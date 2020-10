Sulu Sou pede mais informações sobre quadros superiores das empresas de capitais públicos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Numa interpelação enviada hoje ao Executivo, Sulu Sou pediu legislação específica para a supervisão de empresas de capitais públicos e divulgação de mais informações sobre as remunerações dos quadros superiores. O vice-presidente da Associação Novo Macau questionou ainda os parâmetros adoptados que levaram à decisão do Governo em abdicar das acções que tinha no Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau.

Eduardo Santiago



O deputado pró-democracia, Sulu Sou, considerou que o Governo deve implementar medidas mais rigorosas para a fiscalização de empresas financiadas pelo erário público, e pediu a divulgação de informações adicionais sobre a remuneração dos quadros superiores destas empresas para “facilitar a supervisão e o julgamento do público”. Numa interpelação enviada hoje ao Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau frisou que há falta de transparência no funcionamento e estado financeiro de empresas financiadas por fundos públicos, e voltou a questionar o Governo sobre legislação específica para obrigar as empresas de capitais públicos a divulgar todas as informações relacionadas com as remunerações dos quadros superiores.

“Posso perguntar ao Governo se é possível exigir às empresas públicas a divulgação de informações sobre as remunerações, especialmente dos seus quadros superiores, através do reforço das ‘orientações’ ou da introdução de legislação específica num futuro próximo, de modo a facilitar o controlo público e evitar a ocorrência de situações como remunerações excessivamente elevadas?”, questionou Sulu Sou.

Para o deputado, a remuneração mensal recebida pelos membros da administração das empresas públicas é, em certa medida, “dinheiro público”, que não deve ser abrangido pelo chamado âmbito da privacidade pessoal. Sulu Sou criticou ainda a falta de informação sobre as remunerações dos membros das assembleias de accionistas, do conselho de administração, do comité executivo ou do comité de supervisão destas empresas. “São um completo mistério”, frisou Sulu Sou.

Em resposta a uma solicitação de informações apresentada por Sulu Sou, a coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM, Sónia Chan, assinalou, a 28 de Agosto, que as informações de remuneração estão relacionadas com os dados pessoais e a privacidade, que estão protegidos pela Lei Básica, o Código Civil e diplomas legais relevantes, e que, por isso, “não convém ao Governo da RAEM revelar as informações sobre a intimidade da vida privada, pelo que, em relação à referida solicitação, o Governo da RAEM não poderá apresentar as informações”.

A antiga secretária para a Administração e Justiça referiu também que “as empresas de capitais públicos” em que a RAEM ou outras pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm, directa ou indirectamente, e cumulativamente, participações financeiras superiores a 50% “já divulgaram as suas informações através da Plataforma da divulgação pública de informações por empresas de capitais públicos”, tais como informações sobre a estrutura orgânica, as contas e o relatório anual de actividades. Para a coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos estes dados podem revelar, em certa forma, a “despesa de remuneração do pessoal da “empresa de capitais públicos”, para o público em geral supervisionar a operação e o funcionamento das empresas de capitais públicos, “elevando o nível de transparência das informações das mesmas”.

Em Junho, o Governo implementou um “Guia de Orientação” que obriga a divulgação de uma série de informações sobre as empresas de capitais públicos e respectivas filiais, nomeadamente a lista de accionistas e a participação que cada um tem na empresa. No entanto, Sulu Sou assinalou que as instruções não contemplam a divulgação das remunerações dos quadros superiores de empresas e filiais com menos de 50 por cento de capital público.

“As ‘orientações’ não proporcionam supervisão igual a todas as empresas financiadas por fundos públicos, e excluem do âmbito de aplicação as empresas de Macau ou outras entidades jurídicas públicas que detenham contribuições financeiras iguais ou inferiores a metade”, pode ler-se no documento enviado ao Executivo. Para Sulu Sou, esta medida permite que empresas como a Companhia de Electricidade de Macau, S.A. e a Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A., tenham o direito de “optar por recusar a publicação de informações em conformidade com as ‘orientações’ e manter o estatuto anterior de ‘sem controlo regulamentar’.”

Nesse sentido, o parlamentar questionou o Governo sobre quando irá emitir “conselhos ou sugestões públicas às empresas não cooperantes relevantes, em conformidade com as ‘orientações’. “No âmbito do requisito de transparência, o Governo poderá reforçar as ‘orientações’ ou mesmo legislação específica num futuro próximo para estas empresas públicas não cooperantes?”, disse Sulu Sou.

Outra dúvida levantada por Sulu Sou está relacionada com a decisão do Governo em abdicar das acções que tinha no Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau. O deputado quis saber se o Executivo tem um plano global para uma “revisão abrangente de todas as empresas financiadas pelo sector público”, e pediu a publicação de todos os dados que vão servir como referência para “parar as injeções de capital, retirar acções ou encerrar algumas delas [empresas de capital público”.