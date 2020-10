Gonçalo Lobo Pinheiro finalista do projecto “The Other Hundred”

O projecto “The Other Hundred” anunciou os 100 finalistas do concurso de fotografia deste ano. Gonçalo Lobo Pinheiro, fotojornalista a residir em Macau, foi um dos fotógrafos escolhidos para integrar o top 100 da edição deste ano, com um trabalho sobre os cuidadores do lar de Nossa Senhora da Misericórdia. O fotógrafo foi o único participante de Macau e recebeu um prémio no valor de 300 dólares norte-americanos, e, além disso, vai ver o seu trabalho publicado digitalmente pela organização no final deste ano.

O tema do projecto intitula-se “Cuidadores” e teve como base os heróis anónimos que estiveram na frente do combate contra a pandemia da Covid-19. Através de um comunicado, a organização indicou que recebeu cerca de 600 inscrições de mais de 120 países, com trabalhos de “qualidade espantosamente alta”, indicaram os organizadores.

Lobo Pinheiro, radicado em Macau há dez anos, diz estar satisfeito de fazer parte da escolha final do júri do projecto e afirmou: “Acreditei neste projecto desde o início e penso que o trabalho que fiz nos lares de Macau durante a pandemia mostram bem o fantástico trabalho realizado pelos cuidadores. Estou muito feliz”.

“The Other Hundred” é um projecto sem fins lucrativos que esteve aberto para participantes de todo o mundo. O seu objectivo é mostrar e dar a uma melhor compreensão das várias pessoas do planeta e das vidas que levam. Cada edição deste prémio fotográfico, através de 100 histórias, procura ir além dos estereótipos e desafiar a sabedoria convencional e apresentar às pessoas, ideias, lugares e culturas normalmente ignoradas pela maioria dos principais meios de comunicação social mundiais, explicou Gonçalo Lobo Pinheiro num comunicado divulgado ontem.

O projecto é apoiado pelo Global Institute for Tomorrow, com sede em Hong Kong, e tem a parceria do jornal The New York Times.

J.C.