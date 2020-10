PJ deteve suspeito por furto de relógio no valor de 219 mil patacas em voo entre Banguecoque e Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um homem do interior da China foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de furto de um relógio no valor de 219 mil patacas durante um voo entre Banguecoque e Macau em Março. As autoridades identificaram a identidade do suspeito de 44 anos e procederam à sua detenção no aeroporto de Macau quando regressou de Hangzhou este mês.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um residente do interior da China por suspeita de furto de um relógio no valor de 219.825 patacas durante um voo entre Banguecoque e Macau em Março deste ano. O suspeito, de 44 anos, penhorou o relógio numa loja de penhores na zona do NAPE por 13 mil dólares de Hong Kong e foi detido em Macau este mês quando voltou de Hangzhou, anunciaram as autoridades em conferência de imprensa. “Um homem do interior da China, de 44 anos, foi detido pela suspeita de furto de um relógio no valor de 185 mil yuans (219.825 patacas) durante um voo comercial entre Banguecoque e Macau em Março deste ano”, começou por explicar um porta voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa.

O relógio estava guardado numa mochila dentro de uma das bagageiras do avião e a vítima só se apercebeu do furto após o voo entre Banguecoque e Macau, tendo apresentado queixa junto das autoridades da RAEM. “A vítima apanhou um voo de Banguecoque para Macau a 9 de Março de 2020 e guardou o relógio numa mochila, que colocou no compartimento superior do avião. Depois de ter dado entrada num hotel em Macau, a vítima apercebeu-se que o relógio tinha desaparecido da sua mala e apresentou queixa”, adiantou o porta-voz da Polícia Judiciária.

Durante a investigação, a Polícia Judiciária identificou o suspeito, de apelido Meng, um empresário que esteve no mesmo voo da vítima e que terá levado o relógio a uma loja de penhores. “Depois de receber 13 mil dólares de Hong Kong pelo relógio numa loja de penhores na zona do NAPE, o suspeito fugiu de Macau no dia seguinte. O relógio acabou por ser recuperado pela Polícia Judiciária durante as investigações”, disseram as autoridades em conferência de imprensa.

No início de Outubro, o suspeitou viajou novamente de Hangzhou para Macau e foi detido pela Polícia Judiciária no aeroporto. Segundo as informações veiculadas pela PJ, o suspeitou recusou cooperar com as autoridades e foi presente ao Ministério Público sob suspeita de furto qualificado e burla.

Português detido por suspeita de apropriação ilegítima de 50 mil dólares de Hong Kong em caixa multibanco

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um residente de Macau com passaporte português no passado dia 8 de Outubro por suspeita do crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou coisa achada. O caso foi divulgado ontem em conferência de imprensa por um porta-voz do CPSP. “No dia 2 de Outubro recebemos uma participação de um homem que alegou ter perdido 50 mil dólares de Hong Kong numa caixa multibanco na Avenida Almeida Ribeiro. O homem disse que no dia 1 de Outubro, por volta das 20h00, tinha colocado 50 mil dólares de Hong Kong em cima de uma máquina multibanco para fazer um depósito, mas que se esqueceu do dinheiro e só no dia seguinte apresentou queixa”, começou por explicar o porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Através do sistema de videovigilância, a polícia identificou um homem nas gravações que terá levado as notas às 21h30. “No dia 8 de Outubro, às 11h00, os agentes do CPSP identificaram o suspeito de 56 anos na Avenida da Praia Grande. O homem, de apelido Pais, é desempregado e confessou o crime, mas garantiu também que não tinha gasto o dinheiro e que ia entregá-lo ao banco. A polícia considera que há forte indício de crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou coisa achada porque o homem disse que tinha deitado fora as roupas que tinha vestido na noite em que se apropriou do dinheiro. O caso foi entregue ao Ministério Público no dia 9 de Outubro”, referiu o porta-voz da polícia.

Professor holandês detido por furto de automóvel

Um professor de 41 anos, de nacionalidade holandesa, foi detido no passado dia 8 de Outubro pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública pela suspeita do crime de furto e uso de veículo e dano. Segundo as informações apresentadas pelo representante do CPSP, o cidadão holandês, de apelido Holzmann, aproveitou uma porta mal fechada de um automóvel estacionado na Avenida da Nave Desportiva para dar um passeio à noite entre Taipa e Coloane. “Recebemos uma queixa, no dia 8 de Outubro, de um furto de um veículo ligeiro. Através do sistema de videovigilância constatámos que às 22h00, do dia 7 de Outubro, um homem de cabelo loiro abriu a porta do veículo e conduziu a viatura entre a zona da Taipa e Coloane, e depois estacionou o carro na Rotunda Sun Yat Sen tendo entrado num edifício perto dessa zona”, assinalou o porta-voz do CPSP. Após ser detido pela polícia, o suspeito confessou a prática do crime e assumiu que tinha reparado na porta mal fechada do veículo para conduzir até Coloane. “O suspeito disse que tinha encontrado o veículo com a porta mal fechada e que no interior encontrou uma chave, e que por isso decidiu conduzir o veículo na zona da Taipa e Coloane. Depois cansou-se e estacionou o veículo. A vítima queixou-se de danos no veículo, mas o detido disse que nada tinha acontecido durante o período em que conduziu o carro. O cidadão holandês também tinha autorização para conduzir em Macau”, referiram as autoridades.