Alunos avaliam opções de ensino superior em transmissão ‘online’

O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan, do Ministério da Educação, e o Departamento de Assuntos dos Estudantes das Instituições do Ensino Superior da RAEM vão realizar uma sessão de informação e esclarecimento, por transmissão online, para estudantes e encarregados de educação, ajudando-os a avaliar melhor as suas opções para o futuro.

Entre os dias 16 e 17 de Outubro, o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Educação, e o Departamento de Assuntos dos Estudantes das Instituições do Ensino Superior da RAEM realizarão a “Exposição do Ensino Superior do Interior da China e de Macau”, uma transmissão ‘online’ com uma série de seminários com diferentes temas, permitindo aos residentes ficarem a conhecer informações e actualizações sobre o prosseguimento dos estudos no interior da China e em Macau.

Para esclarecer previamente a população acerca desta iniciativa, a Direcção dos serviços do Ensino superior (DSES) realizou ontem à tarde uma conferência de imprensa na qual o subdirector substituto, Chan Iok Wai, e o Chefe da divisão de Recursos e Acção Social Escolar, Sam Hio Tong, apresentaram um apanhado da exposição do ensino superior do interior da China e de Macau, bem como as disposições sobre as políticas de admissão dos estudantes recomendados de Macau pelas instituições de ensino superior do interior da China para o ano de 2021.

Nesta transmissão, agendada para amanhã e depois, serão disponibilizadas aos estudantes interessados e respectivos encarregados de educação informações actualizadas sobre o prosseguimento dos estudos, recorrendo não só a uma página electrónica temática, como também a consultas ‘online’ e a um seminário em directo. A página electrónica temática da exposição do ensino, que entrará em funcionamento no dia 16 de Outubro, vai tentar mostrar a situação geral das 110 instituições de ensino superior participantes, incluindo 100 instituições de ensino superior do interior da China e 10 instituições de ensino superior de Macau. As instituições que participam irão apresentar as suas situações e características, e realizarão quatro sessões de consulta ‘online’ como forma de interagir directamente com os estudantes e encarregados de educação, esclarecendo as suas dúvidas.

Como parte da transmissão ‘online’, a DSES, durante a exposição, irá transmitir uma série de seminários com temas diferentes sobre o prosseguimento de estudos através de uma página de Facebook intitulada “Blog para os estudantes do Ensino Superior de Macau”, de forma a que os alunos, docentes e encarregados de educação aprofundem os seus conhecimentos e compreensão sobre o prosseguimento de estudos no interior da China e no território.

Amanhã, pelas 17h30, haverá uma sessão de esclarecimento sobre a estratégia de recomendação de estudantes para as instituições de ensino superior do interior da China destinada aos que pretendem continuar os seus estudos através de recomendações, explicando as condições básicas do exame, dos requisitos, da selecção das instituições e das técnicas de escolha das disciplinas, entre outras, refere o comunicado de imprensa da DSES.

Em relação à apresentação das disciplinas, os representantes das instituições fornecerão também informações acerca das perspectivas de emprego de 13 áreas especializadas, incluindo Arquitectura, Engenharia, Medicina e Línguas e Tradução. Além disso, o Ministério da Educação da China vai aumentar em 2021 o número de vagas para admissão dos estudantes recomendados de Macau.