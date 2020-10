Paul Pun alerta que cortes orçamentais vão pôr em risco serviços da Caritas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Ho Iat Seng anunciou cortes de 10% nas despesas da Administração e isso significa que também a Caritas terá de rever os planos para 2021. Ao PONTO FINAL, Paul Pun indicou que, como resultado da austeridade, o orçamento da Caritas sofrerá uma diminuição de “vários milhões” de patacas que provinham das ajudas do Instituto de Acção Social. Com os cortes, a instituição não vai poder contratar mais funcionários e, por isso, não poderá atender os utentes a que se tinha proposto.

O Chefe do Executivo tinha anunciado austeridade para o próximo ano devido à crise provocada pela pandemia e, com isso, também os subsídios dados às instituições de solidariedade social serão menores. Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, indicou ao PONTO FINAL que estão em causa vários milhões de patacas, o que fará com que a instituição não possa dar apoio a mais utentes, já que não poderá contratar mais funcionários. A Caritas depende agora de doações particulares.

O responsável deu o exemplo do lar que a instituição tem em Coloane, em que, de acordo com o pré-estabelecido, deveria haver um aumento anual do número de camas. Porém, com a redução nos subsídios concedidos pelo Instituto de Acção Social (IAS), não será possível contratar mais funcionários, não podendo, assim, dar apoio a mais utentes. “Não temos dinheiro para aumentar o número de funcionários para satisfazer as necessidades, por isso não podemos aceitar mais pessoas”, explicou Paul Pun.

“Nós não nos estamos a queixar. Estamos a constatar a realidade. E a realidade é que não podemos aceitar mais utentes”, afirmou Paul Pun. O secretário-geral indicou que as quebras nas receitas provenientes de subsídios do Governo são de “vários milhões”, mas não quis detalhar o montante. Segundo o secretário-geral da instituição, a Caritas precisa de mais de 50 novos funcionários só para o lar de Coloane.

Além disso, também o programa de apoio psicológico aos cidadãos está em risco, indicou Paul Pun, lembrando que, precisamente devido à política de austeridade, mais pessoas deverão começar a procurar ajuda junto da Caritas.

Segundo Paul Pun, a Caritas consegue, para já, suster as despesas, mas, no futuro, “terá de procurar financiamento adicional”. “Tudo depende de alguém que esteja disposto a ajudar-nos a ajudar os nossos utentes”, referiu.

Questionado sobre se já alertou o Governo sobre as necessidades da Caritas, Paul Pun respondeu que as autoridades já conhecem o problema, até porque “os cortes são gerais e também afectam o IAS”. Porém, na opinião de Paul Pun, o Governo deveria ser mais selectivo nos cortes e não incluir os apoios aos idosos no rol de cortes orçamentais.

________________

Agência de viagens mais perto de ser realidade

A agência de viagens da Caritas poderá obter a licença para começar a funcionar nos próximos dois meses, uma vez que o Governo já deu um aval preliminar. Agora, a instituição terá de equipar o escritório e terá ainda de provar que tem condições para funcionar. Segundo explicou Paul Pun ao PONTO FINAL, quando a Caritas tiver o escritório equipado, receberá luz verde final e poderá começar a funcionar. A agência da Caritas funcionará como empresa social. Os interessados que tiverem condições para pagar as viagens, deverão fazê-lo, mas a agência vai dar apoio financeiro a quem não puder pagar a totalidade da viagem. “É uma maneira de fazer com que todos possam viajar”, indicou o secretário-geral da instituição. “Esta agência é como todas as outras. A única diferença é que vai pensar mais em casos de famílias que têm membros com dificuldades de mobilidade”, justificou, acrescentando que, além disso, o objectivo passa também por colaborar com outras agências de turismo já existentes para permitir que pessoas com deficiência possam também viajar. O capital inicial da agência da Caritas será de dois milhões de patacas.

A.V.