propriedade Industrial e do Regime Jurídico do Direito de Autor e dos Direitos Conexos no sistema jurídico de Macau. Num seminário dividido em dois painéis, quatro advogados vão analisar hoje a aplicação prática dessa legislação ao longo das últimas décadas e se será necessário proceder a alterações.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha e o Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM) realizam esta quinta-feira, às 18h00, na Fundação Rui Cunha, o seminário “Propriedade Intelectual: 20 Anos Depois” com a participação de advogados ligados ao Direito da Propriedade Intelectual e representantes dos respectivos titulares.

Numa sessão dividida em duas partes, os especialistas vão analisar as inovações introduzidas pelo Regime Jurídico da Propriedade Industrial e o Regime Jurídico do Direito de Autor e dos Direitos Conexos no sistema jurídico de Macau em 1999.

No painel dedicado aos Direitos de Autor, Gonçalo Cabral, assessor do SEF irá moderar a troca de ideias entre Ung Kuoc Iang, director da MACA e o advogado Carlos Simões. Em relação à área de Propriedade Industrial, os advogados Nuno Sardinha da Mata e Nuno Simões vão ter como moderador do debate o advogado Bruno Nunes.

“A ideia é assinalar os 20 anos da entrada em vigor da actual legislação. A Propriedade Industrial tem uma série de direitos dos quais os mais conhecidos são as marcas e as patentes, e é um regime que está em vigor há 20 anos. Aquilo que me proponho fazer é uma análise do uso de utilização desses direitos ao longo dos anos pelo número de registos que têm sido pedidos. E saber se isso teve variações e como é que varia na história recente de Macau durante estes 20 anos. É, no fundo, uma análise retrospectiva”, começou por explicar Nuno Sardinha da Mata em declarações ao PONTO FINAL.

Apesar de haver dois painéis distintos no seminário, os dois diplomas na área da Propriedade Intelectual, nomeadamente o Regime Jurídico da Propriedade Industrial e o Regime Jurídico do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, ambos publicados em 1999, estão relacionados a vários níveis, mas com algumas diferenças. “Os Direitos de Autor têm uma distinção logo à partida grande dos Direitos de Propriedade Undustrial porque estes têm de ser registados na Direcção dos Serviços de Economia e os Direitos de Autor não”, assinalou Nuno Sardinha da Mata, acrescentando que os direitos de autor existem independentemente de estarem registados. “Basta que alguém seja autor de uma obra literária ou científica para ter direitos de autor”, e que “em termos de regime jurídico continental, não há necessidade de registar um direito de autor, ao contrário de outros regimes”.

Outra diferença entre os dois regimes de propriedade intelectual está relacionada com a duração dos prazos de concessão, uma vez que os direitos de autor podem ser alienados, mas nunca desvinculados do próprio criador. “As patentes têm um período dilatado de concessão, que é de 20 anos, contados da data do registo do pedido. Já as marcas são examinadas e concedidas aqui em Macau e têm uma duração inicial de sete anos, contada da data da concessão, que depois podem ser indefinidamente renovadas por iguais períodos, basta pedir e provar que está a usar a marca”, indicou o advogado, frisando que “estes direitos são todos transmissíveis”, com uma diferença para os direitos de autor.

“Os direitos de autor também são transmissíveis na parte que é material, mas o direito pessoal do autor, esse, mantém-se sempre, não é transmissível, não é alienável. Portanto, no direito de autor também há essa diferença. No direito de autor, o autor pode eventualmente vender os seus direitos de autor, os direitos comerciais para publicar a obra, pode fazê-lo, e todos os autores o fazem com as editoras, mas o que eles não podem abdicar, ou não pode ser transmitido, é o direito pessoal. Ou seja, o autor tem sempre direito a que a sua obra seja considerada obra dele”, exemplificou Nuno Sardinha da Mata.

Questionado sobre a necessidade de introduzir melhorias nos actuais diplomas em vigor, Nuno Sardinha da Mata assumiu que esse será, provavelmente, um dos tópicos discutidos no seminário, uma vez que ambos regimes jurídicos não tiveram alterações desde que foram implementados em 1999. “Eu creio que há sempre possibilidade de melhoramentos, penso que no seminário isso poderá ser eventualmente abordado, estou convencido que os meus colegas que vão falar sobre essas áreas devem ter algumas propostas ou algum reparo a fazer ao regime actual”, referiu Nuno Sardinha da Mata.

“O regime da propriedade industrial tem 20 anos e em Macau nunca foi alterado, portanto, é natural que o facto de a vida económica também ter evoluído, de ter havido novas formas de haver relações económicas, possa levar a que haja partes do regime que necessitem ou que possam ser melhorados”, assinalou o advogado antes de fazer uma comparação com a realidade de Portugal. “Se fizermos um paralelo com aquilo que é a legislação da propriedade industrial em Portugal, nestes 20 anos a legislação já foi alterada pelo menos quatro vezes. Também é demais alterar tanta vez um regime destes que em princípio seria para ficar durante bastante tempo, mas isso demonstra, certamente, que há lugar a modificações, melhoramentos, alterações, adaptações”, considerou.

Para Nuno Sardinha da Mata, a legislação deve estar adaptada àquilo que é a realidade. “Se o legislador não adapta, ou não altera, às vezes até são os tribunais que depois, quando surgem os problemas, têm que fazer uma interpretação actual da lei. Porque às vezes há legislações que falam de determinados assuntos que já não existem. Esse tipo de situação, muitas vezes depois é o tribunal que resolve porque há que fazer uma interpretação da lei actualística em face daquilo que é a realidade actual”, concluiu o advogado.