Tufão Nangka manteve Macau em alerta até ao final da tarde com sinal de tempestade 8

A tempestade tropical Nangka passou ontem a mais de 400 quilómetros de Macau sem causar grandes danos na cidade. Apesar do registo de 13 incidentes sem gravidade, as aulas foram suspensas e as pontes encerradas durante grande parte do dia. Oito voos foram cancelados e ficaram retidos cerca de 60 passageiros no Aeroporto de Macau. Nos quatro centros de acolhimento de emergência abertos registou-se a entrada de um total de 27 pessoas. O sinal 8 de tempestade foi içado pelas autoridades às 07h30 e durou até às 19h00.

Alguma chuva e pouco mais de 13 pequenos incidentes sem gravidade foram registados em Macau com a passagem da tempestade tropical Nangka, indicaram ontem as autoridades. A passagem do tufão Nangka a mais de 400 quilómetros de Macau levou o Chefe do Executivo interino, André Cheong, a dar início do estado de prevenção imediata com o levantamento do sinal n 8 às 07h30 e activação do Centro de Operações de Protecção Civil.

Com a cidade sob alerta, todas as actividades educativas dos ensinos infantil, primário, secundário e especial foram suspensas. Às 09h00, a circulação de transportes públicos e de outras viaturas foram suspensas nas três pontes que ligam a península de Macau às ilhas e o tabuleiro inferior da Ponte Sai Van foi aberto ao público pelas 08h30.

Vinte parques de estacionamento subterrâneo situados nas áreas baixas de Macau foram fechados às 08h30 e as seis operadoras de casino disponibilizaram mais de três mil lugares para que os residentes pudessem deixar as viaturas em segurança.

O serviço do Metro Ligeiro foi interrompido e os transportes públicos de autocarro também foram suspensos com o sinal 8 de tempestade. As carreiras marítimas no Terminal Marítimo do Porto Exterior entre Taipa e Shenzhen, e as carreiras entre Porto Interior e Wanchai de Zhuhai foram também suspensas. Quanto à migração, o posto fronteiriço da Ilha de Hengqin suspendeu o funcionamento pelas 08h40 devido ao encerramento da Ponte Flor de Lótus, e só reabriu às 19h00 com a substituição do sinal 8 pelo sinal 3.

Os proprietários de lojas nas zonas baixas da cidade foram alertados para a probabilidade de inundações e aconselhados pela Direcção dos Serviços de Economia e pelo Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau a tomarem “medidas preventivas adequadas”, mantendo o aviso azul de ‘storm surge’ (maré de tempestade). As autoridades chegaram a prever uma altura de inundação de cerca de 0,4 metros, mas durante a manhã o alerta de inundações foi cancelado.

Os Serviços de Saúde abriram de forma especial os centros de saúde de Tap Seac, Fai Chi Kei, Areia Preta, Ilha Verde, São Lourenço, Jardins do Oceano, Nossa Senhora do Carmo-Lago, o Posto de Saúde de Coloane e o Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van, para prestar apenas serviços de urgência. Já os serviços do Centro de Saúde do Porto Interior, do Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos e do Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose foram suspensos com o sinal 8.

Em relação aos incidentes ocorridos, durante a passagem do ciclone tropical Nangka, as linhas abertas da Protecção Civil receberam um total de 32 chamadas de consulta relacionadas com a passagem fronteiriça, situação rodoviária, teste de ácido nucleico, entre outros. Para além disso, o Centro de Operações de Protecção Civil registou um total de 13 incidentes, nomeadamente 12 casos de suspensão/queda de toldos, janelas e um caso de rua encerrada ao trânsito.

O Hospital Kiang Wu recebeu um caso de um residente de Macau, de sexo feminino, com ferimentos ligeiros. Nos quatro centros de abrigo do Instituto de Acção Social (Centro de Acolhimento da Ilha Verde, Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau, Centro de Acção Social da Taipa e do Coloane e Escola Superior das Forças de Segurança de Macau) receberam um total de 27 pessoas.

Segundo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os indivíduos que não conseguiram efectuar o teste de nucleico nos postos situados no Pac On, no Fórum de Macau, no Hospital Kiang Wu e no Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia, estão autorizados a dirigir-se ao local agendado para a realização de colheita de amostra, com a apresentação do título de marcação prévia original, nos próximos três dias (14 de Outubro a 16 de Outubro), não sendo necessário fazer nova marcação.

Ao final do dia, o Instituto do Desporto (ID) anunciou que “irá proceder à limpeza e inspecção de todas as instalações desportivas” encerradas e que as mesmas serão abertas novamente ao público esta quarta-feira.

Por outro lado, o Corpo de Polícia de Segurança Pública levou a cabo acções de combate a infracções cometidas por condutores de táxis e a actividades de táxis ilegais, tendo registado 11 casos de infracções cometidas por taxistas e um caso de exploração ilícita do serviço de táxi.

Com o afastamento do ciclone tropical Nangka, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau anunciou às 17h00 que o sinal 8 ia ser substituído pelo sinal 3 às 19h00. “Às 17h30, após a auscultação dos membros da estrutura de Protecção Civil e tendo em consideração à situação geral da cidade, a tempestade tropical não casou incidentes e danos graves”, pode ler-se num comunicado da Protecção Civil.

Voos cancelados no Aeroporto de Macau

A passagem do tufão Nangka obrigou à suspensão de oito voos e ao cancelamento de outros tantos no Aeroporto Internacional de Macau, onde estiveram retidos cerca de 60 passageiros, informaram as autoridades.

“De acordo com os dados da Autoridade de Aviação Civil, devido à influência do tufão, até ao momento, registaram-se atrasos em oito voos e foram cancelados outros oito, no Aeroporto Internacional de Macau”, indicou ontem a Proteção Civil em comunicado.