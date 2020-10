Serviços de Saúde recusam comentar interdição de TNR ao Parque de Churrascos de Hac Sá

FOTOGRAFIA: IAM

Os representantes dos Serviços de Saúde recusaram comentar a interdição de trabalhadores não-residentes na primeira fase de reabertura do Parque de Churrascos de Hac Sá e asseguraram que a decisão foi da inteira responsabilidade do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), sendo que as autoridades de saúde apenas apresentaram linhas de orientação para a reabertura da zona de churrascos.

Apesar de remeterem a responsabilidade para outro serviço competente, os representantes dos Serviços de Saúde não quiseram comentar a decisão do ponto de vista clínico. “Em relação a esta situação, temos diferentes instruções ou orientações para diferentes ocasiões. Na prevenção da epidemia apresentamos sugestões e os serviços competentes é que elaboram as suas instruções, não é apropriado aos Serviços de Saúde comentar se essas medidas são correctas ou apropriadas”, disse Lo Iek Long na conferência de imprensa.

Segundo o IAM, a reabertura do Parque de Churrascos de Hac Sá está limitada a marcação prévia do espaço exclusiva a residentes. O organismo liderado por José Tavares justificou a decisão com a necessidade de controlo de fluxo de pessoas, mas uma associação de trabalhadores migrantes classificou a medida de “discriminatória” em declarações à Rádio Macau.

Questionados sobre se há alguma justificação, do ponto de vista clínico, para o IAM considerar que os trabalhadores não-residentes sejam considerados de maior risco de contágio do que os residentes locais, os representantes dos Serviços de Saúde não adiantaram pormenores. “Não é que não queiramos informar o público, mas precisamos de ter consideração geral com os outros serviços competentes”, referiu Lo Iek Long.

Já em relação às indicações apresentadas pelos Serviços de Saúde ao IAM, para a reabertura do Parque de Churrascos de Hac Sá, Leong Iek Hou não fez qualquer referência aos trabalhadores não-residentes. “As sugestões e recomendações apresentadas pelos Serviços de Saúde ao IAM foram como as outras exigências para espaços com pessoas. Apresentação do código de saúde, limitar o tempo de permanência e evitar concentração de pessoas nestes espaços. Os fornos dos churrascos devem manter uma distância de um metro. As pessoas estão a comer, vão tirar as máscaras, assim exigimos que as pessoas só possam tirar as máscaras quando precisem de comer”, disse a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.