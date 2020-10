Jetfoil histórico pode ser desmontado nos próximos dias

Um grupo de conservação de barcos de Hong Kong e Macau está preocupado com o destino reservado pela TurboJET e pela Wang Tak ao primeiro Jetfoil Boeing do mundo. Num comunicado, o Jetfoil Conservation Concern Group explicou as razões pelas quais teme o desmantelamento da embarcação histórica nos próximos dias e fez um apelo à TurboJET para que reconsidere a destruição do Jetfoil Boeing “Flores”. “O grupo está francamente preocupado com o destino do primeiro Jetfoil Boeing ‘Flores’ do mundo, que foi recentemente enviado para a Wang Tak Engineering and Shipbuilding Company Limited (Wang Tak). O grupo teme que a embarcação seja desmantelada nos próximos dias e insta o seu proprietário, TurboJET, a considerar outras opções”, pode ler-se no comunicado do Jetfoil Conservation Concern Group.

De acordo com o grupo de entusiastas de barcos, ‘Flores’, lançado em 1974 como “Jetfoil One”, foi a primeira embarcação do género. “O barco serviu originalmente como amostra oficial para a Boeing demonstrar a sua tecnologia a compradores globais, tais como Stanley Ho. O ‘Flores’ operou no Hawaii como ‘Kalakaua’ até 1978, data em que foi adquirido pela Far East Hydrofoils Co., Ltd. para operar no percurso Hong Kong-Macau. ‘Flores’ é o terceiro jetfoil a servir nesta região, depois do ‘Madeira’ e do ‘Santa Maria’, em 1975. O Jetfoil ‘Flores’ deixou de fazer ligações em 2008, tendo ficado guardado num estaleiro de Hong Kong desde então”.

Com a paragem de tráfego marítimo entre Hong Kong e Macau nos últimos oito meses, a TurboJET enfrenta desafios sem precedentes, pelo que foram “iniciados planos de redução de custos, tais como o desmantelamento de navios mais antigos, para dar espaço aos estaleiros sobrelotados”, indicou o grupo em comunicado. O Jetfoil Conservation Concern Group acredita que a TurboJET planeia vender os barcos mais antigos, como o ‘Flores’ e o hidrofólio PS-30 ‘Balsa’, por 700 mil dólares de Hong Kong. “Apesar da TurboJET ter negado a notícia em comunicado, a 29 de Setembro de 2020, um vídeo online mostrou que ‘Balsa’ foi desmantelado em Wang Tak. O grupo notou que ‘Flores’ foi transferido para Wang Tak a 9 de Outubro de 2020 ou antes, pelo que o grupo está profundamente preocupado que o primeiro jetfoil possa chegar ao fim muito em breve”.

Segundo o grupo de conservação de embarcações, Paul Lewis, director do Asia Pacific Communications, Boeing, comentou que lamentou a eventual destruição do ‘Jetfoil One’ e acrescentou que os serviços de conservação históricos da Boeing estão interessados na obtenção de “uma placa de dados ou qualquer outra pequena placa significativa que pudesse ser recuperada”. “O Grupo Shun Tak e a TurboJET não responderam ao inquérito do nosso grupo sobre os seus planos para o ‘Flores’”, pode ler-se no comunicado.