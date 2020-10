“Classe sanduíche” entra em consulta pública, com plano de habitação por definir

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Entra hoje em consulta pública o plano de habitação para a classe sanduíche, ou seja, o tipo de habitação que está entre a privada e a pública. A consulta pública terá com objectivo definir a classe e todo o plano de habitação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

De um lado está a habitação pública, do outro está a habitação privada, e no meio a classe sanduíche, criada agora pelo Governo. Este tipo de habitação é destinada a quem não preenche os requisitos para recorrer a habitação pública, mas também não consegue pagar uma habitação no mercado privado. A consulta pública sobre o plano de habitação para a classe sanduíche começa hoje e termina a 11 de Dezembro.

Nas Linhas de Acção Governativa (LAG), Ho Iat Seng tinha falado na necessidade de definição de uma “classe sanduíche”. O Chefe do Executivo tinha indicado que iriam ser “proporcionadas aos residentes condições de aquisição de casa própria”, iria ser definida a “habitação para a classe sanduíche”, que seria clarificada num projecto de diploma a ser elaborado após uma consulta pública.

Em Macau, segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 78,1% dos residentes moram em habitação privada, enquanto 15,8% moram em habitação económica e 6,1% em habitação pública.

Na conferência de imprensa de ontem de apresentação da consulta pública, os responsáveis da Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional começaram por dar uma definição básica da habitação para a classe sanduíche: “Um tipo de habitação de natureza privada, com melhores áreas e condições do que as da habitação económica, com um preço de venda superior ao da habitação económica, mas inferior ao da habitação privada, que pode entrar no mercado de habitação decorrido o prazo fixado”.

DEFINIÇÃO DA CLASSE, RESTRIÇÕES DE CANDIDATURA E ÁREA DAS FRACÇÕES AINDA POR DEFINIR

Porém, tudo, a partir daqui, está por definir. Assim, o Governo apresenta, na consulta pública, duas opções para “classe sanduíche”. Uma das opções é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo estipulado para a candidatura à habitação económica, ou os candidatos posicionados no fim da lista de espera da habitação económica”. Esta opção tem como vantagem o facto de contemplar os candidatos no fim da lista de espera para habitação económica. A desvantagem é que poderá resultar numa sobreposição de candidaturas à habitação económica e à habitação sanduíche.

A segunda opção é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo fixado para a candidatura à habitação económica”. Esta definição prevê que não haja lugar à sobreposição de candidaturas à habitação económica e à habitação sanduíche, contudo, como desvantagem, o Governo diz que os candidatos à habitação económica no fim da lista de espera não poderão candidatar-se à habitação sanduíche.

O documento dá três opções quanto aos limites de rendimento mensal mínimo para as candidaturas: ou inferior em 20% ao limite máximo para candidatura à habitação económica; ou inferior a 50% ao limite máximo também para a candidatura a habitação económica; ou até igual ao limite máximo para a classe económica. Quanto ao limite máximo são dadas duas opções: ou superior em 20% ao limite máximo para candidatura à habitação económica ou então superior em 10%. Relativamente ao património, o documento avança com duas propostas, sugerindo que seja superior em 20% ao limite máximo para as candidaturas a habitação económica ou então igual.

Nas restrições de candidatura, o Governo pergunta, na consulta pública, se o candidato e os elementos do agregado familiar devem ser todos residentes permanentes da RAEM ou se o candidato deve ser residente permanente e, pelo menos, mais de metade do agregado serem igualmente residentes permanentes.

Nos requisitos para a elegibilidade dos candidatos, o Governo deixa uma sugestão: “O candidato que apresente a candidatura individualmente deve ser residente permanente da RAEM e ter completado 23 anos de idade; se concorrer com o seu agregado familiar, deve ser residente permanente da RAEM e ter completado 18 anos”.

Quanto à área das fracções, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos propõe duas opções. Ou uma “área ligeiramente superior à área da habitação económica, com qualidade mais próxima à da habitação privada” ou “área e qualidade semelhantes às da habitação económica”.

O Governo também pergunta qual a melhor forma de aquisição, se através de sorteio ou se por ordenação de pontuação. No que respeita à titularidade de imóveis, é perguntado se um dos requisitos deverá ser “o candidato e os elementos do seu agregado familiar não podem ser ou ter sido proprietários de qualquer imóvel em Macau”; ou se “o candidato e os elementos do seu agregado familiar não podem ser ou ter sido proprietários de qualquer imóvel em Macau nos cinco anos anteriores à data de apresentação da candidatura”; ou ainda se “o candidato e os elementos do seu agregado familiar não podem ser ou ter sido proprietários de qualquer imóvel em Macau ou no exterior”.

O Governo também sugere apenas uma opção na fixação do preço das habitações: “Fixação do preço através da aplicação de uma percentagem de desconto sobre o preço da habitação praticado no mercado privado das zonas circundantes”. São propostos dois prazos do ónus de inalienabilidade e revenda subsequente: ou 16 anos; ou entre oito a dez anos.

Na conferência de imprensa de ontem, Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação, notou que ainda está tudo por definir, sendo primeiro necessário definir o conceito de “classe sanduíche”. Porém, acabou por dizer que as unidades habitacionais para a classe sanduíche não serão construídas nem na zona A dos Novos Aterros, nem na Avenida Wai Long, na Taipa, para onde está prevista a construção de habitação pública. Os responsáveis também não adiantaram quantas fracções do género seriam necessárias construir.