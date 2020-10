Novo Macau entrega petição à AL para que deputados acompanhem caso da Viva Macau

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

A Associação Novo Macau entregou ontem, na Assembleia Legislativa (AL), uma petição para que os deputados dêem seguimento ao caso dos empréstimos concedidos pelo Governo à Viva Macau, companhia aérea que faliu sem devolver 212 milhões de patacas. A associação pede que os deputados avancem com alterações à lei, de modo a que os altos cargos públicos sejam responsabilizados.

Na sequência do relatório apresentado pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) em meados de Setembro sobre os empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) à operadora aérea Viva Macau, a Associação Novo Macau vem agora pedir aos deputados à Assembleia Legislativa (AL) que continuem a acompanhar o caso. Através de uma petição apresentada ontem na AL, a associação quer também mexidas na lei.

Recorde-se que, em 2010, o Governo de Macau avançou com uma acção judicial contra a Viva Macau para recuperar cinco empréstimos, no valor total de 212 milhões de patacas, concedidos entre 2008 e 2009 pelo FDIC devido às dificuldades financeiras alegadas pela companhia. Em Julho de 2018, o CCAC começou a investigar os empréstimos concedidos à operadora aérea que faliu em 2010. Nas conclusões reveladas no mês passado, o CCAC disse não se ter verificado “que alguém tivesse violado dolosamente disposições penais nos respectivos processos”, mas admitiu ter havido “descuido, deficiência, negligência e foram mesmo omissivos”, no tratamento dos processos dos empréstimos à Viva Macau.

No texto da petição, os democratas começam por dizer que, após a divulgação dos resultados da investigação do CCAC, “o público ficou chocado por o então Chefe do Executivo, Edmund Ho, e o então secretário para a Economia e Finanças, Francis Tam, terem ignorado o estatuto financeiro da Viva Macau e do seu fiador e terem concordado repetidamente em aprovar empréstimos no valor de 212 milhões de patacas”.

Assim, a associação cujo vice-presidente é o deputado Sulu Sou, pede uma maior responsabilização dos altos cargos públicos, já que “o Governo da RAEM não é eleito por sufrágio universal e os cidadãos não têm poder para punir os funcionários através dos boletins de voto”. Na missiva à AL, a associação democrata lembra que, independentemente dos cargos dos funcionários públicos, os altos cargos do Governo estão apenas sujeitos aos mesmos procedimentos disciplinares que os funcionários comuns.

“A NMA defende que a Assembleia Legislativa deve começar a estudar a reforma relativa à extensão dos prazos dos procedimentos disciplinares e o estabelecimento de um sistema disciplinar especial para os principais funcionários e supervisores o mais rapidamente possível, como um esforço para melhorar todo o sistema de responsabilização oficial”, lê-se na petição.

A Novo Macau quer ainda que seja criado um mecanismo para obrigar os funcionários públicos que provoquem perdas à Administração a indemnizarem o Governo e critica também a actuação do CCAC, por, durante a investigação, não ter ouvido os testemunhos de Edmund Ho e Francis Tam.

A associação pede também aos deputados que avancem para a iniciativa de voltar a definir crimes como o incumprimento e o abuso de poder. A petição lembra o CCAC não considerou ter havido violação da lei no caso dos empréstimos à Viva Macau por ninguém ter procurado beneficiar os próprios interesses ou causar prejuízos a terceiros. “Deveriam ser propostas emendas para estipular que, quando a má conduta de um funcionário público causasse consequências graves para as finanças públicas, interesses públicos ou direitos dos cidadãos, constituiria uma infracção penal sem exigir prova de que o perpetrador tem uma intenção específica”, sugere a associação, acrescentando que, por outro lado, “é também necessário rever as definições de ‘interesses impróprios’ e ‘fraude’ para que a RAEM disponha de instrumentos legais no futuro para investigar a utilização de empréstimos governamentais”.

Em conclusão, a associação liderada por Kam Sut Leng refere ainda que, “no futuro, os vários órgãos da RAEM devem ser mais pró-activos e reforçar os seus esforços para controlar o Governo”.

Democratas querem angariar 300 mil patacas através de ‘crowdfunding’

A Associação Novo Macau lançou ontem uma campanha de recolha de donativos para fazer face às dificuldades económicas pelas quais está a passar. A associação democrata tem como objectivo atingir 300 mil patacas. A data do fim da iniciativa ainda não está definida. Na plataforma, partilhada na página de Facebook da Novo Macau, a associação começa por recordar que, desde que foi criada, em 1992, nunca recebeu qualquer apoio financeiro do Governo nem da Fundação Macau. “O nosso financiamento provém de 25% do salário dos nossos membros eleitos, de uma taxa anual de filiação de 200 patacas e de pequenas doações ocasionais dos nossos apoiantes”, explica a associação. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou, vice-presidente da associação, justificou que, desde o início do surto pandémico, a carga de trabalho da associação aumentou significativamente, mas que os recursos humanos dos democratas mantiveram-se na mesma. “Todos estão sob uma grande pressão de trabalho”, indicou. Assim, as 300 mil patacas que a associação quer angariar terá como objectivo aliviar a pressão financeira da associação e fazer com que os democratas consigam manter os serviços que dispõe à sociedade. No texto publicado na plataforma de ‘crowdfunding’, lê-se: “Nos últimos anos, a NMA tem sido capaz de lidar com a pressão das restrições financeiras. Embora obtendo maior reconhecimento social, especialmente durante a actual epidemia, a nossa carga de trabalho diário aumentou consideravelmente. Por um lado, temos de agradecer aos cidadãos por depositarem em nós a sua confiança. Mas, ao mesmo tempo, não podemos evitar o problema das poucas receitas mensais”. Segundo a associação democrata, os gastos mensais são de 80 mil patacas. Assim, com o dinheiro angariado, a associação promete “continuar a apoiar o trabalho legislativo, servir o público, apoiar os recém-chegados, e realizar discussões profissionais, trabalho comunitário, movimento social, comunicação, e educação cívica. Permanecemos sempre na linha da frente como o mais sólido guarda-redes”, indicou a Novo Macau.

