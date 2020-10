Economia e Grande Baía deverão ser os tópicos dominantes no encontro de Xi com Ho

Xi Jinping está em Shenzhen e, durante as comemorações do 40.º aniversário da fundação da Zona Económica Especial, vai encontrar-se com Ho Iat Seng e também com Carrie Lam. Segundo os politólogos ouvidos pelo PONTO FINAL, as reuniões do Presidente chinês com os líderes dos Governos de Macau e Hong Kong deverão ser marcadas pela pandemia, pela economia e pela Grande Baía. Para Sonny Lo, pode ser um sinal de que Shenzhen está à espreita para substituir Macau e Hong Kong no panorama chinês.

À margem das comemorações dos 40 anos desde a fundação da Zona Económica Especial de Shenzhen, o Presidente chinês Xi Jinping vai reunir-se com o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, e com a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam. Os politólogos Larry So e Sonny Lo concordam que o foco das reuniões deverá ser a economia e a integração das regiões especiais no plano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Ao PONTO FINAL, Larry So começou por dizer que a pandemia e a situação económica de toda a China serão os principais motivos das reuniões entre Xi e Ho Iat Seng. Além disso, “deverá ser abordado um dos projectos favoritos do Presidente Xi, a Grande Baía”. E explica: “Deverá ser discutido como é que Hong Kong e Macau poderão ser integrados na área da Grande Baía e quem é que vai liderar o desenvolvimento da Grande Baía”. Isto porque “Hong Kong e Macau têm as suas valências e o seu papel especial a desempenhar no desenvolvimento” da área, notou o politólogo de Macau.

“Muitas pessoas questionam se Xi irá mesmo falar sobre a situação política de Hong Kong. Eu acho que definitivamente esse também será um dos pontos da sua agenda. A estabilidade de Hong Kong é uma das principais preocupações do Governo Central”, acrescentou Larry So. Contudo, o grupo de 12 jovens que tentou fugir para Taiwan e que está detido precisamente na cidade de Shenzhen não deverá fazer parte da agenda do líder chinês: “Essa questão não é prioritária. A economia de Hong Kong, de Macau e da China em geral é que é a principal preocupação do Presidente”.

Quanto às questões a debater especificamente com Ho Iat Seng, Xi Jinping deverá falar sobre o turismo, anteviu Larry So: “As pessoas de Macau esperavam que no 1 de Outubro muitas pessoas viessem e que a economia fosse estimulada, mas isso não aconteceu. O nosso Chefe do Executivo tem de falar com o Governo Central sobre isso e ver se existem medidas para encorajar a vinda de turistas da China, para que não se fiquem só por Guangdong, mas que venham a Macau, para que a nossa economia melhore”. Até porque “sem eles, a nossa economia não vai a lado nenhum”.

Sonny Lo é da mesma opinião: a visita de Xi Jinping serve para “mostrar a abertura da China apesar das sanções ocidentais”, para “apresentar Shenzhen como a locomotiva na estratégia de desenvolvimento da China”, e para que Macau e Hong Kong encontrem lugar na Grande Baía no sentido de “cooperarem com Shenzhen e Zhuhai, respectivamente, para projectarem uma imagem de confiança política e económica na China”.

Para o politólogo de Hong Kong, “tanto Hong Kong como Macau precisam de se adaptar e mudar rapidamente, uma vez que a competitividade das duas regiões especiais está a diminuir rapidamente”. Na opinião de Sonny Lo, “Macau concentra-se demasiado na indústria do jogo e Xi, como antigo vice-presidente em 2009, já tinha pedido a Macau para diversificar a sua economia, mas Macau não tem tido bons resultados neste aspecto”. Por outro lado, “Hong Kong está ainda pior em termos de mudança de identidade, ao extremo de se opor às autoridades do continente”. “Assim, a sua visita a Shenzhen significa que, se Hong Kong e Macau não conseguirem recuperar o atraso, Shenzhen, que também mostra a ascensão da China, mais cedo ou mais tarde substituirá os dois lugares”, afirmou.

Na opinião de So, Xi deverá focar-se na diversificação económica quando trocar impressões com Ho Iat Seng. Já Carrie Lam “poderá querer projectar uma imagem de um Chefe do Executivo politicamente obediente e leal a Xi”, o que fará com que o Presidente da República Popular da China possa vir a elogiá-la publicamente. “Se assim for, a hipótese de Carrie Lam ser Chefe do Executivo por mais alguns anos poderá ser consolidada”, anteviu, concluindo: “Xi irá provavelmente dizer a Hong Kong para se adaptar e alinhar à estratégia de desenvolvimento com o planeamento central e o próximo plano quinquenal”.