Tufão Nangka foi “verdadeiro teste” ao novo regime jurídico de Protecção Civil, disse André Cheong

O Chefe do Executivo interino deslocou-se ontem de manhã ao Centro de Operações de Protecção Civil para supervisionar os trabalhos das autoridades na resposta à passagem do tufão Nangka. André Cheong assinalou que a passagem do tufão serviu como um “verdadeiro teste” ao funcionamento integral de toda estrutura da Protecção Civil previsto no novo regime jurídico que entrou em vigor no passado dia 15 de Setembro.

Eduardo Santiago

A passagem do tufão Nangka serviu como um “verdadeiro teste” a toda estrutura da Protecção Civil, afirmou ontem André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, durante uma visita ao Centro de Operações de Protecção Civil, na condição de Chefe do Executivo interino. Com a passagem do tufão Nangka, as autoridades içaram o sinal n.º 8 de tempestade tropical às 07h30 e activaram o Centro de Operações de Protecção Civil (COPC).

Devido à ausência de Ho Iat Seng do território, André Cheong desempenhou as funções de Chefe do Executivo interino na supervisão das estratégias adoptadas pelos membros da estrutura de protecção civil. Depois de ouvir o relatório de Leong Man Cheong, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, André Cheong assinalou que este foi o primeiro tufão em Macau depois da entrada em vigor do novo Regime Jurídico de Protecção Civil, no passado dia 15 de Setembro.

“Conforme a análise científica da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, já estava prevista a possibilidade de ser içado o sinal n.º 8, tendo sido efectuados todos os preparativos para activar a estrutura da proteção civil. Segundo as informações dos membros da estrutura, a situação da cidade é normal. Contudo, apesar da força do vento não ser muito forte, de momento, é bastante importante que os trabalhos de prevenção sejam feitos da melhor maneira, e todos os serviços devem manter alerta razoável e preparar os trabalhos preventivos para responder a situações possíveis, constituindo também uma instrução orientadora, no sentido da estrutura da protecção civil concretizar os seus preparativos”, disse André Cheong, citado por um comunicado de imprensa.

De acordo com o estipulado na nova lei, toda a estrutura de protecção civil tem de estar pronta para reagir à passagem de um tufão, incluindo o centro de abrigo, o centro de comando da reserva operacional e o centro de operações de protecção civil, “com todos os membros da estrutura da protecção civil a terem começado a desempenhar as respectivas funções”, assegurou Leong Man Cheong.

Para além disso, André Cheong frisou ainda que esta foi a “primeira mobilização da estrutura da protecção civil conforme a nova lei”, e que a reacção à passagem do tufão irá servir como “um verdadeiro teste” ao funcionamento integral de toda estrutura da protecção civil, assim como “constituirá uma oportunidade para concentrar e acumular experiências”, para que, no futuro, se consiga uma “melhor preparação e reacção aos tufões e demais desafios severos”.

O secretário para a Administração e Justiça referiu também que, tanto o funcionamento da estrutura da protecção civil, como o Regime Jurídico de Protecção Civil, são “aperfeiçoados de forma contínua”, através da acumulação de conhecimentos e de aprendizagem com as experiências do passado. A terminar, o governante assinalou que com “os esforços conjuntos de todos os serviços, se possa reagir ainda melhor às catástrofes naturais”.