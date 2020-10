Marcos paisagísticos de Macau em pinturas a óleo sobre veludo, na Fundação Rui Cunha

Estreia amanhã uma exposição de pintura a óleo sobre veludo, com uma selecção de trabalhos pelo artista octogenário local Chio Tin Song. Entre os 31 trabalhos expostos incluem-se pinturas de marcos paisagísticos de Macau, tal como o Hotel Grand Lisboa.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Amanhã, às 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha, vai estrear a exposição de pintura intitulada “Selecção de obras de Chio Tin Song – Pintura a Óleo Sobre Veludo de Seda”, de Chio Tin Song, que dá a conhecer o seu mais recente trabalho: um conjunto de 31 novos quadros do artista local.

As peças expostas abordam séries de paisagens locais, natureza morta, personagens, peixes, insectos e pássaros de flor, executadas com a sua técnica “especial e única”, segundo o comunicado de imprensa da galeria da Fundação Rui Cunha. A colectânea de obras expostas resultou da integração da pintura de tinta chinesa com métodos da pintura Ocidental, e podem ser vistas até ao dia 31 de Outubro.

Chio Tin Song, de 80 anos, nascido em Xinhui, província de Guangdong, formou-se na faculdade de arte teatral da Academia de Teatro de Xanghai, em 1964, e imigrou para Macau em 1979. É um pintor “de muitos talentos” no panorama artístico de Macau, “de referência não só na pintura a óleo e pintura chinesa, mas também em aguarela e caligrafia”. As suas obras foram expostas inúmeras vezes, dentro e fora do território, fazendo parte do acervo de vários museus locais, galerias e coleccionadores.

Tendo mais de 50 anos de experiência, o artista absorveu a essência dos antigos artistas da pintura a óleo e da pintura chinesa tradicional, e, “juntamente com a sua diligência e o seu talento natural”, fez com que as suas realizações artísticas atingissem “o auge da sua realização artística”. Apesar de ter tido um início tardio, Chio Tin Song tornou-se um artista proficiente em pintura a óleo, pintura tradicional chinesa, pintura em aguarela, pintura de paisagem, caligrafia e design.

Os seus últimos trabalhos têm tido como inspiração o tema do patriotismo na arte, e o artista tem criado centenas de pinturas tradicionais chinesas a óleo baseadas nos principais temas históricos dos tempos modernos, o património mundial de Macau e paisagem cultural de Zhuhai, “sendo pioneiro e criando uma história de fusão com a arte ocidental”.

Chio Tin Song é actualmente vice-presidente Executivo da Associação Internacional de Artistas de Macau, membro do conselho da Associação de Coleccionadores de Guangdong, Hong Kong e Macau, Presidente Honorário da Associação de Antiguidades de Jiangmen e consultor no museu Sheng Rong. As suas obras já foram exibidas em muitos países e fazem parte de colecções permanentes de museus e galerias por todo o mundo, bem como de coleccionadores particulares na China, Ásia, Estados Unidos da América, Europa e América do Sul.